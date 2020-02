Vivre et travailler chez-nous: un jumelage étudiants-entreprises s’impose

Alors que je m’apprête à faire mes bagages et à revenir au pays, je dois rédiger une dernière chronique en sol mexicain. Pendant mon séjour d’un mois, j’ai été frappé par l’enthousiasme des Mexicains envers notre pays. Plusieurs souhaitent immigrer au Canada pour y travailler et élever une famille. Mais la plupart ne connaissaient souvent que les grandes villes comme Toronto et Montréal. Le Nouveau-Brunswick, ça ne leur dit rien.

Ainsi, une jeune médecin mexicaine que des amis du N.-B. et moi avons consultée à une clinique de rue, rêve de déménager sa famille (époux et deux enfants) au Canada pour que leurs enfants aient une meilleure qualité de vie.

Après lui avoir vanté la beauté et la vie multiculturelle de notre province, un endroit idéal pour y élever deux enfants qui parlent déjà l’anglais et le français, le Nouveau-Brunswick est devenu son premier choix. Et nos communautés rurales ont toujours besoin de médecins. Le hic c’est qu’il n’existe aucun programme pour attirer les médecins de famille étrangers dans notre province, les efforts de Vitalité étant surtout concentrés sur l’attraction de spécialistes. Faire reconnaître leur diplôme et leurs qualifications professionnelles est aussi souvent problématique, et ce, peu importe leur pays d’origine.

Ceux et celles parmi vous qui avez séjourné dans des centres de villégiatures des Caraïbes peuvent probablement raconter des histoires semblables. Il n’est pas rare d’entendre, au prononcé de notre pays d’origine, un intérêt marqué pour le Canada qui, comme vient de nous le rappeler le «US News and World Report’s Best Countries Report», est le meilleur pays au monde en terme de qualité de vie.

Par ailleurs, à mon retour au pays je rencontrerai, dans le cadre d’un programme de mentorat provincial, deux jeunes étudiants internationaux inscrits en deuxième année au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst, dans le cadre de son programme «Étudier pour y rester».

Le programme de mentorat auquel je participerai, à titre bénévole, a justement pour but d’aider ces jeunes étudiants à s’intégrer à notre société et à y trouver un emploi pour qu’ils puissent à leur tour contribuer à leur communauté d’accueil.

Selon le plus récent sondage du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le manque de main-d’œuvre qualifiée demeure toujours le plus grand défi pour ses membres, la plupart étant des entrepreneurs francophones. Pourquoi donc ne pas bénéficier de l’expertise à l’international du CCNB pour jumeler ses étudiant(e)s internationaux avec des entrepreneurs francophones de la province membres du Conseil économique?

De plus, le CCNB, toujours avec la complicité du Conseil économique, pourrait mettre en place un programme de jumelage semblable pour ses étudiants et étudiantes originaires du N.-B.

Qu’ils soient étudiants internationaux ou d’ici, ces étudiants pourraient faire un stage de formation auprès d’une entreprise locale pendant toute la durée de leur programme et, par la suite, demeurer avec l’entreprise une fois les études terminées. Un tel programme de jumelage étudiant(e)s-entrepreneurs permettrait de redynamiser nos communautés rurales et de fournir une main-d’œuvre qualifiée à nos entreprises francophones. Il aiderait aussi à contrer l’immigration de notre jeunesse vers les grands centres urbains de la province.

J’ai récemment écrit sur le nouveau visage multiculturel de la région Chaleur et du Nord de la province que nous devons en bonne partie aux efforts de recrutement à l’international du CCNB et de l’Université de Moncton. Je disais alors que notre monde a bien changé et nous aussi. La présence d’étudiants internationaux parmi nous est une grande richesse pour notre province. Ils nous aideront à façonner notre avenir.

Puisque le Nouveau-Brunswick vise à augmenter l’immigration francophone de 30% au cours des cinq prochaines années, le Secrétariat provincial à l’immigration devrait saisir la balle au bond et réunir tous les partenaires intéressés à faire progresser le visage multiculturel de notre province en introduisant un programme de jumelage étudiant(e)s-entrepreneurs au CCNB. Il apporterait certainement une lueur d’espoir pour nos entreprises à court de main-d’œuvre qualifiée.

Bonne semaine à tous.