Titan: des vétérans en manque de fierté

Bien que le Titan d’Acadie-Bathurst soit officiellement en reconstruction, quand je regarde l’effort déployé par certains vétérans depuis quelques semaines, je me demande si l’équipe n’aurait pas intérêt à faire encore plus de place aux jeunes.

Pour en avoir discuté avec plusieurs partisans dans les derniers jours, je sais qu’ils verraient d’un bon oeil l’entraîneur Bryan Lizotte faire jouer davantage ses recrues et laisser «certains» des plus vieux user leur fond de culotte sur le banc, ou encore dans les gradins.

Après la gênante performance de mercredi contre les Islanders de Charlottetown, une cinquième du genre après seulement 13 rencontres en 2018-2019, je commence moi aussi à croire que c’est l’alternative la plus éclairée.

Après tout, tant que se faire varloper avec des vétérans qui ne font que ralentir la progression des plus jeunes, qui eux ne demandent qu’à jouer, pourquoi ne pas y aller vraiment à fond avec cette reconstruction.

Face aux Islanders, les partisans n’ont eu droit qu’à 16 petits lancers, dont seulement trois de l’enclave, pour un maigre but.

Lors du court voyage de la semaine dernière, le Titan s’est fait royalement maîtriser par le Phoenix de Sherbrooke (47 tirs contre 16) et les Remparts de Québec (41 contre 12). Il y a deux semaines, encore contre les Islanders, c’est par 49 lancers contre 23 que le Titan a été dominé.

En tout début de campagne, les Screaming Eagles s’étaient permis 58 tirs contre 18.

Un partisan m’a écrit aujourd’hui pour me dire que le Titan ne serait probablement même pas capable de battre des clubs junior A comme les Tigres de Campbellton ou le Blizzard d’Edmundston. C’est un peu facile comme affirmation, mais il n’empêche que le partisan en question connaît très bien son hockey.

Ce qui est certain, c’est que le Titan peut remercier ses gardiens s’il n’a permis qu’une seule fois plus de six buts à l’adversaire cette saison. Sans eux, juste à domicile, les juges de buts auraient probablement des ampoules aux doigts à force de presser le bouton.

Bien sûr, en raison des blessures et des suspensions, Bryan Lizotte n’a pas encore été en mesure de compter sur un alignement complet. Sauf qu’avec un quintette défensif composé de Noah Dobson, Michel Ivan, Keenan MacIsaac, Alexis Sansfaçon et Félix-Antoine Drolet, je trouve qu’on donne néanmoins pas mal trop de lancers.

À ce chapitre, la faute n’est cependant pas seulement imputable aux défenseurs. Après tout, les attaquants ne sont pas souvent d’une grande aide en replis défensifs. Si on peut excuser les jeunes, il n’en demeure pas moins que ce sont surtout les vétérans qui affichent des différentiels hautement négatifs. J’exclus volontairement Ethan Crossman du groupe visé parce qu’il n’a pas encore disputé une seule partie. Par contre, j’estime que Liam Murphy, Cole Rafuse, Marc-André LeCouffe, Daniil Vertiy et Domenic Malatesta peuvent en donner plus, tant en attaque qu’au niveau de leur implication en zone défensive. Particulièrement les trois derniers. Leur jeu manque terriblement de constance.

LeCouffe, après un début de saison plus que prometteur, ne provoque plus rien. Dans son cas, ce n’est pourtant pas un manque de talent. Il semble juste éteint. Je persiste encore à croire que l’Acadien de Tracadie a ce qu’il faut pour jouer à 20 ans dans la LHJMQ, mais là il joue avec le feu en jouant du hockey peu inspiré.

Vertiy, même s’il a fourni un effort louable mercredi, ne produit rien depuis son arrivée. Et un attaquant de 20 ans qui ne marque pas, ça sert à quoi? Quant à Malatesta, si j’aime sa vitesse, son potentiel offensif tarde à éclore.

Le Titan s’apprête à livrer deux duels de suite face aux Wildcats de Moncton, un club en pleine ascension. Si la fierté des vétérans persiste à faire défaut pendant ces deux duels, je suggère au Titan de rappeler plus régulièrement ses joueurs affiliés en attendant la pause des Fêtes, où des changements permanents pourront être apportés. Parce que selon moi, des gars comme

Charles-André Cypihot, Yan-Cédric Gaudreault et Alexis Dubé, entre autres, peuvent en donner beaucoup plus que ce dont certains vétérans apportent comme contribution depuis quelques semaines.

J’aimerais aussi voir les jeunes Alec Rhéaume, Benjamin Roode et Antoine Leblanc profiter d’un peu plus de temps de jeu. Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas donner ne serait-ce qu’un petit trois ou quatre minutes de jeu supplémentaire aux jeunes Alexandre David, William Champagne et Brandon Cianflone.

Ça ne donnera sans doute pas davantage de victoires, mais ce sera néanmoins quelques minutes de plus qui auront été investies dans l’avenir.