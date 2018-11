Bohemian Rhapsody: aussi remarquable que Freddie Mercury

Le 13 juillet 1985, un Freddie Mercury affaibli par le sida est monté sur scène en compagnie de ses compagnons de Queen dans le cadre du Live Aid, un concert planétaire visant à amasser des fonds pour combattre la famine en Éthiopie. Depuis, la performance du groupe est considérée comme une des meilleures – sinon la meilleure – de l’histoire. Le film Bohemian Rhapsody (en salle depuis vendredi) présente la Genèse de ce moment historique.

Lors du passage du nouvellement réuni groupe Queen à Live Aid, c’est surtout l’énergie de Mercury qui a attiré l’attention.

Lors d’une portion a cappella du spectacle, il a repoussé les limites de son déjà très étendu registre vocal, ce qui a fait dire à certains que si Dieu a une voix, celle de Mercury est probablement ce qui s’en approche le plus.

Mais pour bien apprécier et reconnaître la grandeur de ce moment, il importe de comprendre comment il est né. Et c’est ce que fait le réalisateur Bryan Singer (voir encadré) en nous transportant dans la vie mouvementée de Freddie.

Une vie qui, malgré la gloire, était empreinte de questionnement, d’abus, de solitude et même de honte.

Petit avertissement: il est fort probable que mon appréciation du film ait été influencée par l’admiration que je voue à Mercury, à Queen et à leur musique. C’est donc en tapant du pied au son de Don’t Stop Me Now que j’ai tenté de faire la part des choses dans le cadre de cette chronique…

Magnifique

L’album qui regroupe les plus grands succès de Queen est le disque le plus vendu de l’histoire de l’Angleterre. Plus que n’importe quel opus des Beattles, des Rolling Stones et de U2!

On savait donc que Bohemian Rhapsody serait un film qui sonnerait bien. Quand la bande-annonce de l’oeuvre a été diffusée pour la première fois, on a découvert que le film ne ferait pas que sonner bien: il serait aussi magnifiquement beau.

Il faut dire que c’était un peu prévisible, Bryan Singer ayant prouvé dans le passé qu’il était un virtuose de la caméra.

L’oeuvre – qui porte le titre de la chanson la plus connue et la plus atypique de Queen – regorge donc de trésors cinématographiques.

Il n’est pas facile d’innover quand vient le temps de filmer un groupe sur scène ou dans un studio d’enregistrement, mais Singer y parvient, notamment lorsqu’il nous transporte à vol d’oiseau sur la scène du Wembley Stadium lors du Live Aid.

Puissant visuellement, musicalement et émotivement, ce moment de cinéma est un des plus beaux qu’il m’ait été donné de voir au cours des dernières années.

Brillant Malek

L’Américano-Égyptien Rami Malek (Mr. Robot) est excellent dans le rôle de Mercury. On se doute qu’il ne lui a pas été facile de recréer les mouvements uniques d’un des plus grands showman de l’histoire.

Même s’il porte une encombrante prothèse dentaire, Malek pousse quelques notes, mais la plupart du temps, la voix de Freddie se substitut numériquement à la sienne – dont pour l’entièreté du spectacle Live Aid.

Mais interpréter Freddie Mercury, c’est bien plus que de personnifier un chanteur énergique. Le meneur de Queen était un être extrêmement extravagant et Malek le rend bien, principalement grâce à un humour subtil et réservé – très british, quoi!

Freddie Mercury était aussi un homme à la sexualité ambivalente, qui se disait bisexuel, avec une préférence marquée pour les hommes. Un style de vie qu’il était difficile de mener dans le très conservateur Londres des années 1970. Encore plus pour une personnalité publique.

Cette homosexualité a été le point central de la vie du chanteur. Une vie hantée par la solitude, par un amour irrationnel et malsain pour sa meilleure amie, par des pulsions sexuelles qu’il peinait à contrôler et, évidemment, par la terrible maladie qui l’a emporté en 1991.

Bref, quand il n’était pas sur scène ou en train d’écrire des chansons avec sa «famille» de Queen, Mercury était un homme malheureux, solitaire et mal dans sa peau. Et Malek joue le jeu avec brio.

Douce ironie

Malheureusement, les moments de la vie personnelle du chanteur sont les moins divertissants de l’oeuvre et sont à l’origine de quelques maladroites longueurs. Ils me donnent aussi l’impression d’avoir été très romancés.

Ironiquement, ce sont ces scènes qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi Mercury a brillé autant lors du Live Aid.

Quelques semaines plus tôt, l’artiste avait fait le ménage dans sa vie. Il a congédié son très jaloux et contrôlant assistant, il a appris qu’il souffrait du sida, il a fait le deuil de l’amour de sa meilleure amie, il a commencé à assumer son homosexualité et il s’est réconcilié avec ses potes de Queen après avoir tenté une carrière solo.

C’est donc un Mercury léger et libéré qui est monté sur la scène. Conscient malgré lui de sa mortalité, il a tout donné.

Fort heureusement, Bohemian Rhapsody dépeint parfaitement le grandeur du moment. Et de l’homme.

FICHE TECHNIQUE: BOHEMIAN RHAPSODY

En bre f: Le parcours de Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, et du groupe Queen, de ses timides débuts en 1970 jusqu’à sa performance mémorable au Live Aid, en 1984.

Le parcours de Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, et du groupe Queen, de ses timides débuts en 1970 jusqu'à sa performance mémorable au Live Aid, en 1984. Appréciation : Une fresque sociale sublime pour les yeux et les oreilles qui nous entraîne dans le quotidien hautement compliqué et extravagant d'un des plus grands chanteurs de notre époque.

Version française : Bohemian Rhapsody

Genre : drame biographique musical

Réalisateur : Bryan Singer

Scénario : collectif

Avec : Rami Malek et Lucy Boynton

Budget : estimé à 52 millions $

Durée : 134 minutes

Une production des studios : New Regency Pictures et GK Films

: New Regency Pictures et GK Films ÉVALUATION (sur 5) Scénario: 3 Qualités visuelles: 4 Jeu des comédiens: 4 Originalité: 4 Divertissement: 4 Total: 19 sur 25



