Nous voilà en février

Février nous réveille comme chaque jour d’hiver: dans la noirceur et le froid, nous invitant à nous rester au chaud dans une couverture. Le beau mois de février! Il a de quoi satisfaire tout le monde. Ceux qui pestent contre l’hiver se réjouissent: ils voient la lumière au bout du tunnel. Et les amoureux de la saison blanche se disent en eux-mêmes: encore quelques semaines pour se délecter de paysages immaculés, de loisirs enjoués et d’intimité réconfortante.

Prononcer «février» fait du bien. Il y a de la tendresse dans ce mot. Il commence par une lettre qui résonne doucement en français. Dans les langues slaves, c’est plus grave. Dans les langues latines, le phonème « èf» a une douce vivacité, comme le vent qui siffle sur les eaux et à travers les arbres.

En janvier, on a le temps des fêtes à digérer et la routine à reprendre. On n’a pas le temps de se tourner de bord qu’il est déjà terminé. Le mois de mars aussi peut nous faire oublier l’hiver: il commence avec la relâche, nous invite pour le «brunch» à l’érablière et nous fait passer à l’heure d’été. Février, quant à lui, nous fait savourer autant le froid que les éperlans. Une fée nous apporte ce mois unique pour notre identité sociale et culturelle.

+++

Autrefois, on entendait parler de la vie dans les pays nordiques. On évoquait la culture des pays scandinaves. De nos jours, on parle de la nordicité, ce qui embrasse plus large. Cela inclut le Canada d’un océan à l’autre. Et notre pays imaginaire.

On attribue la paternité du concept de «nordicité» au géographe et linguiste Louis-Edmond Hamelin. Pour lui, le fait d’habiter un territoire froid dans l’hémisphère nord apporte une attitude et un mode de vie spécifique. La nordicité ne se limite pas à l’hiver; elle ne doit pas se confondre avec lui. C’est une manière de penser et de vivre qui dure toute l’année. Sans l’hiver, pas de sirop d’érable au printemps. Ni de cidre de glace à l’automne. Sans l’alternance des saisons, apprécierait-on autant la morue salée en hiver? Ou les coques au mois d’août?

L’hiver donne à notre architecture des traits uniques: les entrées de nos maisons ont besoin de tapis, de patères et d’espaces de rangement pour les bottes, les foulards et les thermos que sont nos manteaux. L’hiver ajoute des accessoires de mode à notre tenue vestimentaire: j’aime ces gens qui assument le froid de nos hivers en s’emmitouflant sous leur tuque et dans leurs mitaines.

Notre identité embrasse la nordicité. En plus de la neige, nous avons les glaces en Acadie. Nos artistes visuels ont trouvé les justes formes et couleurs: de Nérée Degrâce à Réjean Roy, ils donnent le goût d’habiter ce territoire enneigé. Antonine Maillet décrit avec brio les pérégrinations à travers les bois d’hiver. Et Calixte Duguay nous fait rêver en chantant avoir vu l’hiver en ce pays de neige: «un manteau de poudre blanche sur le dos des maisons, (…) le froid qui fait craquer les branches, (…) aux fenêtres, les enfants regardent pendant que le givre vienne faire quelques beaux dessins.»

+++

Février, c’est «èf» comme dans:

Feu de foyer

Flocons et forêt enneigée

Fondue de la St-Valentin

Farniente…

Aussi comme dans félin. C’est à lui que je veux ressembler le samedi matin. Faire comme le chat qui se traîne pour se rendre au divan. Il regarde en se demandant s’il doit faire l’effort de sauter. Il fait le bond, trouve sa place entre les coussins et la couverture, s’installe pour se reposer. Il vient de se lever avec l’idée de la sieste.

Faire le chat. Se faire accroire qu’on a sept vies et que bien des choses peuvent attendre à demain. S’étirer dans son lit. Descendre doucement pour préparer le café. Allumer le foyer ou une chandelle. Prendre un livre. L’ouvrir. Le refermer. Et dormir.

Peut-être avez-vous tourné la page d’un calendrier ce matin. Surprise: un jour de plus cette année. Un bonus! Ce n’est pas qu’une heure qui s’ajoute à une journée, comme lors du changement d’heure en novembre. C’est une journée complète qui s’ajoute à l’année.

Depuis trois ans, nous avons aussi le jour de la famille le troisième lundi de février. Tant d’occasions pour (re-)découvrir les activités extérieures qui permettent d’apprécier la saison. Pour se réchauffer en se rapprochant des autres et de soi. Mais aussi pour prendre un rythme plus lent et être connectés à notre environnement naturel qui prend le temps de se reposer.

+++

On commence ce mois avec une fête. Celle de la Chandeleur. Ou de la marmotte. Pour les gourmands, c’est la journée des crêpes. Dans la tradition chrétienne, c’est la présentation de Jésus au temple. Autrefois, c’était une fête mariale pour rappeler la purification de la mère dans la religion juive. Ce sens rejoint l’étymologie du mois: février vient du latin februarius qui signifie «purifier».

Le deux février, l’Église commémore le pèlerinage de Marie et Joseph au temple de Jérusalem. Ils viennent offrir ce qui était prescrit par la Loi. Ils présentent aussi leur nouveau-né au vieillard Syméon qui reconnait en Lui la lumière promise. La douce lumière de février qui annonce des jours d’éternité.

C’est la fête de l’offrande. On ne se contente pas d’un «f» dans ce mot. On en met deux! Comme pour dire la foi (en Dieu) et la fidélité (de Dieu) contenues dans ce geste. Cette fête donne le ton à ce mois… de l’offrande! Offrir des fleurs à la personne atteinte par la flèche de Cupidon. Offrir un service à quelqu’un qui se déplace difficilement en hiver. Offrir un mot d’encouragement aux désespérés en attente du printemps. Offrir. S’offrir. C’est le plus beau «Je t’aime!»