Course au rectorat: un parcours du combattant!

Contrairement à l’Université de Moncton qui est toujours à la recherche d’un recteur depuis le départ de Raymond Théberge, en janvier 2018, l’University of New Brunswick (UNB) a réussi à se dénicher un nouveau président. Le processus a dérapé l’automne dernier lorsque la liste des candidats potentiels pour succéder à Raymond Théberge a été coulée dans les médias.

Le laborieux processus pour recruter un nouveau recteur devrait être mis en marche ce printemps. Il est beaucoup plus facile d’avoir une fumée blanche pour annoncer l’élection d’un nouveau pape que de mettre la main sur un nouveau recteur. Les candidats présélectionnés doivent se prêter à un véritable parcours du combattant. Ils seront paradés dans les trois campus afin d’y être scrutés à la loupe.

UNB a décidé cette fois-ci de simplifier son processus de sélection. Un comité mixte du conseil des gouverneurs et du sénat académique a soumis une recommandation qui a été ensuite votée par l’ensemble des membres de ces deux instances. Cette méthode de recrutement présente des avantages et des inconvénients.

Le principal avantage est d’encourager des candidatures de qualités qui ne souhaitent pas, pour différentes raisons, dévoiler leur identité. La plupart ont déjà un emploi et ne veulent pas que leur employeur soit informé de leur démarche. D’autres n’ont pas le goût de participer à un processus de sélection hyper lourd.

En revanche, en voulant simplifier l’embauche afin d’attirer davantage de candidats de prestige, c’est la transparence qui est remise en question. Le milieu universitaire, qui repose sur la collégialité et la participation de toutes les parties – étudiants, professeurs, cadres et employés – doit pour certains maintenir en place un processus inclusif.

Le recrutement du prochain recteur de l’Université de Moncton doit-il être un concours de popularité? Les candidats doivent-ils se comporter comme s’ils étaient en campagne électorale? Dire ce que les trois campus veulent entendre?

Comme l’Université de Moncton doit faire face à de sérieux défis au cours de la prochaine décennie en terme de la diminution du nombre de ses étudiants, de la compétition des autres institutions d’enseignement et de capacités budgétaires limitées, celle-ci doit-elle revoir sa façon de recruter son prochain recteur? Est-ce qu’elle devrait s’inspirer du processus de sélection retenu par UNB?

Pour répondre à ces questions, l’ensemble de la communauté universitaire devrait être invité à donner son point de vue à ce sujet. Comme l’Université de Moncton est aussi l’Université de la communauté francophone de la province, il serait important que celle-ci soit incluse dans ce processus de réflexion.

Sachant qu’un recteur est une perle rare qui doit réunir beaucoup de qualités comme la gestion, le leadership et la communication, il est important d’avoir un processus de recrutement permettant d’attirer des candidats non à la recherche d’un emploi, mais ayant l’étoffe pour diriger une des plus importantes institutions que compte l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Une chose est sûre, l’Université de Moncton ne peut pas se permettre, cette fois-ci, de rater son coup.