En raison de la façon inhabituelle dont il est arrivé au pouvoir, le gouvernement de Blaine Higgs n’a pas vraiment eu droit à une lune de miel.

En politique, on appelle la lune de miel la période qui suit immédiatement une élection alors que la population est toujours en amour avec le gouvernement qu’elle vient d’élire et que cette relation naissante n’a pas encore été entachée par la dure réalité du pouvoir.

Malheureusement pour lui, le gouvernement Higgs n’a pas été élu par la population. Enfin, pas par la majorité de la population. Et pas par une pluralité de la population non plus. Après tout, les libéraux ont récolté 22 000 voix de plus.

Même sans lune de miel officielle, les 100 premiers jours des progressistes-conservateurs aux commandes de la province se sont plutôt bien déroulés d’un point de vue purement politique.

Les deux dossiers les plus épineux qu’ont eu à gérer les bleus jusqu’ici, les Jeux de la Francophonie et le bilinguisme des travailleurs paramédicaux, ne leur ont probablement pas coûté une seule voix parmi ceux qui ont voté pour eux en septembre.

On peut sans doute en dire autant de la majorité des projets d’infrastructures qui ont été annulés dans le budget d’immobilisations 2019-2020.

Le léger surplus budgétaire prévu pour l’année en cours et l’équilibre annoncé pour 2019-2020 ne sont que du positif pour Blaine Higgs même s’ils ont surement autant à voir avec la conjoncture économique favorable à l’échelle nationale qu’avec une saine gestion des finances provinciales au cours des 100 derniers jours.

Le budget du 19 mars pourrait cependant transformer cette demi-lune de miel en éclipse solaire. Il est beaucoup question de réduction de la dette et de baisse d’impôts ces jours-ci à Fredericton. Deux initiatives qui pourraient s’avérer les bienvenues pour une majorité de contribuables, mais sûrement pas au prix d’une réduction dramatique dans les services.