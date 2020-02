Peter MacKay demeure le meilleur choix pour les conservateurs

Comme vous, j’ai été désolé, la semaine dernière, d’apprendre que mon ami et ex-pugiliste du Face à face, Bernard Thériault, avait rangé sa plume. J’ai beaucoup apprécié être son adversaire sur papier parce que, en réalité, nous avons toujours été de bons amis et j’ai beaucoup de respect pour lui. Je salue sa contribution à la vie politique de notre province et son grand amour pour sa ville et la Péninsule acadienne.

Me voilà donc seul à vous commenter cette semaine l’actualité politique avec des ornières, un tant soit peu «partisanes».

Rassurez-vous: autant que mon ami Bernard pouvait à l’occasion traiter d’actualité de façon impartiale, je peux le faire aussi.

Ceci étant dit, je veux vous parler dans cette chronique des choix qui s’offrent aux conservateurs fédéraux dans la présente course au leadership. Je ferai de même pour les candidat(e)s à la direction du Parti vert fédéral lorsqu’ils et elles seront connus.

Mais comme l’exige mon contrat de chroniqueur, je dois d’abord déclarer un conflit d’intérêts mineur avec la famille de Peter MacKay. J’ai servi comme secrétaire de presse pour son père, Elmer, pendant une période de 18 mois alors qu’il était ministre des Travaux publics et de l’APÉCA, en 1989-1990.

J’ai aussi appuyé Peter comme candidat au leadership du Parti progressiste-conservateur fédéral au début des années 2000.

Par contre, dans la présente course à la direction du Parti conservateur fédéral, je n’appuierai aucun candidat et ne serai pas délégué à son congrès de direction.

Avocat de profession, Peter MacKay a été député de sa région natale de Pictou, en Nouvelle-Écosse, pendant près de 20 ans. Il a été chef du Parti progressiste-conservateur du Canada pendant quelques années avant de négocier sa fusion avec l’Alliance réformiste de Stephen Harper, en 2003. Ministre de la Défense, de la Justice, des Affaires étrangères et de l’APÉCA, Peter MacKay a toujours été l’âme progressiste du Parti conservateur du Canada jusqu’à sa retraite de la vie politique, en 2015.

En fait, après son départ, le PCC a pris un virage prononcé vers la droite qui en a déçu plusieurs.

Selon moi, le plus grand défaut de Peter MacKay est de ne pas prendre assez au sérieux certains grands dossiers de l’heure, comme le bilinguisme du chef et ceux qui ont dérouté la campagne électorale de son prédécesseur, Andrew Scheer.

Comme ministre de la Justice, il s’est fait reprocher de ne pas en faire assez pour défendre les droits des femmes. Mais, dans les faits, Peter MacKay a toujours été pro-choix et il a entre autres réussi comme procureur de la Couronne en Nouvelle-Écosse à envoyer plusieurs agresseurs sexuels en prison.

En juin, il participera au défilé de la fierté gaie à Toronto, ce qu’Harper et Scheer ont toujours refusé de faire.

Il veut aussi faire adopter un plan d’action climatique plus agressif que ses prédécesseurs.

Parmi les meilleurs choix qui s’offrent présentement aux membres du PCC pour leur prochain chef on retrouve également Erin O’Toole, ex-ministre des Anciens combattants sous Harper.

Je ne le connais pas bien, mais on le dit aussi progressiste que son principal adversaire et pas plus bilingue que lui. Les deux ont d’ailleurs besoin de suivre des cours de français afin de pouvoir mieux communiquer avec le tiers de la population canadienne, ce que fait présentement M. MacKay.

Les autres candidats à la direction ne valent pas la peine d’être mentionnés.

À mon avis, Peter MacKay est présentement le meilleur choix pour le PCC et celui qui a plus de chance de conquérir le cœur des électeurs et des électrices de la région Atlantique et du Québec.

En terminant, puisque je parle de politique fédérale, je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, pour sa récente nomination au titre de Secrétaire parlementaire de la ministre de l’APÉCA.

Même si je suis de ceux qui préfèreraient un ministre de l’APÉCA venant de l’Atlantique, c’est quand même une bonne nouvelle pour le Nord du Nouveau-Brunswick.

Bonne semaine à tous.