Laissez négocier les chefs héréditaires blancs

Cette semaine, je voulais vous parler d’autre chose pour «changer le canal» des fermetures des salles d’urgence et du bourbier dans lequel se trouve le Réseau de santé Vitalité. Dans toutes les discussions sur qui a voté quoi et sur qui a ordonné cette fermeture, personne ne parle du vrai problème: un manque réel et pressant de personnel médical traitant pour des milliers de Néo-Brunswickois et de Néo-Brunswickoises. Une autre preuve que la santé et la politique ne font pas bon ménage.

Parlant de ménage, le printemps s’en vient à grands pas et il serait grand temps de faire le ménage sur les voies ferrées canadiennes présentement occupées par des manifestants autochtones à travers le pays.

Malgré les nombreuses injonctions des tribunaux, des manifestants bloquaient encore vendredi des voies ferrées en Ontario et au Québec, incluant la réserve de Listuguj de l’autre côté de Campbellton.

Rappelons les faits dans ce dossier: depuis quelques semaines, un petit groupe d’autochtones de la Colombie-Britannique, des chefs héréditaires (non élus) de la Première Nation Wet’suwet’en, disent s’opposer à la construction d’un pipeline devant passer sur leurs terres.

Pourtant, le conseil de bande dûment élu de cette Première Nation a approuvé la construction de ce pipeline.

Il n’en a pas fallu davantage pour que des groupes de manifestants autochtones se pointent sur les voies ferrées un peu partout au pays et qu’ils se mettent à bloquer le passage des trains du CN et de Via Rail. Au point où certaines fournitures, comme le propane, et certains produits alimentaires commençaient à manquer et nuisaient au gagne-pain de milliers de Canadiens et de Canadiennes.

Donc, parce que cinq chefs héréditaires wet’suwet’en s’objectent, le gouvernement canadien refuse d’ordonner à la GRC de faire enlever ces autochtones qui bloquent un service pancanadien, donc de responsabilité fédérale.

Au lieu d’agir, le premier ministre Trudeau a demandé à ses ministres de rencontrer ces chefs héréditaires pour négocier leur retrait des rails appartenant au CN.

Au moment d’écrire ces lignes, une telle rencontre avait lieu entre ces chefs héréditaires et la ministre fédérale des Affaires autochtones, Caroline Bennett, et le ministre de la Colombie-Britannique, Scott Fraser.

Mais que négociaient-ils?

En plus du fameux pipeline (qui est de responsabilité provinciale), les chefs héréditaires veulent forcer la main du gouvernement canadien pour qu’il accélère le processus de «réconciliation» avec les autochtones promis par le gouvernement fédéral. Donc, ces chefs non élus, que les chefs élus dénoncent, sont maintenant responsables de négocier la réconciliation au non de leurs frères et soeurs.

Les négociations ne semblaient pas avancer rapidement et des experts dans le domaine ont même suggéré que les chefs héréditaires ne bougeront pas avant qu’ils obtiennent une rencontre avec le premier ministre canadien pour parler de «chef à chef».

Le hic, c’est ce que ces chefs héréditaires ne sont pas élus et ne représentent pas les membres de leur Première Nation.

Donc, pourquoi ces chefs héréditaires autochtones ne rencontraient-ils pas les chefs héréditaires blancs, notamment Jean Chrétien et Brian Mulroney?

Il s’agirait de discussions «chefs héréditaires à chefs héréditaires» n’est-ce pas?

Je ne suis pas raciste et les Acadiens et Acadiennes ne le sont pas en général. Nous devons beaucoup aux Premières Nations qui ont aidé nos ancêtres à se cacher et à se protéger des soldats britanniques après la Déportation. Mais nous sommes en 2020 et de tels blocages et interruptions d’un service public d’importance, comme le transport ferroviaire, sont tout simplement inacceptables.

Ceci dit, souhaitons qu’au moment de lire ces lignes, il y ait eu un dénouement heureux à cette période noire de notre histoire et que l’ordre ait finalement été rétabli sur les voies ferrées au pays.

Sinon, le premier ministre Trudeau devra mettre ses culottes et ordonner aux forces de l’ordre de faire respecter ces injonctions et d’enlever les manifestants des rails.

Des milliers d’emplois canadiens en dépendent.

Bonne semaine à tous.