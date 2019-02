Ouvrir les yeux

Un vieux conte persan raconte l’histoire d’un prince qui croise la mort à Bagdad et qui, persuadé qu’elle est là pour le prendre, fuit jusqu’à Samarcande, en Perse. Le conte finit ainsi: «La mort, elle, l’attendait à Samarcande».

J’ai repensé à cette histoire en apprenant le décès des sept enfants de la famille Barho dans l’incendie de leur maison d’Halifax. Cette tragédie m’a aussi rappelé Pedro, réfugié cubain, qui avait travaillé dur pour échapper au régime castriste, avec son conjoint, et qui est mort, bêtement, d’une chute de bicyclette, six semaines après son arrivée à Terre-Neuve.

Comment trouver un sens à de telles tragédies? Comment admettre qu’on puisse tout risquer pour quitter la Syrie ou Cuba dans l’espoir d’une vie sans discrimination ou sans guerre, pour mourir ainsi à l’endroit même où s’offrait, enfin, cette vie meilleure?

Il n’y a aucun sens à de telles catastrophes. Elles ne servent qu’à nous rappeler que nous sommes impuissants devant l’existence et qu’il importe de vivre chaque jour pleinement, comme si c’était le dernier.

Elles servent aussi à révéler qui nous sommes vraiment, comme individus et comme société. Aujourd’hui, il y a la solidarité qui entoure les parents, celle du comité de bénévoles qui a parrainé la famille et permis son arrivée au Canada, il y a à peine un an. Il y a celle qui les appuie dans ce cauchemar et celle de la foule, réunie à Halifax pour honorer la mémoire des enfants disparus. Il y a enfin la générosité de centaines d’inconnus.

Mais il y a aussi les messages haineux colportés par les réseaux sociaux, d’une violence telle qu’on peine à les lire. Ils viennent d’hommes et de femmes qui sont de chez nous, oserais-je dire «tricoté serré», et qui se réjouissent de cet incendie mortel.

Une minorité, certes, mais si la mort des sept enfants Barho doit servir à quelque chose, c’est à éviter que nous sombrions dans la complaisance et que prenions pleinement conscience qu’au milieu de cet élan de solidarité et d’amour, guette une noirceur latente, tapie au sein même de nos villes, de nos villages et de nos quartiers. Comme la mort, elle est partout.