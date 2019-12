Maintenir de saines habitudes de vie durant les Fêtes (2e partie)

Comme promis, voici d’autres trucs qui vous permettront de maintenir le cap durant cette période de l’année qui peut s’avérer assez mouvementée!

Déjeunez tous les jours

Les gens qui déjeunent tous les matins ont généralement moins de fringales et ingèrent moins de calories superflues durant la journée.

Pour être énergisant et rassasiant, misez sur des aliments qui sont à la fois riches en glucides et en fibres (flocons d’avoine, pains à grains entiers, céréales riches en fibres, légumineuses, fruits, etc.) et en protéines (tempeh, légumineuses, fromage cottage, yogourt grec, fromage réduit en matières grasses, œufs, etc.).

Consommez trois repas (et des collations au besoin)

Pour maintenir votre bonne humeur et votre niveau d’énergie au top, nourrissez-vous à des intervalles réguliers. Autrement, vous risquez une baisse d’énergie et de manger des aliments facilement accessibles, souvent riches en sucre, en matière grasse et en calories.

La moitié du repas… composé de légumes!

Manger davantage de légumes constitue un moyen simple de maximiser votre apport en antioxydants, minéraux, vitamines et de réduire de façon non restrictive votre ration calorique.

Le quart du repas… composé de grains entiers!

Les grains entiers – et les aliments qui en contiennent – ont des bienfaits reconnus sur le système digestif, dont ceux de maintenir un bon transit intestinal. Les grains entiers (glucides) ont également comme avantage de procurer de l’énergie sur une plus longue période, contrairement aux autres grains qui sont beaucoup plus transformés.

Le quart du repas… composé de protéines maigres!

Les protéines ont l’avantage de soutenir pour une plus longue période après le repas. Elles permettent aussi aux glucides (provenant des fruits, des grains entiers, etc.) d’être absorbés moins rapidement, favorisant ainsi une glycémie plus stable tout au long de la journée.

Troquez une boisson alcoolisée contre un verre d’eau!

Entrecoupez votre consommation d’alcool avec de l’eau. Car n’oubliez pas que l’alcool: 1) fournit des calories superflues; 2) stimule l’appétit; 3) réduit votre volonté à dire «non merci, j’ai très bien mangé», trois facteurs qui peuvent nuire à votre démarche de remise en forme.

Autre bienfait: l’eau contribue à prévenir la déshydratation et les maux de tête engendrés par la consommation d’alcool.

Déterminez à l’avance les occasions où vous vous permettrez des gâteries

Pour éviter de succomber aux tentations alimentaires à chaque occasion qui se présentera, déterminez à l’avance les moments durant lesquels vous vous permettrez des gâteries (souper chez votre tante, sortie à un tel resto). En sachant à l’avance les moments prévus pour vous faire plaisir, vous aurez moins le sentiment de vivre des restrictions alimentaires durant les autres occasions.

Distribuez les restes!

Certains plats de services sont encore pleins? Bien, profitez-en pour faire la distribution des restes avant que vos invités ne partent! Cela vous permettra de retourner à vos habitudes alimentaires plus rapidement et de minimiser les tentations les jours suivants.

Jouez dehors avec les enfants

En plus d’être bonne pour la santé, l’activité physique est excellente pour le moral. Rappelez-vous que votre corps est conçu pour bouger; n’hésitez donc pas à montrer à vos neveux et vos nièces vos prouesses en toboggan ou vos talents pour construire des tunnels ou un igloo.

Dernier conseil!

Surtout, ayez du plaisir! Ne gâchez pas votre période des Fêtes en stressant constamment sur votre alimentation. Sachez que c’est votre mode de vie tout au long de l’année qui demeure le principal acteur dans votre démarche de remise en forme et de votre santé générale.

Armé de ces conseils, j’espère que vous passerez un temps des Fêtes sous le signe de la réjouissance, mais surtout de la santé! Joyeuses Fêtes à vous et à votre famille.