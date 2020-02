Birds of Prey: tout droit sorti d’une bande dessinée

À part démontrer que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes dans la violence gratuite et les insultes vulgaires, Birds of Prey n’apporte pas grand-chose à l’univers cinématographique DC ou au genre du film d’anti-héros en général.

La mode est à la féminisation à Hollywood.

Ghostbusters (2016), Captain Marvel (2019), Black Widow (2020), Wonder Woman (2017), Ocean’s 8 (2018)… chaque studio essaie de monnayer le vent de féminisme et d’égalité qui souffle sur notre société, particulièrement depuis la naissance du mouvement Me Too.

Cette très légitime soif d’émancipation dépasse les frontières de l’écran alors que de plus en plus de gens souhaitent enfin voir les femmes prendre leur place derrière la caméra et dans les postes de décisions.

C’est dans cette optique que nous arrive Bird of Preys, un film produit par une femme (Margot Robbie), écrit par une femme (Christina Hodson), réalisé par une femme (Cathy Yan) et qui met en scène une bande de femmes qui n’ont pas leur pareil pour donner des raclées aux hommes.

Et concrètement, qu’est-ce que ça donne? Une oeuvre à la cinématographie unique avec une Robbie hilarante dans le rôle principal, mais qui, au final, est loin de réinventer la roue et qui n’aura certainement pas le même impact social et culturel que Wonder Woman, par exemple.

En quête d’émancipation

La déséquilibrée Harley Quinn (Robbie) n’est plus la petite amie du terrifiant Joker.

Puisqu’elle ne bénéficie plus de la protection de son «pudding», l’ex-psychiatre devenue criminelle se retrouve pourchassée par toute une bande de durs à cuire à qui elle a causé du tort par le passé.

Mais pire encore, après avoir vécu si longtemps dans l’ombre du pire criminel de Gotham City, Harley se cherche une identité.

Elle aura l’occasion de démontrer qu’elle est plus que l’ex-petite amie du Joker quand une adolescente insouciante volera un précieux diamant que convoite un apprenti parrain de la mafia nommé Sionis (Ewan McGregor).

Pour sauver sa peau et celle de l’ado, Harley devra toutefois faire équipe avec une bande de femmes singulières qui ont elles aussi des comptes à régler avec Sionis.

Une Harley en pleine forme

Birds of Prey n’est pas un grand film, mais ce serait probablement encore pire si ce n’était de la performance de Margot Robbie.

L’Australienne âgée de 29 ans reprend avec énormément d’entrain et d’assurance le rôle qui l’a rendue célèbre dans Suicide Squad, il y a un peu plus de trois ans.

Que ce soit par ses mimiques ou ses répliques vives, Robbie rend à merveille l’esprit enfantin qui habite la psychopathe à la peau décolorée.

La jeune femme (et sa doublure) se débrouille également très bien dans les scènes de bagarres – parfois hautement athlétiques.

Ewan McGregor est lui aussi très bon dans le rôle d’un fils à papa, sadique, sans conscience et centré uniquement sur lui même.

Tout l’humour noir qui entoure son personnage est très rafraîchissant.

La démesure

Ce qui différencie Birds of Prey du film de super-héros typique, c’est que tout en lui est exagéré.

C’est un film qui ne se prend résolument pas au sérieux et qui n’a que faire du gros bon sens. La violence et les blessures qu’elle suscite sont donc totalement démesurées.

Ajoutez à cela une filmographie colorée, des scènes qui n’ont absolument rien de suggestif et un langage vulgaire et vous avez un film dont les images et le propos sont tout droit tirés du médium beaucoup plus léger et moralement permissif qu’est la bande dessinée.

Étrangement (sans que ce soit une mauvaise chose), Birds of Prey a plus à voir avec le film culte Kick-Ass (2010) qu’avec Suicide Squad et avec l’atroce Batman néon de Joel Schumacher qu’avec celui beaucoup plus sombre de Zack Snyder.

Ces choix sont toutefois pleinement assumés par la réalisatrice Yan parce qu’on ne s’ennuie pas avec le très déjanté Birds of Prey.

Les bagarres sont nombreuses, l’humour est au point et il y a un petit quelque chose de jouissif (et d’un peu douloureux!) de voir des malfrats anonymes se faire défoncer la figure par une bande de femmes enragées.

Le hic, c’est qu’une fois l’angle féminin écarté, on se retrouve avec un film qui n’a absolument rien à dire et dont la portée morale et sociale est quasi nulle.

Dans un mois, Birds of Prey sera un souvenir flou dans la mémoire collective, principalement parce qu’à part la performance de Margot Robbie, il n’a absolument rien de mémorable à offrir.

FICHE TECHNIQUE

Version française: Birds of Prey

Genre: Film d’action

Réalisateurs: Cathy Yan

Scénario: Christina Hodson

Avec: Margot Robbie, Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead

Durée: 109 minutes

Budget: estimé à 81 millions $US

Une production des studios: DC Entertainments

ÉVALUATION (sur 5)

Scénario: 2

Qualités visuelles: 4

Jeu des comédiens: 3

Originalité: 2

Divertissement: 4

Total: 15 sur 25

(trois étoiles sur cinq)