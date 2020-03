Khovanov et McKenna éblouissants en février

Parce que j’étais curieux de savoir où le réveil offensif de Mathieu Desgagnés l’avait mené parmi l’élite de la LHJMQ en février, j’ai retracé ce matin les statistiques des meilleurs producteurs de points pendant le dernier mois. Eh bien, sachez que la nouvelle coqueluche des partisans du Titan d’Acadie-Bathurst n’a pas déçu.

Mais avant de vous en dire plus sur Desgagnés, je vous annonce que c’est sans surprise un duo des Wildcats de Moncton qui a dominé février. Effrontément en plus.

Ainsi, Alexander Khovanov, qui a eu droit à un vicieux coup de bâton d’Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski, dimanche, occupe le premier échelon avec 28 points (10-18), un de plus que son coéquipier Jeremy McKenna (14-13=27).

Khovanov a d’ailleurs été choisi le joueur du mois dans la LHJMQ. À noter que l’espoir du Wild du Minnesota a aussi présenté un différentiel de +24.

Mathias Laferrière des Eagles du Cap-Breton occupe la troisième place avec 21 points (11-10). Laferrière a reçu une mention honorable pour le titre de joueur du mois.

Ça aura pris du temps avant qu’il se met en marche celui-là. Je l’avais choisi pour terminer parmi les cinq meilleurs pointeurs de la ligue lors de mes prédictions de début de saison.

Certes, Félix Robert (11-10=21) du Phoenix de Sherbrooke a affiché le même dossier, mais il a disputé un match de plus que Laferrière. Robert qui, je vous le rappelle, se joindra aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton la saison prochaine. À moins, bien sûr, qu’une équipe professionnelle ne décide de lui faire signe. Et si jamais c’est ce qui arrive, autant il y aura des heureux dans la famille Robert, autant il y aura des gens tristes dans l’entourage du Bleu et Or.

En cinquième place, Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan a su compenser la perte de Maverick Bourque avec un total de 21 points (9-12) lui aussi. Je vais vous dire un truc au sujet de Bourgault et Bourque. Ces gars-là vont être épeurables en 2020-2021.

Benoit-Olivier Groulx des Wildcats a aussi amassé 21 points (7-14) dans le dernier mois.

C’est en septième position que se trouve Mathieu Desgagnés avec ses 19 points, dont 13 buts. À noter que seul Jeremy McKenna l’a devancé à ce chapitre en février. Chapeau à Mario Durocher d’avoir continué de croire en Desgagnés, parce que plusieurs avaient déjà abandonné dans son cas. Moi le premier. Quelle fin de saison il est en train d’offrir aux partisans celui-là.

Le top-10 est complété de Jakob Pelletier (8-11=19) des Wildcats, Alexis Lafrenière (7-12=19) et Alex-Olivier Voyer du Phoenix. À noter que celui-là aussi devrait se joindre aux Aigles Bleus la saison prochaine.

Parlant du Bleu et Or, Rémy Anglehart du Titan a terminé au 24e rang des pointeurs en février avec 15 points (5-10).

Avez-vous une petite idée du punch offensif dont disposeront les Aigles Bleus si jamais Félix Robert, Alex-Olivier Voyer et Rémy Anglehart font officiellement le saut avec l’équipe la saison prochaine? C’est sans oublier que je sais de source sûre qu’un autre attaquant étoile sera bientôt confirmé par l’organisation. Parce qu’on m’a fait promettre de ne pas dévoiler le nom du joueur en question, du moins pour l’instant, je vous laisse rêvasser sur son identité.

Mentionnons par ailleurs que Jordan Spence des Wildcats a été choisi le défenseur de février grâce à ses 14 points (2-12) et son différentiel de +22.

Rodrigue et Lund-Cornish dominent

Comme ç’a été le cas à l’attaque, c’est un duo des Wildcats qui occupe les deux premières places chez les gardiens en février.

Olivier Rodrigue et Dakota Lund-Cornish ont été simplement formidables dans le dernier mois. C’est justement Rodrigue qui a été choisi le gardien du mois.

Rodrigue a remporté ses huit décisions tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 1,62 et un taux d’arrêt de ,940. Lund-Cornish a présenté des chiffres similaires avec cinq victoires, une moyenne de 1,40 et un taux d’efficacité de ,938. Avec deux gardiens comme ça qui sont au sommet de leur art, les francs-tireurs des autres équipes ont intérêt à être précis.

À noter la présence de Tristan Bérubé (tableau) en raison de son taux d’arrêt de ,909. Bérubé a bloqué 240 des 264 tirs dirigés vers lui en février. Il n’a de plus cédé que deux fois sur 18 lancers devant des marqueurs de 30 buts et plus pendant le mois.

Des recrues de grande qualité

Je vous en ai parlé régulièrement dans les derniers mois, le groupe de joueurs de 16 ans de cette saison est d’une qualité exceptionnelle.

Il y a aisément une vingtaine de joueurs issus du repêchage de 2019 qui deviendront de grandes vedettes dans la LHJMQ. Certains le seront même dès la saison prochaine.

Pour vous donner une petite idée de la qualité de ce repêchage, voici l’actuel top-8 pour cette saison dans la colonne des pointeurs.

Et chanceux que nous sommes, quatre des huit meilleurs pointeurs parmi ces recrues de 16 ans évoluent au Nouveau-Brunswick, soit Zachary L’Heureux des Wildcats, Joshua Roy des Sea Dogs, de même que Cole Huckins et Riley Kidney du Titan.

Lutte à finir chez les recrues

Toujours au sujet des recrues, cinq joueurs sont actuellement impliqués dans une lutte à finir pour déterminer celui qui sera le meilleur pointeur parmi les joueurs de première année.

Le défenseur de 18 ans des Voltigeurs Jacob Dion, honoré à titre de recrue du mois de février, domine pour l’instant la lutte avec un total de 51 points (17-34) et il est suivi par un autre défenseur, Isaac Belliveau de l’Océanic (11-39=50), Zachary L’Heureux des Wildcats (19-30=49), Vasily Ponomarev des Cataractes (18-29=47) et Zachary Bolduc de l’Océanic (28-18=46).

Si l’un des quatre Québécois est couronné, ce sera seulement la cinquième fois que ce n’est pas un Européen qui termine au premier rang des pointeurs chez les recrues depuis la saison 1998-1999.

Le dernier à avoir réussi l’exploit est Zach O’Brien (2010-2011) du Titan. Et avant lui, il y a eu Nicolas Deschamps (2007-2008) des Saguenéens, Claude Giroux (2005-2006) des Olympiques et Sidney Crosby (2003-2004) de l’Océanic.

Parmi tous les Européens couronnés, on retrouve Ladislav Nagy (1998-1999), Jakub Voracek (2006-2007), Nikolaj Ehlers (2013-2014) et Nico Hischier (2016-2017) des Mooseheads, Ales Hemski (2000-2001) des Olympiques, Patrick Thoresen (2001-2002) des Wildcats.