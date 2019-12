À quand le congédiement de Gaëtan Thomas?

Plusieurs enquêtes journalistiques ont permis d’en savoir davantage au sujet de l’entreprise américaine Joi Scientific et son soi-disant procédé révolutionnaire pour produire de l’énergie à partir de l’hydrogène retrouvée dans l’eau de mer. Le PDG d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, a englouti 13 millions $ de fonds publics pour bénéficier de la technologie non éprouvée scientifiquement de Joi Scientific qui selon plusieurs experts défierait les lois de la thermodynamique.

On a pu lire que deux employés de Joi Scientific avaient démystifié les prétentions de l’entreprise de pouvoir produire de l’énergie suffisante à partir de l’hydrogène présent dans l’eau de mer. Malgré le fait que ceux-ci avaient fait part de leurs résultats auprès de leur employeur, ces informations n’auraient jamais été partagées avec les investisseurs.

Les deux employés ont quitté depuis l’entreprise et sont maintenant devenus des lanceurs d’alerte. Cette sortie publique est la goutte d’eau qui fait déborder le vase dans cette saga qui lie Énergie NB et Joi Scientific.

À ce jour notre société publique d’électricité dépense 20 000$ par mois pour un laboratoire qui opère dans le même édifice que Joi Scientific en Floride. Plusieurs employés d’Énergie NB, y compris son PDG Gaëtan Thomas, ont effectué de multiples voyages au quartier général de Joi Scientific depuis 2016.

Pourtant aucun de ces employés et leur patron Gaëtan Thomas n’ont détecté le subterfuge dénoncé par les deux lanceurs d’alerte. Bien au contraire, le PDG d’Énergie NB considère que les investissements dans ce projet en valent toujours la chandelle. Ça serait un risque calculé qui pourrait rapporter gros si Joi Scientific pouvait commercialiser un brevet.

Il est grand temps que les responsables politiques mettent le pied à terre et coupent les amarres avec Joi Scientific.

On peut rappeler que toute cette aventure a commencé sous le gouvernement libéral de Brian Gallant pour se poursuivre jusqu’à maintenant avec le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs. Une enquête de la vérificatrice générale devrait être ouverte afin de comprendre comment le PDG d’Énergie NB, qui a une dette cumulée de 5 milliards $, a pu de la sorte sans vergogne dilapider des fonds publics d’une province qui serait au bord du gouffre?

Où sont les 11 membres du conseil d’administration d’Énergie NB. Il vaut la peine de les identifier publiquement: Ed Barret, président et les administrateurs Judith Athaide, Anne E. Bertrand, Alain Bossé Charles Firlotte, Andrew MacGillivray, Paul McCoy, Michael Sellman, Barbara Trenholm, Nancy Wipp et Mike Wilson. Ces administrateurs sont sensés de veiller aux intérêts des contribuables de la province et s’assurer que le PDG Gaëtan Thomas puisse rendre des comptes.

Le ministre du Développement de l’énergie et des Ressources naturelles, Mike Holland, devrait recommander au premier ministre et au cabinet de congédier Gaëtan Thomas. Comment ce dernier qui est de surcroit un ingénieur en génie électrique a-t-il pu se faire rouler dans la farine par les dirigeants d’une entreprise dont la réputation est pour le moins sulfureuse?

L’heure de la reddition des comptes a sonné.