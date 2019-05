CRÉER SA VIE

«Vos pensées créent votre réalité.» – Neale Donald Walsch

Qui est responsable de créer votre vie? Ce ne sont pas vos parents, vos voisins, vos enfants, vos collègues, vos amis virtuels, votre chat, votre voyant, vos concitoyens, vos politiciens et les vedettes qui font la couverture des magazines à votre supermarché. C’est vous. Nul autre que vous.

J’avoue qu’il est quelque peu effrayant de concevoir que la création de notre quotidien est entre nos mains. En revanche, il est exaltant de prendre conscience que nous pouvons toujours changer notre réalité. Nous éprouvons alors un sentiment de pouvoir sur notre vie: blâmer les autres devient chose du passé.

Quoi?! Je ne peux plus blâmer les autres pour mes déboires?

Loi de l’attraction

Vous êtes-vous déjà senti angoissé, ruminant une éventualité que vous redoutiez – jusqu’à «attirer» ou «créer» ce que vous vouliez éviter? Il y a plusieurs années, je craignais l’entrée à la garderie de ma fille. Lorsque je la quittai ce premier matin, ses pleurs étaient si perçants qu’ils avaient retenti d’un bout à l’autre de la province! À l’époque, j’ignorais à quel point les gens, spécialement les enfants, sont sensibles à l’énergie que nous dégageons.

Vous êtes-vous déjà senti confiant et optimiste face à un nouveau défi à relever – jusqu’à «attirer» ou «créer» ce que vous vouliez expérimenter? Il m’est déjà arrivé d’entreprendre un nouvel emploi, dans un domaine qui m’était étranger, avec cou-rage. Ce fut une expérience enrichissante, tel le flux de mes pensées.

Tout ce que nous émettons (pensées, paroles, actions) nous revient: voilà le principe de la loi de l’attraction. Nous attirons ce sur quoi nous concentrons notre énergie.

Ne pensez donc plus à la neige s’il vous plaît!

Visualisation créatrice

Chacun de nous a le pouvoir d’imaginer et d’atteindre ses buts. Qu’il s’agisse d’améliorer sa relation avec son fils, de se rendre au sommet du mont Sagamook, de devenir plus calme ou d’apprendre l’ébénisterie, tout est à sa portée. Si l’on peut l’imaginer, on peut le créer.

Gawain précise: «La visualisation créatrice est la technique qui utilise l’imagination afin de réaliser ses désirs. Elle n’a rien de nouveau, d’insolite ou d’étrange puisque chaque jour, à chaque instant même, vous vous en servez. C’est la puissance naturelle de l’imagination, l’énergie créatrice fondamentale de l’univers à laquelle vous avez recours constamment, que vous en soyez conscient ou non.»¹

Pour pratiquer cette technique, il faut d’abord prendre un moment pour se détendre complètement. On imagine ensuite une situation ou un état que l’on souhaite vivre. On doit prendre soin de détailler l’objectif, tout en intégrant diverses sensations. En dernier lieu, on formule une affirmation qui confirme l’accomplissement.

Soyons l’artisan de notre vie!

J`invite respectueusement vos partages et questions.

¹Gawain, S. (1991). Techniques de visualisation créatrice. Genève: Vivez soleil, p.11.

Défi de la semaine

Effectuez une visualisation créatrice. Répétez-la chaque jour. Lâcher prise, en toute confiance.