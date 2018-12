Pour une province qui nous respecte et accepte nos différences

L’automne qui est sur le point de prendre fin nous a fourni toutes les gammes d’émotions tant sur le plan politique ici dans la province que sur le front de la francophonie dans le reste du pays.

Chez nous, l’élection d’un gouvernement conservateur minoritaire appuyé par un parti populiste et antifrancophone a réveillé dans la communauté acadienne une crainte réelle de nous voir reculer sur l’épineux dossier de l’égalité linguistique. En Ontario, les coupes annoncées par le gouvernement Ford le mois dernier ont également déclenché une mobilisation digne des grandes luttes linguistiques qu’ait connue notre pays.

Si la francophonie canadienne a connu au cours de son histoire des crises et des revers plus graves que ceux qui la menace actuellement, elle s’en est toujours remise, parfois en perdant des plumes, parfois en ressortissant plus forte.

Les événements de cet automne qui ont fait trembler le Canada français mettent en évidence deux réalités. La première nous indique que les décisions prises en Ontario au sujet de compressions dans les services francophones ou encore au Nouveau-Brunswick, dans les politiques d’embauche des ambulanciers, s’inscrivent dans une mouvance populiste sans précédent qui se nourrit généralement de fausses nouvelles, de rumeurs non fondées ou carrément de mensonges.

Jamais depuis quelques générations n’a-t-on observé tant de propos remettant en question des politiques favorisant la justice sociale, l’immigration, ou encore l’égalité des genres. Qui plus est, la tendance apparaît universelle et nous force à réaliser qu’elle frappe à nos portes!

La deuxième réalité quant à elle nous permettra peut-être de retrouver un concept identitaire perdu depuis plus de cinquante ans: celui du Canada français.

En effet, l’émergence du mouvement souverainiste au Québec au début des années soixante, a fait disparaître cette notion du peuple canadien-français, ce francophone d’Amérique qui, qu’importe où il vivait dans le pays partageait avec les autres parlant français de toutes les provinces une identité commune et un rêve collectif.

Quand dans sa volonté de faire du Québec un pays, les nationalistes de cette province ont ajouté la notion de territoire dans leur volonté de s’affranchir, ils ont, sans nécessairement le vouloir, couper beaucoup de liens avec leurs cousins hors du Québec. Mais voilà que, conséquences heureuses de ces derniers mois pénibles, le Québec semble vouloir se rapprocher de nous en portant des gestes de solidarité que nous n’avions pas vus depuis des lustres.

Espérons que le proverbe qui veut «que ce qui ne nous tue pas nous rende plus forts» prenne tout son sens dans cet élan de solidarité provoqué par tant de remous. Ici au Nouveau-Brunswick il convient de se serrer les coudes, de réfléchir sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise et de poursuivre notre quête d’une province qui nous respecte et nous accepte avec nos différences.

Rappelons-nous qu’il existe toujours une grande majorité d’anglophones qui partagent notre vision. Si l’on parlait avec ces gens plutôt que de perdre notre temps à parler de ceux qui nous attaquent, la vie serait beaucoup plus belle!