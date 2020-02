Le voyage humanitaire: point tournant pour la jeunesse

«Personne ne peut sincèrement aider autrui sans s’aider soi-même: c’est l’une des plus belles compensations de la vie.» – Ralph Waldo Emerson

«Tout est dans leur regard. Dès qu’ils arrivent sur le terrain, on voit la transformation des jeunes. Leur regard dit tout.»

Voilà ce que me racontait un ami qui, avec passion et générosité, organise régulièrement des voyages humanitaires avec les jeunes. Bien entendu, il croit ardemment au pouvoir transformateur de ces expériences.

Ces jeunes idéalistes partent dans l’espoir de lutter contre les inégalités, d’augmenter l’accès à l’eau ou encore de promouvoir les droits des êtres humains.

Je m’étais déjà demandé si ces voyages humanitaires étaient réellement bénéfiques. On ne va pas se leurrer, ces groupes ne vont pas sauver le monde. Le travail caritatif présente des limites, surtout lorsqu’il n’aide pas aux bénéficiaires de s’en affranchir. (Le travail humanitaire aurait encore plus de limites s’il impliquait la construction d’une école… et moi-même. Vous ne voulez pas me voir manipuler un marteau. Personne ne veut voir ça!)

Cela dit, je suis maintenant d’avis que le concept est bénéfique. Sans équivoque. Or, plutôt que de voir le voyage humanitaire comme un groupe de gens d’un pays «développé» qui aident les gens d’un pays «sous-développé», je préfère le voir comme un partage d’une richesse inestimable entre deux peuples.

Au retour

Dans le cadre de cette chronique, c’est surtout l’impact sur les jeunes bénévoles qui m’intéresse. Combien de bénévoles partent avec l’objectif de faire un changement dans la vie des gens du pays hôte? Tous. À leur retour, combien de bénévoles estiment avoir reçu encore plus que ce qu’ils ont donné? Presque tous. Et cela prend de l’humilité pour l’admettre. Cela démontre aussi la solidarité et la fraternité que ces jeunes ont su développer.

Au retour, de nouveaux horizons s’ouvrent à ces jeunes. Ils grandissent en tant que personnes. Ils arrivent mieux à se comprendre eux-mêmes. Ils cultivent une conscience globale qui est plus compatissante. Ils sont touchés par la gratitude qu’ils ressentent pour ce qu’ils ont dans leur pays natal et aussi pour l’accueil qu’ils ont reçu durant leur voyage. Ils font preuve de bienveillance autour d’eux, dans le respect des différences.

L’intérêt de ces jeunes pour la justice sociale va perdurer. Et ce sont ces mêmes jeunes qui, dans un esprit de coopération et d’ouverture au monde, créeront l’avenir.

Défi de la semaine

Pour ceux qui considèrent entreprendre un tel projet, voici quelques questions pour nourrir vos réflexions. «Votre façon d’appréhender le monde sera-t-elle bouleversée? Jusqu’où vous mènera cette expérience? Votre désir de vous impliquer auprès des populations des pays en développement et aussi auprès de toute personne autour de vous sera-t-il décuplé?»¹

¹Chouinard, A. (2007). Stagiaires sans frontières. Montréal: Ulysse.