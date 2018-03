Les multiples souvenirs de Dominic Noël

Avec les séries éliminatoires qui s’amorcent jeudi soir au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand, j’ai pensé que l’occasion était belle de se remémorer de vieux souvenirs avec l’un des meilleurs joueurs de hockey que le Nouveau-Brunswick ait produit en Dominic Noël.

Ce même Dominic Noël qui a toujours disputé de grands matchs au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst, particulièrement en séries éliminatoires, mais qui pour une raison ou une autre n’a jamais pu mener son club à la victoire face au Titan lors des séries de 2001 et de 2002.

Le hockeyeur de Lamèque est d’ailleurs convaincu que l’histoire aurait pu être différente si les Screaming Eagles avaient pu compter sur de bons Européens lors de ses deux dernières campagnes dans la LHJMQ.

«Une chose que j’ai remarqué au fil des ans c’est que la majorité des équipes qui se rendent au tournoi de la Coupe Memorial peuvent compter sur une grosse contribution de ses joueurs européens. Et nous, pendant nos deux grosses saisons, nos Européens ne faisaient pas partie de l’élite du club. La première année c’était Robert Horak et Vladimir Artyushin, puis l’année suivante nous avions Martin Kasik et Martin Toms. Même que ce dernier s’en était retourné chez lui avant la fin de la saison. En tout cas, ça n’avait aucune comparaison, par exemple, avec ceux du Titan», raconte-t-il.

Lors des séries de 2001, Réal Paiement pouvait compter sur Alexander Matieroukhine et Miroslav Durak. L’année suivante, Janis Sprukts a pris la relève de Matieroukhine.

«Ça faisait une grosse différence, mentionne Noël. Durak, c’est sans aucun doute le défenseur qui m’a donné le plus de misère dans ces années-là. Il était bon dans son territoire et il avait une grande portée. Et c’était aussi un gars qui savait me cingler aux bons endroits (rires). Ça faisait mal de jouer contre lui. Et il a fallu que nous les retrouvions deux années de suite dans les séries.»

«C’est plate parce qu’à ma saison de 20 ans, je sais que l’équipe avait fait une très grosse offre aux Olympiques de Hull afin d’obtenir Ales Hemsky. Ils ont finalement décidé de garder Hemsky parce qu’ils croyaient qu’il reviendrait dans la ligue pour sa saison de 19 ans. Finalement, ça n’a pas été le cas et il a gradué avec les Oilers d’Edmonton. C’est sûr que si nous avions eu un Hemsky cette saison-là pour les séries, ça aurait fait une grosse différence. Mais comme on dit, tu ne gagnes pas grand-chose avec des »si »», se remémore Noël.

Celui qui détient encore aujourd’hui le record pour le plus de points en une saison (105) avec les Screaming Eagles ne cache pas qu’il aurait aimé porter les couleurs du Titan. C’est d’ailleurs l’un des endroits où il souhaitait être échangé lorsque les Wildcats de Moncton ont décidé de l’envoyer sous d’autres cieux.

«C’est clair que j’aurais aimé jouer pour le Titan. Quand tu joues devant ton monde, tu es toujours plus motivé», dit-il.

Étrangement, le Titan a néanmoins joué un rôle important dans la transaction qui l’a fait passer aux Screaming Eagles du 12 novembre 1999.

«Je me souviens que les jours avant que je sois échangé, je m’étais dit que si c’était au Cap-Breton ou en Abitibi que j’allais prendre une semaine pour réfléchir. J’étais frustré de ne pas jouer à Moncton et je me disais qu’il fallait que je réfléchisse à savoir si j’avais le goût de continuer à jouer au hockey. C’était ce que j’avais en tête. Alors quand j’ai su que c’était le Cap-Breton, je me suis dit: »Mmmmouais… ». Mais quand j’ai su que l’équipe jouait à Bathurst le soir-même, j’ai tout de suite dit oui. C’est vraiment la raison pourquoi j’ai accepté», affirme-t-il.

«Pourquoi je n’avais pas le goût d’aller au Cap-Breton? Je trouvais ça trop loin. Tu sais, tu penses parfois d’une drôle de façon quand tu as 18 ans. J’étais jeune. Finalement, d’aller jouer là-bas a été la meilleure chose qui puisse m’arriver», révèle-t-il.

Se souvient-il de ce fameux match du 12 novembre 1999?

«Bien sûr, nous avions fait match nul 2 à 2 et j’ai marqué le but égalisateur contre Charline Labonté», lance-t-il du tac au tac.

Au sujet de cette transaction, Dominic Noël prend soin de préciser qu’elle a sans doute été la plus importante dans l’histoire de l’organisation.

«La majorité des gens ignorent tous les détails de l’échange. J’ai d’abord été échangé contre un choix de quatrième ronde si je me souviens bien. En fait, c’était seulement la première partie de l’échange. Lors de la date limite, quelques semaines plus tard, le dur à cuire Trevor Ettinger a pris le chemin de Moncton. Et juste avant le repêchage de 2000, Patrice Thériault, qui devait venir me rejoindre au Cap-Breton, a refusé de venir et il a finalement été échangé aux Huskies de Rouyn-Noranda contre leur choix de première ronde. Et ce choix est devenu Marc-André Fleury», souligne Noël.

«Donc, dans le fond, ça été Trevor Ettinger en retour de Marc-André et moi. C’était quand même pas évident pour les Screaming Eagles d’échanger Trevor dans le temps. C’était le capitaine du club et quelqu’un qui s’impliquait énormément dans la communauté. Il n’en reste pas moins qu’il a laissé un bel héritage à l’équipe en étant échangé. Marc-André est quand même devenu ensuite le tout premier choix au total de la Ligue nationale en 2003», poursuit Noël.

Le destin aura malheureusement voulu qu’Ettinger décide de mettre fin à ses jours un mois après la sélection de Fleury par les Penguins de Pittsburgh. Et à l’évidence, Noël conserve de bons souvenirs d’Ettinger.

«Trevor, je le connaissais bien avant l’échange puisque je m’entrainais avec lui dans des camps d’été. Tout le monde aimait Trevor. Nous étions tous attirés vers lui. C’était non seulement un gars imposant (6 pieds 5 pouces, 225 livres), mais il était également très drôle. Il avait une très belle personnalité. C’était un gars vraiment terre-à-terre», indique-t-il.

Noël avait d’ailleurs une bonne anecdote au sujet d’Ettinger.

«Lors d’une partie contre les Wildcats, j’étais à la poursuite de Jonathan Girard derrière le filet quand le gardien Simon Lajeunesse s’est présenté pour arrêter le jeu. Dans le feu de l’action, je l’ai frappé. Et quand tu frappes un gardien, tu t’attends bien sûr à recevoir des coups en retour. Trevor, qui jouait alors pour les Wildcats, m’avait cinglé au poignet. La partie suivante contre les Wildcats, Hunter Lahache, qui ne jouait pas en raison d’une suspension, est venu me voir près du banc pendant le réchauffement d’avant-match pour me dire qu’il avait croisé Trevor alors qu’il courait en haut avec ses coéquipiers et qu’il lui avait dit qu’il n’avait pas le choix de se battre contre moi. Déjà que je savais que Réal Paiement avait raconté dans l’Acadie Nouvelle qu’il avait trouvé que j’avais été cochon contre Lajeunesse, j’ai commencé à me stresser. Je n’arrêtais pas de ne poser des questions et je ne trouvais pas de solution. Je me demandais vraiment ce que je devais faire. J’avais peur. Finalement, il ne s’est rien passé et, à la fin du match, Hunter est venu me voir pour me dire qu’il n’y avait rien de vrai et qu’il avait tout inventé. Disons que je ne l’avais pas trouvé drôle sur le coup», raconte Noël en éclatant de rire.

Parlant de bagarre, Dominic Noël en a livré très peu au cours de sa carrière. En fait, elles se comptent sur le doigts d’une main. Mais il peut néanmoins se vanter d’avoir réussi un Gordie Howe (but, passe et bagarre) dans la LHJMQ. Ç’a eu lieu le 14 décembre 2001 au Centre 200 de Sydney contre les Remparts de Québec. Noël, qui a d’ailleurs été la vedette offensive du match en y allant d’un but et quatre passes dans cette victoire de 6 à 3, a aussi jeté les gants devant David Massé en fin de troisième période.

«Avant le match, George Davis est venu me voir pour me dire qu’il ne m’avait jamais vu se battre et qu’il trouvait que c’était la bonne soirée pour faire devant une bonne foule. J’avais donc ça en tête pendant toute la partie. Vers la fin du match, il y a eu une escarmouche dans le coin après le coup de sifflet quand un joueur a servi un double-échec à Maxime Lessard. Je me suis alors retrouvé devant David Massé, un gaucher comme moi, et j’ai même réussi à le faire mettre un genou sur la glace. Ça allait plutôt bien. Mais je l’ai laissé se relever et il m’a alors connecté deux fois sur le menton puis les lumières ses sont éteintes. Ç’a été bye bye la visite. (rires) Marc-André Fleury s’est également battu peu de temps après contre leur gardien Kevin Lachance. Après la partie, Marc-André et moi avons bien rigolé avec tout ça. Lui il avait gagné le sien facilement, alors que moi je n’avais réussi qu’à gagner la première ronde avant de me faire passer le K.-O.», confie Noël en riant.

Noël et Fleury sont d’ailleurs demeurés de grands amis et ils se voient encore à l’occasion. Même que l’an dernier, Noël est allé à Pittsburgh pour rencontrer le gardien étoile. Il y retourne aussi la semaine prochaine à Las Vegas.

«Marc-André, quand il est arrivé au Cap-Breton, c’est moi qui l’a conduit chaque jour à l’aréna pour les entraînements et les parties. Avec (Alexeï) Tezikov à Moncton, Marc-André est assurément le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai eu la chance de jouer. Juste à discuter avec lui, c’est impressionnant de voir à quel point ce gars-là est discipliné dans sa préparation. Ça demande beaucoup de maturité pour faire ce qu’il fait et lui il avait déjà une grande éthique de travail à un jeune âge», mentionne-t-il.

«Je peux te dire qu’il a joué un grand rôle lors de mes deux saisons où j’ai réussi le plus de buts. Je te garanti que j’en ai fait des lancers dans les pratiques. Après chaque entraînement, Pascal Vincent organisait des compétitions qui consistait à cinq lancers de l’enclave et cinq échappées. Nous faisons des petits paris. Pascal était obligé de dire à Marc-André de s’enlever de là pour laisser l’autre gardien jouer. Marc-André, c’était le genre que même si tu lui lançais la rondelle vers la tête, il n’y avait rien là. Tant que tu ne comptais pas de but contre lui à l’entraînement, tout était O.K. (rires) Avec un gardien comme lui, tu n’as pas le choix de t’améliorer juste pour essayer de le battre. Parce que tu peux être sûr que lui il voulait tous les arrêter les rondelles», ajoute Noël.

Cette éthique de travail dont parle le hockeyeur de Lamèque est justement ce qui se veut aujourd’hui son plus grand regret de l’époque où il évoluait dans la LHJMQ.

Selon lui, avec un plus grand sérieux à l’entraînement, il croit que les choses auraient pu être différentes.

«Je regrette de ne pas avoir été plus vaillant. Je manquais de maturité alors qu’il aurait fallu que je sois plus sérieux. Quand tu es jeunes, tu penses que tout va être facile. Tu ne penses pas aux sacrifices que ça demande pour te rendre jusqu’en haut. C’est difficile de jouer dans la LNH. La compétition est tellement forte. Et si tu n’as pas une bonne éthique de travail, tu ne pourras pas y rester. Bien sûr, j’en faisais autant sinon plus que la majorité des autres joueurs dans l’équipe plus jeune, mais ce n’est pas assez. Pour se rendre à un autre niveau, tu te dois d’être vraiment très sérieux. Il n’y a que les joueurs d’exceptions qui y parviennent sans trop forcer. Sinon, pour un joueur avec mon talent, tu dois y mettre l’effort pour y arriver. C’est clair que le talent ne suffit pas», souligne-t-il.

Au fil des ans, Dominic Noël a quand même pris part à trois camps de la Ligue nationale (Toronto, Columbus, Floride), en plus de jouer dans la Ligue américaine (LAH), dans le circuit de la Côte-Est (ECHL) et la Ligue centrale (CHL), puis en France et au Royaume-Uni.

«Des joueurs de talent, il y en a en masse à travers le monde. Ce sont les gars les plus matures et ceux qui sont le plus fort sur le plan psychologique qui y arrivent», affirme-t-il.

Pendant ces trois saisons à Sydney, Dominic Noël a pu compter sur quatre coéquipiers qui étaient réputés pour être parmi les meilleurs bagarreurs de la ligue au début des années 2000, soit Trevor Ettinger, Ryan Flinn, Hunter Lahache et George Davis. Et c’est sans oublier la célèbre peste Pascal Morency, auteur de 596 minutes de pénalités en 2001-2002.

«Pascal, c’était le clown de l’équipe. Je me souviendrai toujours du moonwalk à la Michael Jackson qu’il avait fait après un but. C’était son rôle d’écoeurer les autres joueurs. C’était une vraie petite peste. Pour un gars de 5 pieds 10 pouces, il n’avait pas froid aux yeux. Même dans la Ligue américaine, il n’avait peur de personne. C’est incroyable le temps que nous avons passé lui, moi et Maxime Lessard à jouer aux cartes. Dès qu’on embarquait dans l’autobus on s’installait pour jouer et on y restait jusqu’à la fin du voyage. Parmi nos jeux préférés, il y avait le Heart et le In Between. On pouvait parfois perdre tout notre petit salaire de joueur junior dans ces parties», lance-t-il en riant.

J’ai ensuite demandé à Dominic de me raconter quelques matchs marquants dans sa carrière.

Le premier qui lui est venu en temps est celui du 9 avril 2002. Les Mooseheads menaient 2 à 0 en début de troisième période quand ils ont écopé de trois pénalités rapides. Je le laisse vous raconter la suite.

«Les Mooseheads ont d’abord eu deux punitions pour un coup de genou et un bâton élevé. Quelques semaines avant, j’avais fait savoir à Pascal Vincent que Derrick Kent semblait jouer avec un bâton dont la palette était trop recourbée. Donc, tout de suite après les deux pénalités, Pascal a demandé à ce que l’arbitre mesure le bâton de Kent et ça s’est avéré que son bâton était illégal. Nous avons donc pu prolonger notre 5 contre 3. En l’espace d’une minute et 13 secondes, nous avons marqué trois buts. J’ai d’abord préparé celui de David Cloutier, puis j’ai réussi les deux derniers. Ça avait été l’euphorie dans le Centre 200. Quand je croise l’un des mes coéquipiers de l’époque, c’est un match que nous nous racontons toujours», mentionne Noël.

L’Acadien âgé de 37 ans se souvient également très bien de son dernier match de saison régulière dans la LHJMQ, le 19 mars 2002. Ce soir-là, les Screaming Eagles recevaient le Titan et c’est par la marque de 12 à 2 que les représentants du Cap-Breton l’avaient emporté. Mais c’est pourtant pour une toute autre raison que la partie est devenue historique.

«La partie était diffusée à la grandeur du pays (sur Sportsnet). En troisième période, George a décidé de sauter sur le banc du Titan», indique Noël.

Selon ce que j’en sais de cet incident, Davis voulait surtout s’en prendre à Jeremy Knight. Le hic, c’est que Knight et Roberto Bissonnette ont rapidement pris le dessus en le rouant de coups. Des coéquipiers de Davis ont bien tenté de lui venir en aide, mais les autres joueurs du Titan les ont en empêchés. Ce sont finalement les juges de lignes qui sont parvenus à soustraire un Davis ensanglanté de sa fâcheuse situation.

Enfin, Dominic Noël se souvient encore fort bien de la série contre les Saguenéens de Chicoutimi en mars 2001. Les jeunes Saguenéens, avec Pierre-Marc Bouchard et Pierre-Alexandre Parenteau comme leaders offensifs, ont réussi à prendre les devants 3-0 dans cette série de premier tour malgré le fait que les Screaming Eagles étaient largement favoris. Puis est arrivé cet incident pendant l’entracte avant le troisième tiers.

«Pascal, qui n’avait pas aimé la facilité dont (Éric) Bétournay parvenait à me dominer, m’a dit d’enlever mon équipement. C’est arrivé trois fois au Cap-Breton que j’ai vu Pascal demander à un gars de se déshabiller et deux fois ç’a été moi. Ça m’avait fouetté. Nous sommes mêmes revenus pour gagner les quatre parties suivantes. J’ai croisé Parenteau une fois au terrain de golf et on s’est reparlé de cette série. Il m’a dit que lorsqu’ils ont su que nous étions retournés à la maison en avion après le sixième match, les joueurs des Saguenéens savaient qu’ils ne gagneraient pas la septième partie. Eux, ils ont fait en chemin en autobus. N’empêche que ça aurait pu mal tourner pour nous. Pascal était un jeune entraîneur de 30 ans et on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver si nous avions perdu cette série.»

Finalement, tout s’est bien terminé pour Vincent, aujourd’hui entraîneur-chef du Moose du Manitoba dans la Ligue américaine. Quant à Noël, c’est lui qui marquera le but égalisateur et le but vainqueur dans le septième duel.

Malheureusement pour les Screaming Eagles, le destin a voulu qu’ils se retrouvent devant Adam Russo et le Titan pour la ronde suivante.

MES PRÉDICTIONS POUR LA PREMIÈRE RONDE

Voici mes prédictions pour le premier tour des séries éliminatoires.

Acadie-Bathurst vs Chicoutimi: Le Titan en 4.

Bien que je respecte énormément l’entraîneur Yanick Jean, les Saguenéens n’ont aucune chance devant la profondeur du Titan à chaque position. D’ailleurs, je m’attends à ce que le «big three» défensif du Titan composé d’Olivier Galipeau, Noah Dobson et Adam Holwell nous offrent une première ronde spectaculaire. Je crois aussi que nous allons assister au réveil offensif de German Rubtsov. Et vous pouvez parier que le capitaine Jeffrey Viel va mettre ses bottes de travail.

Blainville-Boisbriand vs Val-d’Or: L’Armada en 4.

Une série inégale qui devrait se terminer rapidement. Le premier trio de l’Armada (Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain et Drake Batherson) devrait particulièrement s’amuser devant la jeune défensive des Foreurs.

Rimouski vs Moncton: L’Océanic en 6.

Un duel qui s’annonce fort intéressant entre deux équipes qui, il faut bien l’admettre, seront davantage redoutables à compter de la saison prochaine. N’empêche, j’ai bien hâte de voir comment vont se comporter les deux jeunes prodiges Alexis Lafrenière et Jakob Pelletier. Dommage que Mika Cyr ne soit pas du rendez-vous.

Halifax vs Baie-Comeau: Les Mooseheads en 7.

Deux autres formations qui seront des puissances la saison prochaine. Cela dit, les Mooseheads ont un avantage pour une principale raison, leur profondeur à l’attaque. Les Orignaux ont sept marqueurs de 20 buts ou plus, ce n’est pas rien.

Drummondville vs Cap-Breton: Les Voltigeurs en 5.

Le réveil offensif de Joseph Veleno depuis son arrivée à Drummondville n’est certainement pas négligeable. Et c’est sans oublier l’excellence de leur quart-arrière Nicolas Beaudin.

Victoriaville vs Gatineau: Les Tigres en 4.

Un autre duel qui s’annonce inégal. Les Tigres peuvent compter sur le trio de l’heure dans la LHJMQ avec Vitali Abramov, Maxime Comtois et Ivan Kosorenkov. À surveiller également l’Acadien Dominic Cormier qui s’impose comme le quart-arrière du club des Bois-Francs. Bref, n’en déplaise à William Basque que j’aime bien, les Félins ne vont faire qu’une bouchée des Olympiques.

Rouyn-Noranda vs Sherbrooke: Le Phoenix en 6.

Une série qui s’annonce serrée. Je m’attends néanmoins à ce que le Phoenix ait le dernier mot. La formidable fin de saison du Phoenix devrait leur donner des ailes pour le premier tour. Cela dit, s’il y a une équipe qui pourrait me faire mentir, ce sont bien les Huskies. Surtout qu’ils peuvent compter sur un certain Samuel Harvey devant le filet.

Québec vs Charlottetown: Les Remparts en 7.

C’est selon moi la seule série qui nécessitera les sept parties pour départager les deux équipes. Les Remparts devraient cependant l’emporter parce qu’ils jouent du bien meilleur hockey que les Islanders depuis quelques semaines. En même temps, j’ai appris depuis longtemps à ne pas négliger l’impact d’un Matthew Welsh devant les buts.

LES MEILLEURS NÉO-BRUNSWICKOIS

Qui ont été les meilleurs joueurs du Nouveau-Brunswick dans les différentes catégories offensives en 2017-2018. J’ai fait la recherche pour vous et voici donc les heureux gagnants:

Ainsi, Sam King, des Islanders de Charlottetown, est le seul des nôtres à avoir pris part à tous les 68 matchs de son équipe. Le hockeyeur de Hampton a également dominé les buts en fusillade (2) et les buts en infériorité numérique (1). Peyton Hoyt, des Screaming Eagles du Cap-Breton, et Mika Cyr, des Wildcats de Moncton, ont également réussi un but alors que leur équipe évoluait avec un homme en moins.

Parlant de Cyr, il a mené les Néo-Brunswickois au niveau des buts gagnants (6), des mises au jeu effectués (640), des mises au jeu gagnés (306) et du pourcentage de points par match (91,0%). Il a aussi obtenu la plus belle séquence de matchs consécutifs avec au moins un but, soit 5. Du 29 septembre au 7 octobre, l’attaquant de Sainte-Anne-de-Madawaska a réussi sept buts et trois passes. Enfin, c’est à Cyr que l’on doit la plus belle série de parties d’affilée avec au moins un point, soit 10. Du 24 septembre au 15 octobre, Cyr y est allé de 10 buts et 9 mentions d’aide.

Son coéquipier des Wildcats, Anderson MacDonald n’est pas en reste après avoir dominé trois catégories. Ses 27 buts, ses 11 réussites en supériorité numérique et ses 106 lancers de l’enclave (zone dangereuse) sont des sommets parmi les joueurs du Nouveau-Brunswick.

Dominic Cormier, des Tigres de Victoriaville, a quant à lui dominé les mentions d’aide (38), les points (47), le différentiel (+37), ainsi que la meilleure séquence de matchs d’affilée avec au moins passe, soit 5. Du 24 février au 3 mars, l’Acadien originaire de Moncton a compilé un but et six passes pour sept points.

Ross MacDougall, des Screaming Eagles, et Ethan Crossman, du Titan d’Acadie-Bathurst, ont cependant eux aussi réussi des séries de cinq matchs de suite avec cinq mentions d’aide. MacDougall a réalisé son exploit du 14 au 24 octobre (2-7=9), alors que Crossman s’est exécuté du 14 au 28 janvier (3-5=8). Crossman, qui était en nomination pour le titre de joueur de la semaine dans la LHJMQ, a de plus dominé les Néo-Brunswickois au chapitre des tirs au but avec 162.

Adam McCormick, des Screaming Eagles, a dominé au niveau des passes en avantages numérique avec 19. L’arrière de Woodstock pourrait bien être repêché en juin prochain lors de l’encan de la LNH.

Enfin, le vétéran Will Thompson, des Huskies de Rouyn-Noranda, a été le plus puni avec 60 minutes au cachot.

DES SPÉCIALISTES DES MISES AU JEU

Trois joueurs ayant pris part à plus de 800 mises au jeu ont terminé la campagne avec un taux de réussite supérieur à 60%.

Il s’agit de James Phelan (62,8%), des Wildcats de Moncton, Samuel Dove-McFalls (62,0%), de l’Océanic de Rimouski, et Samuel L’Italien (60,8), du Titan d’Acadie-Bathurst.

Le top 5 est complété de Samuel Asselin (58,1%), également du Titan, et Vitali Abramov (57,5%), des Tigres de Victoriaville.

Antoine Morand, également du Titan, vient au huitième échelon avec un taux de 56,3%.

DEUX RECRUES AVEC 40 BUTS

Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax, et Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, ont réalisé des exploits peu commun cette saison avec des campagnes de 44 et 42 buts.

Croyez-moi, ça n’arrive pas souvent.

En fait, la dernière fois que nous avions vu deux recrues franchir le cap de la quarantaine de réussites remonte à la saison 1997-1998, alors qu’Éric Chouinard, des Remparts de Québec, et Mike Ribeiro, des Huskies de Rouyn-Noranda, avaient inscrit respectivement 41 et 40 buts.

JEREMY MCKENNA AU SOMMET

Avec ses 313 tirs au but, Jeremy McKenna est devenu le deuxième porte-couleurs des Wildcats de Moncton à dominer la LHJMQ à ce chapitre dans l’histoire de l’équipe. En 2015-2015, Conor Garland avait terminé au premier rang avec 341 lancers.

Le record d’équipe revient toutefois à Sébastien Roger qui en avait accumulé 351 en 1998-1999. Trois joueurs l’avaient cependant devancé cette saison-là, soit Alexander Riazantsev, des Tigres de Victoriaville (395), Brad Richards, de l’Océanic de Rimouski (393), et Mike Ribeiro, des Huskies de Rouyn-Noranda (361).

Deux autres joueurs des Wildcats ont également obtenu plus de 300 tirs lors d’une saison, en l’occurrence François Beauchemin (317) et Mathieu Benoit (315) en 1999-2000, mais ils avaient obtenu disputé plusieurs rencontres avec le Titan d’Acadie-Bathurst cette saison-là.

Parlant du Titan, Mathieu Roy (348), en 2005-2006, Thomas Beauregard (382), en 2006-2007,

Tomas Svoboda (309), en 2007-2008, et Zach O’Brien (308), en 2012-2013, sont les seuls à avoir franchi le cap des 300 lancers depuis l’arrivée de l’équipe à Bathurst. Du groupe, seul Beauregard avait dominé la LHJMQ.

À noter que Mathieu Benoit (encore lui!) avait également obtenu plus de 300 tirs en 1998-1999 (335), mais il avait aussi disputé la moitié de la saison avec les Saguenéens de Chicoutimi.

LA SOIRÉE NOAH DOBSON

Comme prévu, l’Insulaire Noah Dobson a été le joueur le plus célébré, dimanche soir, lors de la remise annuelle des trophées du Titan d’Acadie-Bathurst.

Le talentueux défenseur a été sacré le joueur le plus utile à son équipe, en plus d’être le choix des partisans. Il a de plus reçu le prix du joueur-étudiant de l’année. Dobson a succédé à Christophe Boivin au titre de joueur le plus utile. Il est de plus le premier défenseur à recevoir le prix depuis Mathieu Carle en 2004-2005. Notons que Dobson avait aussi reçu les prix de recrue de l’année et de joueur défensif après sa première campagne en 2016-2017.

Le capitaine Jeffrey Viel a lui aussi connu une belle soirée avec les prix de personnalité humanitaire et du joueur le plus courageux. C’est la troisième fois que Viel se voit remettre le prix du joueur le plus courageux. Il avait aussi été honoré en 2014-2015 et en 2016-2017. Seul Nicolas Dumulong est parvenu à lui soutirer ce trophée pendant son séjour à Bathurst en 2015-2016. Viel termine donc sa carrière junior avec six trophées puisqu’il avait aussi reçu les titres de joueur le plus utile, du joueur le plus amélioré et du choix des partisans en 2015-2016. Seul Christophe Boivin et Zach O’Brien ont fait mieux que Viel à ce chapitre avec sept récompenses au fil des ans.

Samuel L’Italien (joueur le plus sous-estimé), Ethan Crossman et Liam Murphy (ex-aequo, joueurs les plus améliorés), Justin Ducharme (recrue), Adam Holwell (joueur défensif), Olivier Galipeau (joueur offensif), Antoine Morand (Coupe des étoiles) et Mélanie Landry (employée de l’année) ont également été honorés. Le prix du bénévole de l’année a par ailleurs été remis à Aldo Mallet.

C’EST ARRIVÉ UN 20 MARS

2010 – Kelsey Tessier obtient trois passes, Marek Hrivik et Randy Cameron marquent deux fois chacun, et les Wildcats de Moncton l’emportent 6 à 0 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton. Un triomphe qui permet aux Chats Sauvage de prendre les devants 2-0 dans leur série.

1992 – Todd Sparks y va de trois mentions d’aide et Yanick DeGrâce repousse 31 tirs dans un gain de 5 à 2 des Olympiques de Hull sur les Lynx de Saint-Jean.

1977 – Roland Cloutier, Normand Lefebvre et Richard Gardner enfilent trois buts chacun dans une écrasante victoire de 16 à 8 des Draveurs de Trois-Rivières sur les Éperviers de Sorel. Raymond Bourque, alors une verte recrue de 16 ans, évoluait pour les Éperviers.

C’EST ARRIVÉ UN 20 MARS

1970 – Guy Lafleur inscrit ses 120e et 121e buts de la saison dans un triomphe de 4 à 3 des Remparts de Québec sur les Bruins de Shawinigan.

1990 – Todd Sparks y va d’un but et deux passes, Andrew McKim ajoute un filet une mention d’aide et les Olympiques de Hull l’emportent 7 à 5 sur les Lynx de Saint-Jean. Le troisième Néo-Brunswickois des Olympiques, Guy Dupuis, a pour sa part obtenu une passe sur le but vainqueur.

2010 – Sean Couturier enfile deux buts et en prépare deux autres dans un gain facile de 7 à 0 des Voltigeurs de Drummondville sur les Foreurs de Val-d’Or. Croyez-le ou non, les Foreurs n’ont obtenu que neuf tirs au but pendant le match. Dans la défaite, Yves Bergeron a réussi un but et deux passes. Ce dernier, qui est originaire de Malartic, habite à Bathurst depuis déjà plus d’une quarantaine d’années.

LES ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE

20 – Daniel Vautour (22), Éric Fournier (34), Jean-Simon Lemay (40).

21 – Joseph Murdaca (20), Nicolas Dumulong (22), Sven Andrighetto (25), Steven Anthony (27), Dion Hyman (37).

22 – Austin Kosack (23), Mathieu Gingras (27), Danick Malouin (28), Taylor Lambke (28), Zane Neily (29), Brant Miller (31).

23 – Nick Pryce (19), Justin Dickinson (23), Dmitrij Jaskin (25), Julien Giroux (25), Tyler Howe (27), Mark Barberio (28), Marc-André Cliche (31), Patrick Bordeleau (32).

24 – Simon Elsliger (18), Bruno Desjardins (30), Christian Hankins (32), Pierre-Alexandre Parenteau (35), Gilbert Lefrançois (37), Ramzi Abid (38), Daniel MacLeod (39), Philippe Boucher (45).

25 – Zachary Fortin (23), Kyle Stanley (30).

26 – Mathieu Boulianne (17), Benji Curtis (22), Laurent Dauphin (23), Michael Mastrangelo (25), Vincent Arseneau (26), Pavol Hudak (34), Sébastien Centomo (37).