Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué

Je me suis chamaillée avec le fournisseur de téléphonie Rogers. Au bout du fil, un individu se présente et m’explique qu’il fait partie de la garde rapprochée du président. Je lui demande s’il parle français. L’appel en français arrivera une demi-heure plus tard.

– Madame Daigle, nous comprenons… nous aimerions… pour alléger l’inconvénient… que pouvons-nous faire pour vous?

– Envoyez-moi une facture d’une page qui indique que je me suis abonnée à un forfait mensuel de 99.99$ et qu’avec la taxe, le service me revient à 115$ par mois. Je ne vois rien de cela sur la facture que j’ai devant moi et qui s’élève à 247.18$.

– Madame Daigle, …

Nous nous répétons l’un l’autre pendant 15 minutes. Lorsque nous nous sommes lâchés, je supposais qu’on allait me faire parvenir une nouvelle facture.

La première semaine, toute échauffée que j’étais, je guettais l’arrivée du facteur. J’avais hâte de voir comment Rogers allait se débrouiller avec ce problème. Trois semaines plus tard, je réalisai que cela m’arrangeait que la facture ne vienne pas et, dès lors, je souhaitai qu’elle ne vienne jamais. Elle me parvint la semaine suivante.

C’était du pareil au même: six feuilles au total (trois pages de simili-carton) et une panoplie de chiffres où figurait une fois le montant de 99.99$. Total de la facture: 229.79$.

Il faisait beau le jour où je me rendis en personne payer ma facture au magasin Rogers de Moncton. Le soleil m’empêchait de penser à ce que j’allais dire, j’étais davantage préoccupée à ne pas m’habiller trop lourdement.

Le commis accueillit ma facture avec le sourire, tapa mon numéro de compte à l’ordi puis lut le montant qui apparut à l’écran: 115$ exactement. Conséquence de l’intervention des elfes du dieu-président, me dis-je.

J’ai reçu une autre facture depuis ce temps. Le total à payer tel qu’inscrit, 115$ exactement. Youpi! Je suis allée la régler sans tarder. Au comptoir Rogers, même la caissière ne se l’explique pas: ma facture de 115$ me revient en fait à 94.31$. En d’autres mots, l’aventure se poursuit.