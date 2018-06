Qui sélectionnera Noah Dobson?

Plus que trois dodos et nous connaîtrons quelle sera l’équipe de la Ligue nationale de hockey qui misera sur le défenseur Noah Dobson.

Pour l’instant, tout ce que l’on sait est que le jeune surdoué du Titan d’Acadie-Bathurst devrait logiquement être sélectionné parmi les 10 premiers. Certains experts croient même que l’Insulaire sera choisi dans le top-5. C’est à voir.

Une autre chose qui est certaine, c’est que Dobson deviendra le premier Titan à être sélectionné en première ronde depuis le déménagement du club en Acadie.

Le record actuel appartient à Patrice Bergeron qui, en 2003, avait été repêché en deuxième ronde, le 45e joueur réclamé au total, par les Bruins de Boston. Mathieu Carle (53e, Montréal, 2006) et Antoine Morand (60e, Anaheim, 2017) ont également été des choix de deuxième tour.

Guillaume Brisebois (66e, Vancouver, 2015), Michael Tessier (76e, Buffalo, 2002) et Jérémie Blain (91e, Edmonton, 2010) sont les seuls autres joueurs du Titan qui ont été choisis parmi les 100 premiers de leur encan respectif.

Les autres membres du Titan d’Acadie-Bathurst qui ont connu la joie du repêchage au fil des ans sont Christophe Lalancette (109e, San Jose, 2012), Gregor Baumgartner (156e, Dallas, 1999), Mathieu Perreault (177e, Washington, 2006), Bruno Gervais (177e, NY Islanders, 2003), Jonathan Tremblay (201e, San Jose, 2003), Jonathan Ferland (212e, Montréal, 2002) et Éric Bétournay (229e, San Jose, 1999).

Outre Dobson, deux autres porte-couleurs de l’équipe devraient être sélectionnés en fin de semaine, soit l’ailier gauche Justin Ducharme, que l’équipe a récemment échangé aux Saguenéens de Chicoutimi, et le défenseur Michal Ivan. Ducharme et Ivan sont actuellement les 103e et 169e meilleurs espoirs parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord.

Il sera également intéressant de voir si le Néo-Brunswickois de Sackville Ethan Crossman, bien qu’il ne soit pas répertorié, en a fait suffisamment pour convaincre une équipe de le repêcher. On ne sait jamais.

Parlant de Néo-Brunswickois, il s’en trouve trois qui figurent sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord, soit l’ailier gauche Anderson MacDonald (Quispamsis), des Wildcats de Moncton, le défenseur Adam McCormick (Woodstock), des Screaming Eagles du Cap-Breton, et le gardien Daniel Moody (Miramichi), des Voltigeurs de Drummondville. MacDonald et McCormick figurent respectivement aux 101e et 156e rangs chez les joueurs, alors que Moody est le 29e portier répertorié.

Par ailleurs, outre MacDonald, on retrouve deux autres Chats Sauvages dans le classement des meilleurs espoirs, soit le centre Alexander Khovanov (43e) et l’ailier droit Jeremy McKenna (162e).

Le défenseur Radim Salda (70e), échangé depuis peu à l’Océanic de Rimouski, est le seul membre des Sea Dogs de Saint-Jean qui soit répertorié.

Mentionnons par par ailleurs les présences de Filip Zadina (3e), Jared McIsaac (13e) et Benoît-Olivier Groulx (20e), des Mooseheads de Halifax, Joseph Veleno (8e) et Nicolas Beaudin (31e), des Voltigeurs de Drummondville, et Gabriel Fortier (49e), du Drakkar de Baie-Comeau, dans le top-50 des meilleurs espoirs.

À noter également que quatre des six meilleurs espoirs parmi les portiers jouant en Amérique du Nord évoluent dans la LHJMQ, soit Olivier Rodrigue (1er), des Voltigeurs, Kevin Mandolese (2e), des Screaming Eagles, Alexis Gravel (3e), des Mooseheads, et Zachary Bouthillier (6e), des Saguenéens.

PATRICE BERGERON OU SEAN COUTURIER?

Pour la première fois dans l’histoire du Titan, deux hommes qui ont marqué l’histoire de l’équipe se retrouvent en nomination pour l’un des principaux trophées de la LNH qui seront remis lors du banquet annuel, mercredi soir, à Las Vegas.

Ainsi, Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, et Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, sont parmi les finalistes avec Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles, pour le trophée Frank J. Selke remis au meilleur attaquant défensif.

Bergeron a évolué pour le Titan en 2002-2003, alors que Couturier, qui a grandi à Bathurst, fait partie du groupe d’actionnaires qui s’est porté acquéreur de l’équipe en 2013.

Bergeron a déjà remporté à quatre reprises ce trophée (2012, 2014, 2015, 2017). Il est d’ailleurs le meneur à ce chapitre avec Bob Gainey (1978 à 1981).

Un autre ancien du Titan pourrait également remporter un trophée puisque le gardien Roberto Luongo, des Panthers de la Floride, est en nomination pour le trophée Bill-Masterton remis au joueur ayant affiché la plus belle persévérance et l’esprit sportif. Brian Boyle, des Devils de New Jersey, et Jordan Staal, des Hurricanes de la Caroline, sont les autres finalistes.

Ironiquement, Boyle est aussi en quelque sorte un ancien Titan puisqu’il a été repêché par Acadie-Bathurst en 2000. Il a toutefois choisi la voie des collèges américains.

Enfin, mentionnons que l’ex-entraîneur-chef des Sea Dogs, Gerard Gallant, des Golden Knights de Vegas, est en nomination pour le trophée Jack-Adams remis au meilleur pilote de la ligue. Ses deux opposants sont Bruce Cassidy, des Bruins, et Jared Bednar, de l’Avalanche du Colorado.

Un autre ancien représentant de la LHJMQ se retrouve par ailleurs en nomination pour deux trophées, soit Nathan MacKinnon, de l’Avalanche. MacKinnon est en lice pour les trophées Hart (joueur le plus utile) et Ted Lindsay (le plus utile selon les joueurs).

DES NOUVELLES SUR TROIS JOUEURS INVITÉS

J’ai réussi à gruger des informations sur trois autres joueurs invités au camp du Titan.

Il y a d’abord l’ailier droit acadien Sébastien Hébert, de Saint-Charles. Hébert, un gaillard de 6 pieds 2 pouces et 180 livres né en 2001, a enregistré 13 buts et fourni six mentions d’aide en 28 matchs avec le Moose du Nord au niveau midget AAA.

«Je suis un attaquant qui aime s’impliquer dans les deux sens de la patinoire. Je suis aussi un gars d’équipe, dans le sens que je suis toujours positif et cela tant sur la glace qu’en dehors de la patinoire», m’a révélé Hébert.

Ethan Stuckless, un ailier gauche terre-neuvien né en 2000, a enfilé pas moins de 25 buts et 42 points en 32 parties avec le Blizzard de East Coast dans le midget AAA.

«Je peux jouer à l’aile ou au centre et je peux aider mon équipe autant en offensive qu’en défensive, m’a affirmé le hockeyeur de 5 pieds 11 pouces et de 190 livres. Mes principales qualités en tant que joueur sont mon éthique de travail, mon lancer et ma vitesse.»

Enfin, Riley MacInnis est un ailier gauche de 5 pieds 10 pouces et 175 livres qui a évolué la saison dernière pour les Wildcats de Valley dans la Ligue junior des Maritimes à l’âge de 16 ans. Il a complété la saison avec neuf buts et neuf passes en 44 rencontres.

«Je me décris comme un gros travaillant qui aime s’impliquer dans les deux extrémités de la patinoire», m’a confié le Néo-Écossais de Truro.

PLUS DE 60 NÉO-BRUNSWICKOIS À DES CAMPS DE LA LHJMQ

À moins de changements d’ici là, les Foreurs de Val-d’Or seront la seule équipe de la LHJMQ qui n’auront aucun joueur du Nouveau-Brunswick à leur camp d’entraînement.

Voici les Néo-Brunswickois qui figurent actuellement parmi la liste des joueurs invités pour les prochains camps:

Acadie-Bathurst: Mathieu Blanchard, Guillaume Chiasson, Frédéric Castonguay, Ethan Crossman, Alexandre David, Elijah Francis, Sébastien Hébert, Marc-André LeCouffe et Jacob Lévesque.

Baie-Comeau: Alexis Dubé et Jérémie Hébert.

Blainville-Boisbriand: Cole Fraser, Peyton Hoyt et Samuel LeBlanc.

Cap-Breton: Jacob LeBlanc, Adam McCormick et Ian Smallwood.

Charlottetown: Nicolas Bourque, Lukas Cormier, Dominic Hachey, Drew Johnston, Sam King, Patrick LeBlanc.

Chicoutimi: Deny Gaudet.

Drummondville: Adam Bowness et Daniel Moody.

Gatineau: William Basque et Tim Gould.

Halifax: Yannic Bastarache, Cole Stewart, Denis Toner et Cole Waugh.

Moncton: Zachary Alcorn, Mika Cyr, Sam Dow, Kyle Foreman, Jack Grant, Evan Jackson et Anderson MacDonald.

Québec: Nicolas Savoie.

Rimouski: Cole Cormier et Alyx Wynter.

Rouyn-Noranda: Maxime Grandmaison et Olivier-Luc Haché.

Saint-Jean: Thomas Ashe, Lynden Breen, Jérémie Jacob, Joshua Lawrence, Aiden MacIntosh, Ben Reid, Connor Richard, Mathias Savoie, Tyler Smith et Dawson Stairs.

Shawinigan: Alex Lavoie et Brendan Milson.

Sherbrooke: Jaxon Bellamy et Ethan Pearson.

Val-d’Or: Aucun.

Victoriaville: Dominic Cormier et Joey Frenette.

RAFUSE FLOTTE ENCORE SUR UN NUAGE

Le vétéran Cole Rafuse a révélé dans une entrevue publiée dans le Kings County Advertiser qu’il avait encore de la difficulté à réaliser l’ampleur de la conquête de la coupe Memorial du Titan.

«Ç’a été une expérience incroyable, a-t-il révélé au confrère Chris Saulnier. C’est le genre d’opportunité que peu de personnes peuvent expérimenter, alors d’y avoir pris part et d’avoir remporté ce trophée est quelque chose de pas mal fou.»

LES ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE

19 juin – Christopher Caissy (25), Riley Whitlock (32).

20 juin – Taite Paul (27), Matthew Stoddard (28), Jacques Cossette (64).

21 juin – Nathan Noël (21), Mitchell Deruelle (25), Guy Turmel (36), Joey Blacksmith (36), Pascal Rhéaume (45), Lucien DeBlois (61).

22 juin – Jacob Stewart (19), Taylor Burke (24), Jacob Brennan (24), Alexei Shkotov (34), Charles Linglet (36), Alexei Tezikov (40), Weston Fader (40), David Gosselin (41), Jim Park (66).

23 juin – William Lemay-Champagne (19), Charles Hudon (24), Danny Groulx (37), Félix Potvin (47).

24 juin – Pierre-Luc Dubois (20), Emanuel Aucoin (21), Drew MacIntyre (35), Jean-Yves Leroux (42), Alain Raymond (53).

25 juin – Anthony Boucher (20), Sébastien Caron (38), René Corbet (45), Martin Simard (52), Doug Gilmour (55), Mario Lessard (64).

Veuillez noter que la chronique web fera relâche jusqu’au début du mois d’août.