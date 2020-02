Une victoire libérale pour M. Higgs

Des élections partielles ont rarement été aussi excitantes que celle qui s’annonce dans la circonscription de Sainte-Croix. Si la victoire du Parti libéral est à peu près garantie dans Baie-de-Shediac-Dieppe, on ne peut pas en dire autant des chances du Parti progressiste-conservateur dans Sainte-Croix. La candidate des bleus, Kathy Bockus, est certainement la favorite, mais il s’agit néanmoins d’une véritable course et pas d’un couronnement.

Faute d’une victoire pour son propre parti, on pourrait croire qu’un gain des alliancistes dans Sainte-Croix serait le scénario favori de M. Higgs, mais ce n’est pas nécessairement si simple.

À première vue, l’élection du candidat de l’Alliance, Rod Cumberland, permettrait de préserver l’équilibre des pouvoirs à l’Assemblée législative avec le Parti progressiste-conservateur et l’Alliance d’un côté et le Parti libéral et le Parti vert de l’autre.

Le premier ministre n’aurait toutefois plus les coudées aussi franches pour gouverner avec un partenaire de coalition revigoré. M. Higgs aurait notamment à accepter davantage de compromis qui pourraient lui coûter cher, littéralement comme au figuré. Il ne faut pas non plus oublier que les conservateurs et les alliancistes seront ultimement en compétition pour le même électorat lors des élections générales. Une victoire de l’Alliance permettrait aussi au chef libéral, Kevin Vickers, de faire son entrée à l’Assemblée sans risquer de se casser les dents sur la balance du pouvoir.

À l’opposée, une victoire libérale dans Sainte-Croix représenterait un énorme casse-tête pour M. Vickers et une occasion en or pour M. Higgs. En remportant les deux élections partielles, le Parti libéral se retrouverait avec davantage de députés que le gouvernement.

M. Vickers aurait alors la délicate tâche de demander à certains de ses députés de s’abstenir de voter pour ne pas avoir à porter sur ses épaules la responsabilité d’avoir précipité la province en élection générale. Compte tenu de sa position avantageuse dans les sondages, Blaine Higgs serait quant à lui probablement ravi d’aller en élection tout en pouvant accuser son adversaire libéral d’avoir provoqué un scrutin coûteux et inutile.