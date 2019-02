The Wife: enfin la consécration pour Glenn Close?

Dans une carrière qui dure depuis 45 ans, la grande Glenn Close a été mise en nomination pour pas moins de six Oscars, mais est chaque fois repartie du gala les mains vides. Le scénario pourrait changer la semaine prochaine.

Mme Close, universellement connue pour ses rôles dans Fatal Attraction (1987), Dangerous Liaisons (1988) et 101 Dalamatians (1996) notamment, est la tête d’affiche de The Wife, un film de répertoire britannico-suédois dont la popularité ne cesse de grandir depuis que la vénérable dame âgée de 71 ans a remporté le Golden Globe de la meilleure comédienne, le 6 janvier.

Sans parler d’une surprise, Close n’a jamais fait partie des favorites médiatiques, ce titre revenant à Lady Gaga (A Star is Born) et à Olivia Coleman (The Favourite).

Dans le cadre des BAFTA Awards (l’équivalent britannique des Oscars), la semaine dernière, le titre de comédienne de l’année est d’ailleurs revenu à Coleman.

Dimanche prochain, Close fera la lutte à Coleman, Gaga, Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me) et Yalitza Aparicio (Roma) pour l’obtention de l’Oscar de la meilleure comédienne.

Après avoir mordu la poussière six fois depuis 1982, Close mettra-t-elle enfin la main sur une précieuse statuette dorée?

Difficile à dire. Mais une chose est certaine, sa prestation toute en retenue dans The Wife mérite tout le bien dont on en dit.

Comme le titre du film l’indique, Close interprète une épouse dans l’oeuvre du réalisateur suédois Bjorn Runge.

Une femme digne et forte, prénommée Joan, qui est aussi la muse du plus récent lauréat du prix Nobel de la littérature, l’Américain Joseph Castleman (Jonathan Pryce).

En décembre, le couple s’envole vers Stockholm. C’est là que Joseph recevra son prestigieux prix.

Mais plutôt que d’apprécier le voyage, Joan est poussée à revenir sur les choix personnels et professionnels qui l’ont menée à devenir la femme de Joseph.

Soudainement, des sentiments enfouis refont surface, mettant en péril tout ce que Joseph et Joan ont bâti.

Montée dramatique

J’avoue que, outre pour la performance de Close, j’avais très peu entendu parler de The Wife.

Je m’attendais donc à une oeuvre un peu banale portée par une prestation éblouissante.

J’ai toutefois été agréablement surpris par la finesse et l’intelligence du scénario. L’histoire est vraiment bien ficelée et mène vers une montée dramatique (et malaisante) dont on aurait difficilement pu deviner l’ampleur.

Pryce se débrouille très bien dans le rôle du mari poseur, égoïste et un brin arrogant.

Joseph a la grandeur d’âme de toujours rendre hommage à son épouse pour ses succès, ce que Joan accepte avec un brillant stoïcisme.

Mais plus le film avance, plus le vernis qui entoure l’épouse parfaite se fissure. C’est d’ailleurs à ce moment que le talent de Close est le plus mis en valeur.

Parlant de talent, Annie Starke est une révélation dans le rôle d’une jeune Joan. Starke est la fille de Mme Close et, visiblement, la pomme n’est pas tombée bien loin de l’arbre.

Au final, The Wife n’a peut-être pas l’aura médiatique d’oeuvres dont on entend vanter les mérites depuis des mois.

Reste qu’à mes yeux, le bébé de Runger aurait très facilement pu figurer au nombre des finalistes pour l’Oscar du film de l’année. En fait, il aurait dû l’être.

FICHE TECHNIQUE: THE WIFE

En bref : Alors qu’elle accompagne son mari, nouveau lauréat du Nobel de littérature, à Stockholm, une femme remet en question les choix qu’elle a fait dans sa vie.

Appréciation : Porté par une prestation exceptionnelle de Glenn Close, The Wife est un film puissant, à la fois simple, complexe et poignant.

Genre : Drame

Réalisateur : Bjorn Runge

Scénario : Jane Anderson, adapté d'un roman de Meg Wolitzer

Avec : Glenn Close et Jonathan Pryce et Christian Slater

Budget: non dévoilé

Durée : 99 minutes

Une production des studios : Anonymous Content et Silver Reel

: Anonymous Content et Silver Reel ÉVALUATION (sur 5) Scénario: 4 Qualités visuelles: 4 Jeu des comédiens: 5 Originalité: 4 Divertissement: 3 Total: 20 sur 25

(sur 5)

Roma: magnifique

Dire que Roma est un film hors-norme constitue un euphémisme.

Tournée en noir et blanc, avec une distribution mexicaine et diffusée presque exclusivement sur Netflix, l’oeuvre du grand Alfonso Cuaron détonne en raison de l’attention maniaque qu’accorde son réalisateur aux images.

Cette gargantuesque reconstitution du climat social et politique du Mexique du début des années 1970 raconte l’histoire d’une famille aisée par le biais d’une de ses gouvernantes.

Depuis qu’il a remporté le Lion d’Or au festival de Venise, à la fin août, Roma multiplie les récompenses.

Le film a notamment remporté deux Golden Globes et quatre prix BAFTA, en plus d’avoir été décoré du titre de meilleur film au Critic’s Choice Movie Awards, à la mi-janvier.

Roma est de plus en nomination pour dix Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure comédienne (Yalitza Aparicio) et du meilleur scénario original.

Sans compte que l’oeuvre est déjà pratiquement assurée de remporter l’Oscar de la meilleure cinématographie.

Parce que malgré son rythme excessivement lent et son histoire qui met un temps fou à se développer, Roma est un véritable bijou de cinéma.

Cuaron, oscarisé pour son travail dans Gravity en 2014, multiplie les longs plans sans coupure éclairés à la lumière natuelle. On s’émerveille (et le mot est faible) devant tous les efforts de synchronisation qui ont été nécessaires pour obtenir le produit final.

Peut-être vous souvenez vous de l’extraordinaire scène d’évasion que nous a offert le Mexicain dans Children of Men (2006)? Et bien, dans Roma, Cuaron en signe trois ou quatre aussi réussies, sinon meilleures.

Mais encore faut-il savoir (et avoir envie) d’apprécier ce genre de détails techniques pour pleinement mesurer la grandeur de Roma.

Un film esthétique donc, qui vaut amplement la peine qu’on fasse abstraction de son extrême lenteur.