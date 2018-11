Un séance de magasinage spectaculaire pour le Titan

Mine de rien, le Titan d’Acadie-Bathurst n’a plus que sept parties à jouer avant que la dernière période des transactions ne prenne son envol le dimanche 16 décembre. Dans un peu moins de trois semaines, Sylvain Couturier commencera alors à se départir de quelques vétérans afin d’accélérer le retour du club parmi l’élite de la LHJMQ.

Pour ce faire, semble-t-il que le directeur général du Titan nous réserve une séance de magasinage du temps des Fêtes des plus spectaculaires. Tous les joueurs de 19 et de 20 ans de l’équipe ont d’ailleurs été mis sur le marché.

Déjà, il est acquis que le capitaine Noah Dobson fera partie d’un échange impliquant deux autres clubs, dont les Saguenéens de Chicoutimi. C’est toutefois au sein de la troisième équipe que devrait aboutir le Prince-Édouardien.

Pour l’instant, nous entendons dire, à gauche et à droite, que Rouyn-Noranda, Drummondville et Halifax sont sur les rangs. Et rien ne dit que Baie-Comeau, Rimouski et Moncton ne font pas partie des négociations également. Et qui sait si Charlottetown et Sherbrooke n’y figurent pas eux aussi?

Imaginez si les Wildcats se lançaient dans l’aventure que le Titan parvenait à récupérer son choix de première ronde de 2019, cédé en décembre 2016 lors de l’échange qui avait amené à Bathurst Zachary Malatesta et Adam Holwell? On parle ici d’un choix qui pourrait bien devenir le tout premier de l’encan, dépendamment de l’humeur du boulier.

Cela dit, je serais surpris de voir les Wildcats y aller all in dès cette année. D’abord parce que leur grosse saison semble plutôt être la prochaine et ensuite parce que ce choix, s’il devient le premier, se traduira par l’arrivée à Bathurst de Joshua Roy, qu’on dit aussi bon sinon meilleur qu’Alexis Lafrenière.

En fait, la seule chose qui soit certaine, c’est que peu importe qui sera le troisième club dans le derby Dobson, Couturier mettra la main sur un véritable trésor. On parle au total de trois choix de première ronde et d’une sélection de deuxième tour.

Jamais un joueur du Titan n’aura permis un tel retour d’investissement en 20 ans d’histoire.

Attendez-vous également à voir au moins deux autres vétérans quitter l’équipe. Justement, même si Couturier refuse de se prononcer, les noms de Keenan MacIsaac et d’Ethan Crossman circulent allègrement depuis quelques semaines.

À ce qu’il paraît, le Drakkar serait fortement intéressé à ces deux joueurs via deux transactions différentes. Mais, le Drakkar n’est pas le seul club en lice. L’Océanic, par exemple, ne dirait pas non à un Crossman. Le Phoenix est aussi une destination possible pour le rapide attaquant du Titan.

Si les valeurs individuelles de MacIsaac et Crossman sont loin de celle d’un Dobson, il ne fait tout de même aucun doute que Couturier pourrait ajouter quelques autres précieux choix en vue du repêchage de juin 2019 qui, je vous le rappelle, s’annonce historique.

Comme il serait étonnant de voir l’un des deux joueurs rapporter un choix de premier tour (mais sait-on jamais?) et que Couturier s’est mis en tête que posséder de huit à neuf des 50 premières sélections du prochain encan, attendez-vous plus à un minimum de trois ou quatre choix de 2e et 3e rondes au total pour ces deux joueurs.

Et s’il réussit le tour de force d’obtenir tous ces choix pour Dobson, MacIsaac et Crossman, vous pouvez parier que le Titan volera la vedette en juin prochain au Centre Vidéotron de Québec.

Cela dit, connaissant le fin renard qu’est devenu Couturier, je ne serais pas surpris de le voir tenter d’obtenir un attaquant, peut-être deux, lors de ces trocs.

Vous me direz que j’exagère et que la gourmandise d’un d.g. à ses limites. Moi je vous réponds qu’une coupe du Président et une coupe Memorial, ça se monnaye.

Temple de la renommée

Vous avez jusqu’à vendredi pour envoyer vos nominations pour le Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick qui, comme vous le savez, tiendra son gala annuel à Bathurst en 2019.

Bref, si vous avez en tête un entraîneur, un athlète, un bâtisseur ou encore une équipe qui mériterait de se retrouver au panthéon sportif de la province, ne vous gênez surtout pas. Les formulaires pour les mises en candidature sont disponibles sur le site web de l’organisme provincial (nbsportshalloffame.com/fr/membres-intronise/candidature/).