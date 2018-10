Halloween: quand les femmes prennent les choses en main

De Psycho à Friday the 13th en passant par A Nightmare on Elm Street et Texas Chainsaw Massacre, de tout temps, les jeunes femmes ont servi de chair à canon pour les psychopathes du cinéma. La plus récente mouture d’Halloween (en salle depuis le 19 octobre) propulse le genre du slasher au 21e siècle de belle façon alors que la scream queen originale, Jamie Lee Curtis, passe de proie à prédatrice.

Le slasher – un genre qui met en vedette un tueur sans personnalité généralement masqué qui sème pour des raisons rarement précisées les cadavres sur son passage – est né il y a exactement 40 ans lorsque le cinéaste John Carpenter a réalisé sans trop d’attentes un film de série B intitulé Halloween.

Alors âgée de 21 ans, Lee Curtis faisait ses débuts au cinéma dans le rôle de Laurie Strode, une gardienne d’enfants prise en chasse par un Frankenstein des temps modernes appelé Michael Myers.

Le reste appartient à l’histoire: le film de Carpenter a inspiré quelques centaines de rejetons, Lee Curtis est devenu une icône du cinéma d’horreur avant de connaître une fructueuse carrière à Hollywood et Michael Myers fait maintenant partie de la culture populaire après avoir été la vedette de dix films.

Dans Halloween, troisième du nom et plus récente entrée de la franchise après les plus ou moins bien accueillis chapitres tournés par le rocker Rob Zombie, Carpenter et le réalisateur David Gordon Green ont choisi de faire abstraction de tout ce qui a suivi le film original. L’action reprend 40 ans après la fatidique nuit où Laurie Strode a fait connaissance avec la machine à tuer qu’est Michael Myers.

Rencontre au sommet

Grand-mère deux fois divorcée qui a très tôt perdu la garde de sa fille en raison de son incapacité à passer outre les événements de l’automne 1978, Laurie est très mésadaptée socialement.

Son angoisse n’est que plus grande depuis qu’elle a appris que Michael sera transféré de clinique psychiatrique la veille de l’Halloween.

Évidemment, ce qui devait arriver arriva: l’autobus chargé du transport des aliénés est impliqué dans un accident et le poignardeur masqué se retrouve libre comme l’air.

Heureusement pour elle, Laurie a eu 40 ans pour se préparer à sa prochaine confrontation avec Michael Myers. Sauf que cette fois, en plus de sauver sa peau, elle doit assurer la sécurité de sa fille Karen et de sa petite-fille Allyson…

Hommage et tension

Ce n’est pas vraiment un hasard si ce film nous arrive exactement 40 ans après l’original et ce n’est pas non plus le fait du sort s’il regorge de clins d’oeil au classique de John Carpenter.

La musique associée à Michael, reconnaissable d’entre toutes, est l’hommage le plus évident. L’éclairage de certaines scènes n’est pas non plus sans rappeler certains moments aujourd’hui devenus mythiques.

On a aussi droit à au moins un très long plan sans coupure, une technique que Carpenter avait employée avec beaucoup d’efficacité dans l’original afin que le spectateur ait l’impression d’être dans les souliers du tueur.

Ce qui diffère du film de 1978, toutefois, c’est qu’après 35 minutes, Michael a déjà plus de victimes à son actif que dans toute l’oeuvre originale (soit cinq – ce qui, dans les normes du cinéma d’aujourd’hui, est un chiffre ridiculement petit).

Ce chapitre d’Halloween est toutefois davantage un thriller psychologique qu’un film d’horreur, surtout dans la première demie.

Dans la seconde moitié, on renoue avec la bonne vieille recette du slasher conventionnel, mais les réalisateurs ont été très prudents. Le film ne brille pas par sa subtilité, mais au moins, il évite les écueils de la prévisibilité.

Féministe

Dans un genre où il est difficile pour ne pas dire impossible d’innover, les scénaristes ont eu la bonne idée de faire passer Laurie de scream queen à héroïne.

Quand on la retrouve en début de film, Laurie est écrasé par le poids de quarante ans de stress post-traumatique résultant de sa première rencontre avec Michael.

Hautement dysfonctionnelle dans la première heure, Mme Strode prend les choses en main quand le tueur commence à s’approcher de sa famille. Celle dont la paranoïa l’a forcée à se préparer à cette ultime rencontre se retrouve soudainement dans son élément et se donne des airs de Sarah Connor (de Terminator).

La transition est crédible et c’est un réel plaisir de voir une femme âgée dans la soixantaine et sa fille prendre les armes pour régler, une fois pour toutes, le cas de l’homme qui a détruit leur existence.

Dans les 15 dernières minutes, on assiste à un angoissant jeu de cache-cache entre Laurie et Michael. Un moment d’anthologie mettant en vedette deux indestructibles icônes du cinéma d’horreur. Peu importe qui en sort gagnant, le spectateur en a pour son argent.

FICHE TECHNIQUE: HALLOWEEN

: Halloween Genre : horreur

: horreur Réalisateur : David Gordon Green

: David Gordon Green Scénario : Collectif

: Collectif Avec : Jamie Lee Curtis et Judy Greer

: Jamie Lee Curtis et Judy Greer Budget : estimé à 10 millions $

: estimé à 10 millions $ Durée : 106 minutes

: 106 minutes Une production des studios : Universal Pictures et Miramax

: Universal Pictures et Miramax ÉVALUATION (sur 5) Scénario: 3 Qualités visuelles: 3 Jeu des comédiens: 3 Originalité: 3 Divertissement: 4 Total: 17 sur 25



Halloween: La saga, de 1978 à 2018