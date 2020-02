Votre guide pour la soirée des Oscars

C’est dimanche qu’aura lieu la 92e soirée des Oscars. Votre dévoué serviteur vous offre donc ce petit guide issu de faits et d’observations afin de vous aider à vous y retrouver parmi les six principales catégories à l’affiche.

Neuf oeuvres sont finalistes à l’Oscar du meilleur film, dont deux qui n’ont jamais été lancés en salles et que seuls les abonnés à Netflix ont pu visionner (The Irishman et Marriage Story).

Dès sa sortie, le 26 juillet, Once Upon a Time in Hollywood s’est imposé comme le favori pour remporter la statuette.

Le réalisateur Quentin Tarantino jouit d’un véritable culte dans certains milieux et les membres de l’Académie adorent récompenser les oeuvres qui traitent du milieu du cinéma.

Le hic, c’est que le film de Tarantino a beau être une belle réussite, il est aussi très ennuyeux par moment.

Une fois l’automne venu, l’avance de Once Upon a Time a fondu comme neige au soleil quand des oeuvres comme The Irishman, Joker, Mariage Story, Parasite et, surtout, 1917 ont été lancés en salle.

À quelques jours du grand soir, c’est en effet maintenant le drame de guerre 1917 qui fait figure de grand favori.

Le film de Sam Mendes, qui raconte l’histoire de deux soldats alliés qui doivent traverser un no man’s land truffé de nazis pour empêcher tout un bataillon de tomber dans un piège, a remporté le Golden Globe du meilleur drame et le titre de meilleur film dans le cadre des prix BAFTA, l’équivalent britannique des Oscars.

À moins d’une énorme surprise, Mendes devrait soulever la statuette la plus convoitée de la soirée, dimanche.

Once Upon a Time in Hollywood, gagnant du Golden Globe de la meilleure comédie, peut cependant encore brouiller les cartes.

Joker, en nomination pour onze Oscars, devrait également recevoir sa part de votes. Je vois toutefois très mal l’Académie voter en masse pour un film de super-héros qui est depuis son lancement entouré d’une aura de controverse.

Si on m’avait demandé de voter, j’avoue que j’aurais été divisé.

Contrairement à l’Académie, il faut plus qu’un beau film pour me combler. J’ai besoin d’un scénario solide et d’une oeuvre qui me fait travailler les méninges.

À ce chapitre, Parasite est probablement le film qui répond le mieux à mes critères.

Tourné en Coréen par Bong Joon-ho, l’oeuvre est une magnifique métaphore sur la lutte des classes.

Beau, drôle, émouvant et surprenant, il s’agit d’une formidable réussite. Je ne crois toutefois pas que le jour est encore venu où l’Académie couronnera un film sous-titré…

Malheureusement.

Meilleure comédienne

Cet Oscar, c’est celui de Renée Zellweger.

L’interprète de Bridget Jones semble seule dans la course, après avoir remporté le Golden Globe de la meilleure comédienne et avoir été courronnée aux BAFTA pour son interprétation de la très tourmentée Judy Garland.

Si une statuette était accordée à la récipiendaire de la deuxième place, le prix irait fort probablement à Scarlett Johansson.

Principalement connue pour son rôle de Black Widow dans le très commercial univers cinématographique Marvel, la New Yorkaise âgée de 35 ans a fait un retour au cinéma de répertoire dans Mariage Story alors qu’elle incarne une jeune divorcée tiraillée entre ce qui est le mieux pour elle, pour son ex-mari et pour son enfant.

Habituée de cette catégorie, la jeune Saoirse Ronan (Little Women) et Charlize Theron (Bombshell) en sont toutes deux à leur troisième nomination. Leurs chances de coiffer Zellweger sont toutefois très minces.

Encore plus minces, dit-on, que celles de la vedette montante britannique Cynthia Erivo, brillante de vérité dans le rôle d’une esclave devenue activiste dans le film Harriet, de Kasi Lemmons.

Meilleur comédien

Favori des preneurs aux livres et récipiendaire du Golden Globe ainsi que du prix BAFTA du meilleur comédien, Joaquin Phoenix semble destiné à remporter le premier Oscar de sa carrière (après avoir été finaliste pour Gladiator, Walk the Line et The Master au cours des 20 dernières années).

Son interprétation du Joker lui a valu des comparaisons avec Heath Ledger, récompensé de manière posthume pour le même rôle en 2009.

Si, à la surprise tous, l’Académie devait ignorer Phoenix, elle se tournera probablement vers Adam Driver, absolument exceptionnel dans le drame Mariage Story.

Il est à noter que l’industrie du cinéma indépendant a choisi Driver plutôt que Phoenix à titre de meilleur comédien cette année.

Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory) et Jonathan Pryce (The Two Popes) se partageront pour leur part les rares votes restants.

Meilleur réalisateur

Une autre course qui semble gagnée d’avance… À l’instar de Phoenix et de Zellweger, le Britannique Sam Mendes l’a emporté aux Golden Globes ainsi qu’aux BAFTA, en plus d’être le très grand favori des preneurs aux livres.

Avec 1917, Mendes nous offre une des grandes réalisations artistiques et techniques des dernières années, le film ayant été monté de façon à nous faire croire qu’il a été tourné en une seule prise.

Il s’agirait d’un deuxième Oscar pour le vétéran, qui a été récompensé en 2000 pour American Beauty.

Considéré comme favori pendant presque tout l’automne en raison de son travail dans Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino a maintenant glissé derrière Mendes, Bong Joon Ho (Parasite) et Martin Scorsese (The Irishman), selon l’agrégateur de probabilités Oddschecker.

Malheureux finaliste avec Pulp Fiction (1994) et Inglorious Basterds (2009), Tarantino devra donc visiblement attendre encore un peu avant de remporter le premier Oscar de sa carrière.

Meilleurs comédiens dans des rôles secondaires

Chez les hommes, tous les indicateurs pointent vers Brad Pitt pour son rôle d’affable cascadeur dans Once Upon a Time in Hollywood.

Le vétéran – récemment vainqueur aux Golden Globes et aux BAFTA – tentera de mettre la main sur le deuxième Oscar de sa carrière – après six nominations.

Seul Joe Pesci (The Irishman) semble en mesure d’importuner Pitt.

Chez les femmes, la gagnante semble là aussi toute désignée d’avance en Laura Dern, absolument remarquable dans le rôle d’une avocate aux dents longues dans Mariage Story.

Tout comme Pitt, Dern est le choix unanime des Golden Globes, des BAFTA et des preneurs aux livres.

Florence Pugh (Little Women) et Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) pourraient causer la surprise et priver Dern – qui avait été mise en nomination pour Rambling Rose il y a 27 ans – d’un premier Oscar en près de 40 ans de carrière.