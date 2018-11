Les étudiants de l’Université de Moncton boudent les Aigles Bleus

Ont-ils un horaire de cours trop chargé?

Ont-ils des emplois trop exigeants?

Ont-ils une vie sociale trop trépidante?

Ont-ils tout simplement tourné le dos à notre sport national?

Peu importe la raison, il faut bien se rendre à l’évidence: les étudiants (et étudiantes) de l’Université de Moncton boudent toujours leur équipe de hockey masculine (ainsi que les autres formations sportives).

Autrefois la fierté du hockey acadien, le Bleu et Or peine aujourd’hui à attirer une poignée d’étudiants.

Avec les performances décevantes de l’équipe au cours des dernières saisons, on ne peut certainement pas les blâmer d’avoir déserté en masse le nid des Aigles.

Trop souvent, ce sont des amères défaites qui étaient au rendez-vous.

Pas exactement une belle façon d’entreprendre un vendredi ou un samedi soir.

Sauf que l’histoire est complètement différente cette saison.

L’équipe de Judes Vallée offre du jeu inspiré et excitant.

Les joueurs laissent leurs tripes sur la glace chaque soir, et jusqu’à maintenant, le Bleu et Or présente une fiche gagnante.

En termes de hockey, le niveau universitaire est tout simplement le meilleur spectacle au Canada atlantique.

Comment donc expliquer le désintéressement des jeunes envers leur équipe?

On ne voit pourtant pas le même phénomène à des endroits comme Fredericton ou Wolfville, où les étudiants et étudiantes se font un devoir d’appuyer leurs équipes sportives.

En jasant avec des jeunes un peu partout sur le campus, les causes semblent nombreuses.

Les piètres performances de l’équipe figurent bien sûr en tête de liste.

Mais il y a aussi le fait que les jeunes se tournent de plus en plus vers d’autres sports et vers d’autres formes de divertissement.

L’omniprésence d’internet et des réseaux sociaux dans la vie des jeunes a également changé les données.

Il y a 20 ans, les étudiants n’avaient pas 36 options le vendredi et le samedi soir.

Aujourd’hui, ils sont nombreux à passer leurs soirées devant leur écran.

La direction de l’U de M doit aussi se regarder dans le miroir.

Fait-on assez pour attirer la clientèle étudiante?

Se fie-t-on un peu trop sur les médias sociaux pour publiciser les différents rendez-vous sportifs?

A-t-on trop délaissé les bonnes vieilles publicités à la radio, à la télévision et dans les journaux?

Fait-on un effort suffisant pour «enrober» le produit offert et maximiser l’expérience à l’aréna, dans le stade ou dans le gymnase?

L’aréna J.-Louis-Lévesque, baptisé le congélateur par plusieurs, répond-il toujours aux attentes des spectateurs ou est-il tout simplement trop désuet, glacial et repoussant?

Doit-on changer drastiquement l’environnement dans lequel évoluent les deux équipes de hockey?

Une chose demeure certaine: la popularité du hockey n’est pas en cause.

C’est la fierté des étudiants et étudiantes (et des gens de la communauté acadienne) envers LEUR équipe qui l’est.

La popularité du hockey se maintient année après année, que ce soit au niveau professionnel, junior ou mineur.

La balle est donc dans le camp des étudiantes des étudiantes, mais aussi des anciens et des anciennes.

C’est toute la communauté que forme l’Université de Moncton qui doit appuyer ses équipes sportives, et particulièrement son équipe de hockey, qui demeure la principale vitrine de l’institution sur la scène nationale et internationale.

Personne d’autre ne le fera à sa place.