La « trumpisation » des États-Unis

N’importe quel corps neutre aurait probablement trouvé Donald Trump coupable au regard de la Constitution américaine. Les républicains du Congrès en ont décidé autrement, à l’exception honorable du sénateur de l’Utah, Mitt Romney. Ses 52 autres collègues républicains ont clamé l’innocence de Trump.

Mercredi, M. Trump est ainsi devenu le troisième président américain à être acquitté au terme d’un procès en destitution pour abus de son pouvoir et obstruction au travail du Congrès. Certains républicains ont parfois admis la culpabilité de M. Trump, s’empressant toutefois de la juger triviale.

D’autres ont fait valoir que M. Trump était en effet coupable, mais trouvaient que sa destitution voulue par les démocrates était trop proche de l’échéance électorale de novembre. D’autres encore ont trouvé qu’il a appris les leçons de sa mise en accusation et qu’il n’oserait pas répéter ses infractions.

La subversion de l’État fédéral

Les prétextes des républicains tenaient du ridicule. Cela s’est vérifié dans le zèle peu commun avec lequel ils ont acclamé mardi le discours de Trump sur l’état de l’Union mardi. Ce zèle démontre à quel point Trump a complètement soumis le parti républicain.

Avant même qu’il ne soit élu, Trump s’en est pris impunément aux médias, déclarant que la presse était l’ennemi du peuple. Au cours d’un meeting, il a même préconisé le recours à la violence, se disant prêt à payer les frais d’avocat de ceux qui se livreraient à des attaques contre ses détracteurs.

En mars 2017, le procureur fédéral de New York a été limogé, alors que, selon la presse, l’une des enquêtes qu’il conduisait risquait d’atteindre des proches du président. Depuis l’entrée de Trump à la Maison Blanche, la démocratie américaine fait face à un défi d’une ampleur inédite. Les principes qui le fondent sont attaqué frontalement.

M. Trump s’est donc emparé du parti républicain, qui lui a pourtant résisté en 2016. Les républicains semblent craindre la vindicte infinie d’un «winner», qui ne ménage aucun «loser» de ses impitoyables représailles.

Une victoire entachée

Quant aux démocrates américains, ils savaient pertinemment que Trump était peu susceptible d’être condamné par un Sénat républicain totalement acquis à sa cause. Et que, en cas d’une victoire plus que probable, Trump s’en servirait pour rallier sa base électorale.

Le refus d’enclencher le procès en destitution de Trump les aurait toutefois mené à trahir leurs devoirs constitutionnels. Le président Trump, qui en déduirait certainement qu’il est intouchable, en sortirait dangereusement enhardi.

À l’inverse, Trump affronte aujourd’hui les élections de novembre avec, aux pieds, l’épine d’être le premier président mis en accusation à se représenter à la présidentielle. C’est aussi pour cela qu’il voulait une «victoire libératrice». Autrement dit, l’unité des républicains pour démontrer que les démocrates tentaient d’usurper sa présidence.

Mais le sénateur républicain Mitt Romney a voté aux côtés des démocrates, reconnaissant le président coupable des accusation d’abus de pouvoir portées contre lui. Romney est ainsi entré dans l’histoire en tant que premier sénateur à voter en faveur de la destitution d’un président issu de son propre parti.

Les électeurs trancheront

Trump vient toutefois de vivre la meilleure semaine de sa présidence. Son acquittement de mercredi est intervenu le lendemain d’un discours triomphaliste sur l’état de l’Union au Congrès, fait d’un long tissu de mensonges éhontés.

La même semaine, Trump enregistrait une hausse de sa cote d’approbation à 49% dans un sondage, soit la plus élevée de sa présidence. Soixante-trois pour cent des électeurs américains approuvent la façon dont Trump gère l’économie. Le même sondage de la firme Gallup a montré que 53% des Américains s’opposaient à la destitution de Trump par le Sénat.

Cela démontre en fait que la «menace Trump» n’est pas seulement une question de l’élite politique, mais aussi des électeurs qui semblent enclins à embrasser ou tolérer un président grotesque, quelles que soient les preuves qui leur sont présentées.

À égard, au-delà des pépins techniques qui les ont émaillés, les récentes élections primaires démocrates dans l’Iowa ont révélé un fait inquiétant: une absence d’enthousiasme populaire sérieux, preuve de la difficulté apparente des démocrates à rallier leur base autour d’un champion.

Deux conclusions s’imposent. Seule une opposition soudée aura la moindre de chance de l’emporter face à Trump. Les électeurs ordinaires sont aussi placés devant leurs responsabilités. Rendez-vous en novembre.