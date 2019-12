Une saison (de transactions) spectaculaire

Si les 48 dernières heures sont garantes de ce qui nous attend à compter de dimanche, la période des transactions s’annonce pour être l’une des plus spectaculaires des dernières années dans la LHJMQ.

De ce qu’on peut lire ici et là de la part de journalistes bien branchés – je pense à Mikaël Lalancette de TVA Sports et Stéphane Leroux de RDS entre autres – une dizaine de joueurs d’impact sont déjà assurés de changer de camp.

Et pas les moindres.

Mercredi, les Saguenéens de Chicoutimi ont procédé à une première transaction importante en allant chercher l’excellent attaquant de 20 ans Félix Bibeau. Bien que le site de la LHJMQ parle de deux choix de premier tour obtenu par les Remparts en retour de Bibeau, la vérité est que Patrick Roy a fait l’acquisition du jeune Théo Rochette.

Il semble également assuré que l’attaquant Raphaël Lavoie et le défenseur Patrick Kyte rejoindront les Saguenéens sous peu. Des choix au repêchage et Ethan Crossman feraient le chemin inverse vers Halifax.

Mais ce n’est pas tout. Loin de là même.

Le snoreau de Yanick Jean aurait également fait l’acquisition du joueur étoile des Voltigeurs de Drummondville Dawson Mercer.

Le jeune William Dufour, deux choix de première ronde et deux autres deuxième tour feraient le chemin inverse. Encore là, il faudra attendre la fin du Championnat mondial junior avant de confirmer ces deux échanges majeurs.

Outre celui avec les Sags, les Mooseheads auraient également conclu un troc énorme avec les Wildcats de Moncton.

Ainsi, l’attaquant Benoit-Olivier Groulx et le défenseur Jared McIsaac deviendront des Chats Sauvages une fois le Championnat mondial terminé. Le prix de retour est encore inconnu, mais ne soyez pas surpris si Zachary L’Heureux, Elliot Desnoyers et Julien Hébert font partie des discussions. Je ne dis pas que les trois joueurs seront échangés, mais probablement deux d’entre eux.

Comme il fallait s’y attendre, le d.g. du Phoenix de Sherbrooke Jocelyn Thibault n’est pas resté les bras croisés. Il a semble-t-il mis la main sur les défenseurs Samuel Bolduc de l’Armada de Blainville-Boisbriand et Xavier Bernard des Islanders de Charlottetown.

Le Phoenix, qui possédait déjà la meilleure défensive du circuit, est maintenant gras dur à l’arrière. Il leur reste maintenant à dénicher un ou deux attaquants d’impact.

Vendredi après-midi, une rumeur de plus en plus sérieuse envoyait l’arrière du Drakkar Xavier Bouchard aux Eagles du Cap-Breton. Un jeune espoir et deux choix au repêchage seraient cédés à Baie-Comeau.

Entre vous et moi, j’ai beaucoup de difficulté à croire que les Eagles vont se lancer dans le derby. Ils n’ont tout simplement pas les éléments pour rivaliser avec les puissances du circuit.

Comme je l’ai dit en début de semaine, être le d.g. Jacques Carrière je ferais plutôt un pas en arrière pour faire deux pas de géant à court terme. Un attaquant comme Egor Sokolov, à qui il ne reste plus que quelques mois de hockey au niveau junior, pourrait rapporter bien gros aux Eagles.

Par ailleurs, vous avez dû remarquer qu’il n’y a encore aucune annonce concernant l’Océanic de Rimouski.

Et ça gronde déjà beaucoup chez les amateurs de hockey du Bas-Saint-Laurent. Disons que le d.g. et entraîneur-chef Serge Beausoleil en prend pour son rhume.

Cela dit, on soupçonne Beausoleil d’être engagé dans de sérieuses négociations avec le Drakkar afin d’obtenir l’attaquant Gabriel Fortier. Le défenseur de 20 ans Jérôme Gravel serait aussi dans le collimateur de Beausoleil.

Et je persiste à croire que le capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst Shawn Élément serait un naturel dans l’uniforme de l’Océanic.

Couturier gourmand

J’ai justement donné un coup de fil à Sylvain Couturier afin de tenter de lui soutirer les vers du nez concernant l’avenir d’Élément.

«Pour l’instant, nous écoutons les offres», m’a d’abord révélé le d.g. le Titan.

«Ça va prendre une très très bonne offre pour sortir notre capitaine de Bathurst. Shawn est l’âme de notre équipe et nous n’oublions pas que ça prend aussi de bons éléments pour entourer nos jeunes. Je peux également te dire que Shawn est un bien meilleur capitaine aujourd’hui qu’il ne l’était il y a un mois. Honnêtement, pour le sortir de Bathurst, ça va prendre une offre qui va me faire plier les deux genoux», a-t-il imagé.

Ce que Couturier veut pour Élément, ce sont deux solides espoirs et un défenseur qui jouera à 19 ou à 20 ans la saison prochaine.

À ce sujet, je crois fermement que si Serge Beausoleil tient mordicus à obtenir Élément, il devra inclure dans son offre les attaquants Cole Cormier et Alexis Brisson, ainsi qu’un arrière entre Christophe Inniss et Zachary Massicotte en juin.

Bien sûr, ça ne reste que des spéculations de ma part, mais ça devrait ressembler drôlement à ça.

N’oubliez pas, Couturier est gourmand.

Le d.g. m’a d’autre part confirmé qu’une transaction mineure sera vraisemblablement confirmée dimanche ou lundi. Un attaquant de 18 ans, ce qui est une rareté chez le Titan, serait dans sa mire.

Couturier est aussi à la recherche d’un défenseur d’expérience. À ce niveau, ça pourrait prendre un peu plus de temps avant de trouver la perle rare.

«Je ne m’attends pas à bouger beaucoup pendant la période des transactions. À moins que d’avoir la bonne offre pour Élément, j’ai l’impression que je vais perdre mon surnom Trader Sly», a-t-il lancé avec humour.

– Le genre d’offre pour te faire plier un genou?, que je lui demande pour le taquiner.

«Non, non, une offre pour me faire plier les deux genoux», a-t-il insisté.

J’ai profité de l’occasion pour lui demander s’il y avait du développement dans le dossier Bennett MacArthur. Plus tôt cette semaine, il m’a fait savoir que le Prince-Édouardien allait avoir droit à une audition sérieuse mercredi contre les Eagles.

Couturier m’a avoué que l’attaquant des Western Capitals de Summerside avait gagné des points dans la victoire de 5-1 contre les Eagles (il a marqué le premier but). Il n’a toutefois pas voulu s’avancer davantage.

Âgé de 18 ans, Bennett MacArthur est un gros ailier gauche de 6 pieds et 200 livres qui montre un dossier de 19 buts et 37 point en 28 rencontres dans la MHL.

Je peux me tromper, mais je crois sincèrement que MacArthur viendra compléter la saison avec l’équipe après Noël.

En terminant avec le Titan, il sera intéressant de voir si Sylvain Couturier cédera à la demande de l’attaquant de 17 ans Alexandre David, qui souhaite avoir un nouveau départ avec une nouvelle formation du circuit.

Le hockeyeur de Pigeon Hill évolue actuellement avec les Tigres de Campbellton dans la MHL, où il a enregistré jusqu’ici cinq buts et cinq passes pour 10 points en 11 rencontres.

La fin pour Moody à Chicoutimi?

Parmi les autres rumeurs de transactions qui circulent, les Remparts auraient acquis le gardien de 20 ans Tristan Côté-Cazenave des Tigres de Victoriaville. Pour lui faire de la place, les Remparts céderaient le portier de 19 ans Carmine-Anthony Pagliarulo aux Saguenéens.

Si ça s’avère vrai, il s’agirait d’une bien mauvaise nouvelle pour le Néo-Brunswickois Daniel Moody qui perdrait ainsi son poste de numéro 2 à Chicoutimi.