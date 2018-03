Pour le plaisir de la culture

J’ai entrepris l’automne dernier de lire des livres qui manquent à ma culture d’écrivain.

J’ai lu dans cette perspective Paulina 1880 de Pierre Jean Jouve, Le Diable au corps de Raymond Radiguet,

Chéri de Colette, Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier et Tristan et Iseult (anonyme). Non, je ne pense pas que je réussirai à raccommoder tous les trous dans ma culture, mais j’aime essayer quand même.

C’est comme être un ver à soie, on n’y peut rien.

Sauf pour Tristan et Iseult, une légende remontant au Moyen Âge au moins, tous les titres datent du début des années 1900 et tous sont des joyaux de la littérature française. Je les ai tous aimés, mais pas également.

Cependant, j’ai définitivement apprécié la même chose en chacun : une langue française plaisante, aucunement tirée par les cheveux, aussi terre à terre qu’un homme s’en allant au champ. Vous savez, ces tournures encore ou presque des nôtres, comme «nous avions accoutumé de», «c’était pitié de l’entendre», «chanter à plaisir de voix», «périr de male mort»… pour finir surprise par Colette, qui semble faire exprès d’intégrer des mots anglais – lire British – dans son texte.

J’ai aimé la finesse du propos de ces livres. Est-ce parce qu’ils ont le mérite d’avoir complètement échappé à notre époque? En tout cas, il semble paradoxal de parler admirativement du passé en tant que chose ayant réussi à échapper au présent.

Puis il y a ces petites choses délicieuses que l’on apprend. Saviez-vous que la Grande-Bretagne était surtout grande par rapport à la «petite» Bretagne de France? Et que jadis, ce sont les cendres des traitres qu’on laissait partir au vent?

Mes remerciements, en passant, à cette dame d’Edmundston qui m’informait que le mot français ballerine vient de l’espagnol ballerina, mais que le masculin ballerin, lui, n’a pas fait la traversée.

Voilà, j’entame maintenant La peau de chagrin de Balzac.

Et dire qu’il n’y a pas si longtemps, disons alentour du 18e siècle, il était encore possible pour un être humain de lire tout ce qui avait été écrit.