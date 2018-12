Quand les DG se transforment en Sam Pollock

Si soulever la coupe Memorial et la coupe du Président demeurent les objectifs les plus importants, tous les directeurs généraux de la LHJMQ vous diront que la nuit des longs couteaux, ou si vous préférez la journée qui précède l’encan des joueurs midget, le repêchage en soi et la période des transactions pendant les Fêtes sont les trois moments qu’ils attendent toujours avec le plus d’impatience.

Pour les DG, c’est chaque fois l’occasion de faire un Sam Pollock d’eux-mêmes en réalisant un coup de génie. C’est un peu le prolongement de l’époque où, plus jeunes, nous nous échangions des cartes de hockey.

Tout amateur de hockey ayant déjà trafiqué des cartes O-Pee-Chee peut témoigner du thrill ressenti après avoir convaincu un petit voisin naïf de lui céder sa carte recrue de Wayne Gretzky contre un lot comprenant Rick Chartraw, Wally Weir, Nick Fotiu et autres Ed Kea de ce monde.

Pour ma part, je me souviens encore d’avoir obtenu celle de Bobby Orr dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago, en retour d’une carte de Michel Bunny Larocque que j’avais en double. Je l’avoue, j’avais carrément volé mon cousin Daniel ce jour-là. D’ailleurs, faudrait peut-être que je le taquine à ce sujet, quoique je ne suis pas certain qu’il se souvient d’avoir été un si mauvais négociateur.

Par contre, ce que je sais, c’est que Sylvain Couturier ressent sensiblement la même fierté quand je lui rappelle qu’il est parvenu à sortir Ethan Crossman et Félix-Antoine Drolet de Québec pour une bouchée de pain (choix de 4e et 6e tours en 2019). J’en ai pour preuve le large sourire qu’il affiche chaque fois que je lui en fais mention. À Québec, les partisans en veulent encore à Philippe Boucher pour ce très mauvais troc.

C’est aussi ce même Boucher, fort généreux avec Couturier, qui a accepté de lui refiler Justin Ducharme en retour du très décevant Jonathan Bourcier, qui n’aura d’ailleurs fait que passer à Québec. Celle-là aussi les partisans des Remparts l’ont avalé de travers.

Et que dire de cette transaction qui a amené Dawson Theede à Bathurst pour un modeste choix de 6e ronde, ou encore celle de mai 2014 quand Couturier s’est porté acquéreur d’un jeune Jeffrey Viel en retour de Raphaël Lafontaine, qui n’aura donné qu’une saison de 27 points au Phoenix de Sherbrooke avant de prendre la route du hockey universitaire à sa saison de 20 ans.

J’ai aussi encore très frais en mémoire la fois où le directeur des opérations hockey des Sea Dogs Mike Kelly est parvenu à convaincre son homologue des Saguenéens, Marc Desforges, de lui échanger le défenseur Éric Gélinas en retour d’un certain Guillaume Cloutier. Gélinas sera un joueur clé dans la conquête de la coupe Memorial au printemps de 2011, alors que Cloutier n’a jamais pu s’élever au statut de défenseur d’impact. Même qu’il a joué sa saison de 20 ans dans la Ligue junior AAA du Québec.

Bref, des histoires comme celle-là, la plupart des DG de la LHJMQ pourraient vous en raconter des tonnes.

À compter de dimanche, Sylvain Couturier et ses 17 homologues pourront procéder à des changements qui ont pour but d’améliorer leur club à court, moyen ou long terme. Certains vont réussir et d’autres vont échouer, parfois lamentablement.

À Bathurst, si Couturier possède une excellente feuille de route depuis quelques années, il n’est pas encore dit qu’il parviendra à répéter ses exploits dans l’avenir. Toutefois, sa volonté d’obtenir de huit à neuf choix parmi les 50 premières sélections du prochain repêchage est fort louable. S’il y parvient, le directeur du recrutement André Lévesque aura certes les outils nécessaires pour bâtir un club de premier plan.

Je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises dans la dernière année, le prochain repêchage s’annonce historique tellement le talent est nombreux.

Dans quelques années, lorsque nous jetons un oeil sur le passé des Joshua Roy, Cameron Whynot, Peter Reynolds, Cameron MacDonald, Jacob Melanson, Cole Huckins, Drew Elliot, Dovar Tinling, Zach Dean, Ryan Greene, Oscar Plandowski, Zachary Bolduc, Olivier Nadeau, Olivier Boutin, Justin Robidas et autres nombreux surdoués nés en 2003, il ne faudra pas oublier que les Noah Dobson, Joël Teasdale et Shawn Boudrias, pour ne nommer que ceux-là, auront à quelque part transformé leur destin en faisant partie des vétérans échangés à compter de dimanche.

Et si Sylvain Couturier parvient à se doter de trois joueurs d’exception parmi cette panoplie de choix qu’il promet de mettre en banque d’ici le repêchage du samedi 1er juin, le Titan sera alors en excellente posture pour devenir à nouveau une puissance.

En terminant, je vous dis ça comme ça, mais j’aimerais bien voir le Titan vérifier combien il en coûterait pour sortir l’attaquant néo-brunswickois Peyton Hoyt de Blainville-Boisbriand. Non seulement j’aime la fougue de Hoyt, mais il ferait un bon joueur de 20 ans pour la saison prochaine.