Quand le Québec s’emporte

Il y avait de quoi être agréablement surpris durant la campagne électorale fédérale lorsque le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est rendu en Ontario pour s’adresser directement aux francophones en milieu linguistique minoritaire.

«Le Bloc Québécois se tiendra toujours aux côtés des Franco-Canadiens et des Acadiens pour promouvoir le français et lutter contre son recul», avait déclaré le leader souverainiste.

De la part d’un représentant d’un mouvement qui n’est pas particulièrement reconnu pour son ouverture aux francophones d’ailleurs au pays, il y avait certainement de quoi se réjouir. Malheureusement, M. Blanchet a prouvé cette semaine que ses belles paroles en campagne électorale n’étaient après tout que du vent.

Après avoir appris que le Programme fédéral de contestation judiciaire (PCJ) avait accepté de financer la requête en justice de la commission scolaire English-Montreal contre la Loi sur la laïcité de l’État québécois, le chef du Bloc a tiré à boulets rouges sur le gouvernement fédéral, écorchant au passage un programme d’une importance incommensurable pour les francophones en milieu minoritaire. Pour M. Blanchet, tout comme pour le premier ministre du Québec, François Legault, cette décision pourtant prise par un comité indépendant sur lequel Ottawa n’a aucun contrôle, est une insulte terrible de la part du gouvernement de Justin Trudeau contre la volonté du peuple québécois.

Loin d’être une insulte envers quiconque, le PJC est un élément essentiel pour la défense des droits des minorités aux pays, y compris ceux des francophones en milieu minoritaire. Les Acadiens y ont d’ailleurs eu souvent recours et continuent de l’utiliser pour financer leurs causes judiciaires contre les gouvernements fédéral et provinciaux. Le PJC est cependant un acquis fragile. Les conservateurs de Stephen Harper l’avaient d’ailleurs suspendu pendant un temps.

En politisant un programme tout à fait indépendant comme le PJC, MM. Blanchet et Legault font courir un énorme risque aux francophones et aux autres minorités de partout au pays qui pourraient perdre un outil essentiel dans la défense de leurs droits.