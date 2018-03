Sur les traces de Luc Bourdon?

L’Acadien Philippe Myers, de l’organisation des Flyers de Philadelphie, vient au 40e rang des 100 meilleurs espoirs de la LNH pour 2018 et 2019 selon la bible du hockey, The Hockey News. - Archives

Le Titan d’Acadie-Bathurst, les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint-Jean ont toujours été de véritables pépinières de joueurs pour la Ligue nationale de hockey (LNH).

On n’a qu’à mentionner des noms comme Roberto Luongo, Jonathan Huberdeau, Corey Crawford, Steve Bernier, Mathieu Perreault, Brad Marchand et Mike Hoffman pour ne nommer que ceux-là, des gars qui ont tous joué leur hockey junior majeur au Nouveau-Brunswick.

La bible du hockey, The Hockey News, confirme cette tendance dans son édition spéciale consacrée aux meilleurs espoirs du hockey professionnel pour 2018 et 2019.

Mais celui qui retient le plus l’attention, c’est l’Acadien Philippe Myers.

L’espoir des Flyers de Philadelphie vient au 40e rang dans la liste des 100 meilleurs.

Il est deuxième dans l’organisation, derrière le gardien Carter Hart (classé 35e).

Le Dieppois âgé de 21 ans a été ralenti par les blessures cette saison, mais il a quand même connu une bonne campagne 2017-2018 (quatre buts et 19 points en 47 rencontres).

Les experts estiment que Myers pourrait suivre les traces du regretté Luc Bourdon lors de la saison 2020-2021.

Avec le coffre à outils qu’il possède et une éthique de travail exemplaire, le grand Phil ne peut pas rater son coup.

Du côté du Titan, plusieurs joueurs retiennent l’attention.

Il faut d’abord parler de l’attaquant Antoine Morand. Le numéro 88 est considéré comme le 9e plus bel espoir des Ducks d’Anaheim. Il avait été le 60e choix du repêchage de 2017.

Son coéquipier German Rubtsov est pour sa part classé au 4e rang chez les Flyers de Philadelphie. Le Russe pourrait donc rejoindre Philippe Myers la saison prochaine avec les Phantoms de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine de hockey.

Mentionnons également le défenseur Guillaume Brisebois, l’ancien du Titan, répertorié au 9e échelon parmi les jeunes des Canucks de Vancouver. L’ex-capitaine des Guerriers du Nord évolue présentement à Utica, dans la LAH.

À Saint-Jean, l’attaquant Ostap Safin est classé 6e chez les Oilers d’Edmonton.

Trois anciens des Sea Dogs font également partie de la prochaine vague, soit le défenseur Jakub Zboril (7e espoir des Bruins de Boston), ainsi que les attaquants Julien Gauthier (5e chez les Hurricanes de la Caroline) et Mathieu Joseph (5e espoir du Lightning de Tampa Bay).

Du côté des Wildcats, on retrouve les anciens attaquants Ivan Barbashev (4e chez les Blues de St. Louis et 64e au total), Gabriel Gagné (7e espoir des Sénateurs d’Ottawa) et Zack MacEwen (10e chez les Canucks de Vancouver).

Barbashev a joué 46 rencontres dans la LNH cette saison (un dossier de sept buts et 13 points).

Le défenseur du Titan, Noah Dobson, va s’ajouter à cette liste dès juin puisqu’il est présentement classé au 8e rang du prochain encan junior. Certains recruteurs pensent même qu’il pourrait se faufiler dans le top 5 s’il connaît de bonnes séries éliminatoires.

Il sera aussi très intéressant de voir à quelle ronde les Wildcats Alexander Khovanov et Anderson MacDonald vont entendre leur nom.

Dans les deux cas, certains recruteurs parlent du deuxième tour.

Une histoire à suivre.