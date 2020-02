The Rhythm Section: trahi par son scénario

Sur papier, The Rhythm Section (en salle depuis vendredi) semblait disposer de tous les ingrédients pour être un film réussi. Le produit final est malheureusement très inférieur à la somme de ses parties.

Diffusée que tout récemment, la bande-annonce de ce film britannique a capté mon attention.

On y voit une Blake Lively méconnaissable, transformée en héroïne d’action, le tout sur une magnifique reprise de la chanson Where Did You Sleep Last Night, interprétée par le groupe punk Sleigh Bells.

Mon niveau d’excitation a grimpé d’un cran quand j’ai appris que le film était tourné par Reed Morano, la très talentueuse réalisatrice qui nous a donné The Handmaid’s Tale – que certains considèrent comme la meilleure série télévisée du jeune millénaire.

Ajoutez à cela le fait que The Rythm Section a été produit par Eon, le studio qui depuis toujours est associé à James Bond, et j’étais convaincu que je m’apprêtais à voir une oeuvre vraiment spéciale.

Le résultat est malheureusement très décevant.

Lively donne absolument tout ce qu’elle a et la caméra de Morano est d’une nervosité remarquable, mais l’ensemble est coulé par un scénario à la limite ennuyeux qui manque cruellement d’originalité.

En quête de vengeance

Stephanie Patrick (Lively) a perdu sa famille dans un accident d’avion. Pour engourdir sa peine, elle se réfugie dans la drogue et la prostitution.

Un jour, un journaliste lui apprend que l’accident qui a coûté la vie à ses parents était en fait un attentat terroriste et que les responsables n’ont jamais été arrêtés.

En quête de vengeance, Stephanie se réfugie chez B (Jude Law), un mystérieux ex-agent des services secrets britanniques.

Entraînée par B, la jeune femme se transforme tranquillement en machine à tuer. Et finit par partir aux trousses de ceux qui l’ont rendue orpheline.

Brillante Lively

Quand on pense à héroïne d’action, le nom de Blake Lively n’est certainement pas le premier qui nous vient en tête.

Il faut dire que depuis 15 ans, la longiligne blonde se démarque à Hollywood d’abord et avant tout pour son élégance.

Des films comme The Sisterhood of the Traveling Pants (2005), The Shallows (2016) et A Simple Favor (2018), ainsi que la série télévisée Gossip Girl (2007 à 2012) ont fait de la jeune femme âgée de 32 ans une icône de beauté et de raffinement.

Dans The Rhyhtm Section, Lively laisse tout ça de côté (ainsi que le maquillage, les bijoux et les tenues griffées) pour interpréter une junkie cernée, décoiffée et allergique aux miroirs.

La transformation est saisissante, d’autant plus que la comédienne, totalement hors de sa zone de confort, multiplie les cascades, les bagarres chorégraphiées et les scènes difficiles.

Et force est de constater que Lively s’en tire comme une championne.

Elle n’a peut-être pas l’aisance d’une Charlize Theron, mais le fait qu’elle interprète une assassine amateure fait en sorte qu’on lui pardonne aisément son manque de talent brut de combattante.

Un scénario ininspiré

Malheureusement, au cinéma, il faut plus qu’une comédienne motivée, une cinéaste inspirée et les cerveaux derrière les succès de James Bond pour faire un bon film.

Il faut du suspense, une bonne histoire, un enjeu palpable et un méchant détestable. Surtout dans un film d’espionnage.

Or, The Rhythm Section n’a rien de tout ça.

Après des débuts prometteurs, au cours desquels on voit Stephanie passer de loque humaine à une espèce de boule de haine motivée par la vengeance aveugle, le film perd tout intérêt quand la jeune femme amorce sa mission.

L’oeuvre – qui est adaptée d’un roman publié il y a 20 ans – n’innove absolument pas, transportant son héroïne de pays exotiques en pays exotiques et de cible en cible – sans que l’on comprenne toujours très bien pourquoi untel est visé et comment il a pu être localisé…

L’intrigue emprunte aux sagas Bourne et Bond ainsi qu’aux romans de John Le Carré, sans pour autant en avoir l’intelligence, l’intensité et la complexité morale.

Au final, on reste indifférent devant le sort de Stephanie, surtout lors de la grande finale, totalement prévisible.

Dommage, parce que Blake Lively et Reed Morano méritaient bien mieux.

FICHE TECHNIQUE

Version française: La section rythmique

Genre: Film d’action/espionnage

Réalisateurs: Reed Morano

Scénario: Mark Burnell

Avec: Blake Lively et Jude Law

Durée: 109 minutes

Budget: estimé à 50 millions $US

Une production des studios: Eon Productions et IM Global

ÉVALUATION (sur 5)

Scénario: 1

Qualités visuelles: 4

Jeu des comédiens: 4

Originalité: 2

Divertissement: 2

Total: 13 sur 25 (deux étoiles et demi sur cinq)