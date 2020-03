Les écueils de Kevin Vickers

Le chef libéral, Kevin Vickers, affirme haut et fort qu’il a bien l’intention de faire tomber le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs à la première occasion. Maintenant que le gouvernement progressiste-conservateur a renoncé à sa controversée réforme de la santé prévoyant la fermeture des urgences de nuit dans six hôpitaux ruraux de la province, tous les regards seront tournés vers le dépôt du budget, le 10 mars prochain.

Le vote sur le budget engage automatiquement la confiance du gouvernement. Le départ de Robert Gauvin du gouvernement et du caucus progressiste-conservateur met en péril la survie du gouvernement minoritaire dirigé par Blaine Higgs. Si les trois députés verts, tous les libéraux et Robert Gauvin votent contre l’adoption du budget, nous aurons des élections anticipées d’ici la fin du mois d’avril.

Kevin Vickers peut-il compter sur tous les votes de son caucus? Apparemment non puisque le député de Saint-Jean-Havre, Gerry Lowe, a laissé savoir qu’il pourrait voter en faveur du budget des progressistes-conservateurs si certaines de ses demandes étaient accordées. Il veut la construction d’une école dans sa circonscription ou encore une réforme de la taxe foncière pour l’industrie lourde.

Le président de la Chambre qui est un libéral devrait à la demande de son chef quitter sa fonction d’ici le 10 mars. Avant même le dépôt du budget, les députés devront élire un nouveau président qui devrait être un progressiste-conservateur. Si tel est le cas, Gerry Lowe va détenir la balance du pouvoir puisqu’un vote en faveur du budget pourrait créer une égalité que devra trancher le président de la Chambre. Comme le veut la convention, le président doit voter pour le statu quo soit l’adoption du budget et le maintien du gouvernement Higgs en place.

On peut penser que Kevin Vickers et ses conseilleurs auront des discussions des plus intéressantes avec le député Lowe. Celui-ci avait gagné son siège avec une courte majorité de 10 votes. Une longue bataille judiciaire lui avait permis de le conserver contre des accusations de fraudes électorales déposées par son opposant progressiste-conservateur.

Robert Gauvin qui siège maintenant comme député indépendant est à la recherche d’une nouvelle famille politique pour les prochaines élections provinciales. Il serait en discussion avec les verts et les libéraux. S’il devait choisir le camp libéral pourra-t-il se représenter dans la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou? Rien n’est moins sûr.

À peine rentré d’un voyage en Chine où il s’était mis en quarantaine volontairement en raison de la propagation du coronavirus, Wilfred Roussel n’a pas tardé à manifester son intention de se porter à nouveau candidat sous la bannière libérale dans son ancienne circonscription.

Wilfred Roussel a-t-il révélé un secret bien mal gardé lorsqu’il a déclaré qu’il voyait très bien Robert Gauvin se présenter plutôt dans la région de Moncton où habiterait sa famille? L’ancienne circonscription de Brian Gallant pourrait lui aller comme un gant!

Kevin Vickers aura beaucoup à faire d’ici les prochaines élections afin gérer les frasques de Gerry Lowe et de Wilfred Roussel.