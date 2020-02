Les universités doivent-elles rendre des comptes?

L’intention du gouvernement du Nouveau-Brunswick de demander une reddition de comptes aux universités de la province recevant du financement public est dénoncée par la Fédération des associations de professeures et professeurs du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB). Pour cet organisme les universités provinciales ont besoin avant tout de davantage de financement et non plus de contrôles.

Comme «les universités publiques opèrent selon le principe de la liberté universitaire et de l’autonomie institutionnelle», la FAPPUNB ne voit pas la nécessité d’y ajouter une couche de contrôle bureaucratique.

Est-il déraisonnable pour le gouvernement de connaître davantage dans le détail comment les universités publiques de la province dépensent les fonds qui leur sont attribués? Habituellement lorsqu’un organisme bénéficie d’une autonomie de fonctionnement, il est tout à fait légitime de s’attendre en retour à une reddition de comptes.

Un coup d’œil sur la province voisine permet de constater que les universités québécoises sont assujetties depuis très longtemps à une reddition de comptes à la fois complexe et exhaustive. Le document Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement des universités du Québec Années universitaires 2019-2020 apporte une mine d’informations concernant les règles budgétaires et la méthode détaillée de financement des universités.

Les 18 établissements d’enseignement supérieur du Québec doivent transmettre une masse d’informations qui sont incluses dans un document annuel de près de 200 pages préparé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le ministère explique dans son document qu’il «peut procéder à une vérification ou confier à un auditeur indépendant un mandat d’application de procédures d’audit spécifiées, auprès de tout établissement, à l’égard de l’utilisation des subventions accordées et des autorisations d’emprunts délivrées».

Si un tel système de contrôle avait été en place au Nouveau-Brunswick, la province aurait découvert que le programme de financement de places supplémentaires en sciences infirmières, depuis 2005-2006, n’apportait pas les résultats escomptés. En effet selon le ministre de l’Éducation postsecondaire «malgré la pénurie d’infirmières dans la province, ces places supplémentaires ne sont pas comblées». Ce constat du ministre est intervenu en 2019, soit 14 ans après la création du programme!

Le gouvernement québécois ne donne pas un chèque en blanc à ses universités. La reddition de comptes met-elle en péril la liberté et l’autonomie universitaire au Québec? La réponse à cette question est partagée.

Dans un article paru en 2009 dans la revue Aspects sociologiques, Jean-Luc Ratel «soutient la thèse selon laquelle, en cherchant à remédier aux problèmes de sous-financement des universités, les contrats de performance ont permis de redéfinir le champ universitaire selon les règles propres au champ économique.»

Tout en reconnaissant que la culture du monde universitaire est unique et que les universités ne doivent pas tomber dans le piège de la marchandisation, il faut également accepter que nous vivions dans un environnement où la transparence est maintenant une nécessité. Les contribuables ont le droit de savoir comment les universités dépensent leurs taxes et impôts.