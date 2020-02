Le défi «28 jours sans alcool»: tant de bonnes raisons d’y participer!

La septième édition du mouvement collectif «Défi 28 jours sans alcool» a pris officiellement son envol ce matin. L’un des nombreux objectifs de ce défi est d’amasser des dons pour la Fondation Jean-Lapointe, qui vise la réadaptation d’hommes et de femmes alcooliques, toxicomanes ou joueurs compulsifs.

En février 2014, des participants au nombre de 1300 étaient parvenus à amasser 63 000$. L’année dernière, ce sont 475 753$ qui ont été recueillis grâce à la participation de 7000 personnes.

Le défi «28 jours sans alcool» (29 en cette année bissextile!) comporte trois niveaux de succès:

Le défi «or» s’adresse à la personne qui passe 29 jours sans alcool;

Le défi «argent» à celle qui tient 16 jours sans alcool (du lundi au jeudi);

Le défi «bronze», à celle qui passe 13 jours sans alcool (du vendredi au dimanche).

Peu importent les raisons qui vous encouragent à relever le défi en ce mois de février, sachez que la cessation ou la réduction de votre consommation d’alcool aura des effets très positifs sur votre santé physique et mentale. Vous en faut-il pour vous convaincre? J’ai pour vous 29 bonnes raisons:

1. Le fait de diminuer ou de couper complètement votre consommation d’alcool pendant 29 jours entraînera un déficit calorique. Vous perdrez donc probablement du poids.

2. Vous aurez plus d’énergie pour cuisiner et le goût de bien vous alimenter.

3. Votre taux de cholestérol diminuera.

4. Votre glycémie deviendra plus stable.

5. Adieu la gueule de bois (veisalgie) des lendemains de veille!

6. Vous aurez envie de faire de meilleurs choix dans toutes les sphères de votre vie.

7. Vous combattrez mieux les maladies, les virus et autres obstacles étant donné que votre système immunitaire sera en mesure de mieux faire son travail.

8. Votre foie s’en trouvera beaucoup allégé!

9. Vous aurez plus de concentration et une meilleure mémoire.

10. Votre corps sera mieux hydraté.

11. Votre peau sera mieux hydratée et votre teint plus beau et soyeux.

12. Vous aurez plus d’énergie pour vaquer à vos occupations.

13. Vous apprendrez à contrôler vos émotions sans alcool (anxiété, stress) et à trouver des solutions plus zen pour y parvenir (yoga, méditation, etc.).

14. Vous aurez le goût de bouger davantage et même de refaire du sport.

15. Vous serez de meilleure humeur.

16. Vous ferez de nouvelles rencontres par l’entremise de nouveaux groupes d’amis.

17. Vous comprendrez la place réelle que prenait l’alcool dans votre vie.

18. Vous aurez le goût d’apporter des changements positifs dans votre vie.

19. Adieu brûlements d’estomac, reflux gastrique et autres inconforts.

20. Vous ferez de belles découvertes en fréquentant de nouveaux endroits (cafés, galeries, activités non reliées à l’alcool, etc.)

21. Vous aurez un meilleur jugement et moins de regrets (des paroles qui dépassent la pensée dans les soirées trop bien arrosées!)

22. Votre sommeil sera beaucoup plus réparateur. Vous serez en bien meilleure forme le lendemain.

23. Vous ferez de belles économies. Profitez-en pour vous gâter!

24. Si vous aviez l’habitude de fumer ou de vapoter en buvant de l’alcool, vous y perdrez goût et ferez donc d’une pierre deux coups!

25. La période de sobriété vous permettra de comprendre les raisons pour lesquelles vous buviez (influence des amis, acceptation, faible estime de vous-même, etc.).

26. Vous serez davantage à l’écoute de votre corps (signaux de faim et de satiété, sommeil, etc.).

27. Vous serez plus productif ou productive.

28. Vous serez en mesure de mieux cibler ce qui importe dans votre vie.

29. Vous constaterez que votre vie est tout aussi belle, peut-être même plus, sans alcool!

Évidemment, les avantages de réduire ou d’éliminer l’alcool ne seront pas les mêmes pour tous, et ils varieront grandement selon les habitudes initiales de consommation. Par exemple, la personne qui boit trois verres de vin par jour retirera beaucoup plus de bienfaits que celle qui en consomme un seul par semaine.

En terminant, si le cœur vous en dit, je vous invite à partager une partie de vos économies et à faire un don à Portage Atlantique, un organisme sans but lucratif qui administre un centre de toxicomanie, au Nouveau-Brunswick, pour les jeunes âgés de 14 à 21 ans de la région Atlantique.

Vous préférez peut-être faire ce don à un autre organisme en lien avec la dépendance à l’alcool.

Bon défi, bon succès et merci de votre soutien!