Vous risquez gros en vous frottant les yeux

Atchoum, renifler, puis se frotter les yeux. C’est bien souvent la trilogie à laquelle ont droit les personnes allergiques.

Mais se gratter les yeux arrive aussi dans d’autres circonstances. Quand on est fatigués. Quand on a une poussière dans l’œil… Bref, les occasions ne manquent pas. Pourtant, même s’il paraît anodin, ce geste est très risqué. C’est ce qu’a en effet rappelé un ophtalmologue parisien la semaine dernière sur la radio française Europe1.

Invité de l’émission consacrée à la santé «Sans rendez-vous», le Dr Damien Gatinel a incité la population à diffuser largement une vidéo mise en ligne par la Fondation Rothschild. Celle-ci alerte sur les dangers d’une pathologie dégénérative oculaire entraînant une déformation cornéenne. Nommée le kératocône, elle est causée par un stress mécanique, autrement dit le frottement des yeux.

«C’est un geste assez machinal, routinier, surtout avec les phalanges et les poings serrés, il faut vraiment faire attention», a insisté ce chirurgien ophtalmologue.

Dans ce court film réalisé en IRM dynamique au sein de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild (Paris), on voit l’intérieur de l’orbite, l’œil, d’ un volontaire sain bouger dans tous les sens. En termes plus scientifiques, sa cornée se déforme et son globe recule dans la cavité orbitaire.

Ces images illustrent parfaitement le traumatisme qui est infligé au globe lors d’un frottement des yeux. On imagine facilement la dangerosité de ce geste lorsqu’il est répété jour après jour sur des années. Pour résumer, c’est assez impressionnant et ça passe l’envie de se toucher les yeux…

Peu importe la technique!

Et le docteur Gatinel de rappeler qu’en amont d’une opération pour traiter la myopie, lorsqu’il demande à ses patients s’ils se frottent les yeux «immanquablement, quand ils ont des cornées un peu irrégulières, ils répondent qu’ils sont allergiques.» Résultat, quasi tous les patients opérés d’un kératocône dans son service reconnaissent maltraiter leurs paupières régulièrement. Si ce n’est à longueur de journée.

En plus de l’IRM, ce constat récent a été reconfirmé par «une réinterprétation de la littérature et une synthèse logique de données médicales et scientifiques», ajoute le médecin.

Mais ce n’est pas tout. Cette maladie primitivement mécanique au nom étrange n’est pas la seule qui pèse au-dessus de la tête des frotteurs. Des cas de glaucome, d’hyphéma, de subluxation cristallinienne et de décollement de la rétine ont également été documentés chez cette population.

Par ailleurs, notez que ce message de prévention est également valable pour les enfants car ils ne sont pas à l’abri de ces pathologies. Il faut donc les surveiller et les arrêter si vous les surprenez en train de gratter leurs yeux. Autant ne pas prendre de mauvaises habitudes dès le plus jeune âge…

Malheureusement pour vous, il n’existe aucune stratégie alternative sans danger lorsqu’un œil, ou les deux, nous démangent. L’idéal reste ainsi de ne pas se les toucher… et d’attendre que le mal passe. Pas facile, on sait!

Pour terminer, «si on ne se frotte pas les yeux, on a peu de chances d’avoir un kératocône, voire pas du tout», conclut le Dr Damien Gatinel. Un spécialiste à qui il vaut mieux obéir au doigt et à l’œil en matière de prévention oculaire!