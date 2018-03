Le carré d’as, rien de moins!

Avec le début des séries éliminatoires de la LHJMQ s’impose une question qui ne cesse de me trotter dans la tête: le Titan d’Acadie-Bathurst a-t-il ce qu’il faut pour se rendre jusqu’au bout?

Chose certaine, tous les éléments sont là pour que la formation de l’entraîneur-chef Mario Pouliot fasse un bon bout de chemin vers l’objectif ultime, qui demeure de mettre la main sur la coupe du Président.

D’abord, leur deuxième place au classement général, grâce à l’obtention du titre de la division des Maritimes, va le favoriser, puisque le Titan est assuré de l’avantage de la patinoire pour les trois premières rondes… à condition qu’il s’y rende, bien entendu.

Acadie-Bathurst devrait se débarrasser sans trop de problème des Saguenéens de Chicoutimi au premier tour, même si ça se joue toujours sur la glace, comme on dit. En quart-de-finale, les Guerriers du Nord affronteraient au pire la septième équipe au classement général, en l’occurrence les Huskies de Rouyn-Noranda.

Encore là, avantage au Titan.

Ensuite, il est difficile de gagner contre une formation qui compte autant de talent. En défensive, Noah Dobson est le chef de file d’une brigade qui n’est pas piquée des vers. Entendre dire à quel point Dobson est bon est une chose, le voir évoluer en est une autre. Ce n’est pas pour rien que plusieurs dépisteurs le voient dans leur soupe et le considèrent comme un potentiel choix de première ronde dans la LNH.

Devant le filet, Evan Fitzpatrick peut aisément faire le travail soir après soir. Chose certaine, le Titan a fait un bon troc en allant le chercher à Sherbrooke contre Reilly Pickard. Du coup, il a amené de la stabilité à un endroit stratégique.

À l’attaque, Acadie-Bathurst possède une force de frappe à faire rougir d’envie bien des formations du circuit Courteau. Antoine Morand, Olivier Galipeau, Mitchell Balmas, Jeffrey Viel et compagnie peuvent marquer des buts à profusion, appuyés d’un German Rubstov ou d’un Jordan Maher capables de prendre la relève si le besoin s’en fait sentir.

Enfin, un élément à ne pas négliger: l’engouement des amateurs.

Nous avons longtemps décrié, non sans raison, la tiédeur des partisans de bon hockey qui se sont faits tirer l’oreille pendant si longtemps à appuyer cette équipe. Dans les deux dernières saisons, il aura fallu attendre les dernières semaines du calendrier régulier pour voir de bonnes foules au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst. C’était à la limite de l’incompréhension.

Mais là, pendant les éliminatoires, ils seront nombreux (du moins, nous l’espérons) dans cet enceinte, prêts à encourager le Titan et à lui insuffler l’énergie nécessaire pour jouer le plus tard possible ce printemps. Ce n’est peut-être pas encore la Titanmanie de l’époque, mais on s’y approche.

Oui, le carré d’as de la LHJMQ est possible pour le Titan. En fait, il est fort probable que la troupe de Mario Pouliot se rende au moins jusqu’en demi-finale. Moins que ça serait considéré comme un échec.