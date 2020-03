Bien s’alimenter en période de confinement

Depuis ma dernière chronique, il y a deux semaines, bien des choses ont changé: fermeture des écoles, enfants à la maison, télétravail, fermetures des services non essentiels, déclaration de l’état d’urgence, confinement à la maison, fermeture des frontières, etc. Malgré tout ce chambardement, je souhaite sincèrement que vous et votre famille alliez bien.

Pour plusieurs, le plus grand changement est sans aucun doute le confinement à la maison. Ce défi est encore plus grand si vous aviez l’habitude de vous rendre à l’épicerie plusieurs fois par semaine. Si vous avez l’impression d’avoir perdu tous vos points de repère, voici quelques conseils qui vous aideront à maximiser le contenu de votre prochaine épicerie.

Faites l’inventaire

La première chose à faire est de mettre de l’ordre dans vos armoires, frigo et congélateur. Cette étape est essentielle, et elle consiste à:

– faire l’inventaire des ingrédients que vous avez en main;

– vérifier le contenu et la qualité des aliments dans les pots, les contenants, les emballages, etc.;

– vérifier le contenu des boîtes de céréales, de macaroni, de spaghetti ou de riz (dont certaines sont peut-être presque vides);

– vérifier les dates de péremption affichées sur les emballages des produits;

– ménager l’espace nécessaire pour entreposer les nouveaux aliments.

Planifiez vos menus

La meilleure façon de limiter vos allées et venues, c’est de planifier vos menus pour une période d’au moins sept jours.

Pour vous assurer que tout le monde en tire profit, invitez les membres de votre famille à participer à l’élaboration du menu. Le fait de savoir d’avance ce que vous consommerez peut grandement réduire le niveau d’anxiété de vos enfants, et le vôtre aussi!

Quelques pistes de départ pour planifier vos menus:

– Une semaine de repas représente sept déjeuners, sept dîners et sept soupers. N’oubliez pas les collations si vous en consommez.

– Idées de déjeuners: gruau, crème de blé, gruau de la veille, crêpes, gaufres, pains dorés, sandwichs grillés au fromage, œufs à la coque, parfait, smoothie, yogourt grec, etc.

– Idées de dîners: soupe aux légumes, soupe aux pois, minestrones, chilis, cari de pois chiches, sandwichs, salade de pâtes, macaronis aux tomates, omelette aux légumes, etc.

– Suggestions de soupers: spaghettis, pâté chinois, tofu pop corn, hamburger, pizza, lasagne, ragoût, casseroles, brochettes de tofu, pad thaï, burritos, quiche, etc.

– Idées de collations: légumes, fruits, houmous et craquelins, muffins, yogourt grec, sauce aux pommes et noix, galettes de riz et fromage, etc.

Dressez votre liste d’épicerie

Une bonne liste vous aidera à ne rien oublier et à réduire grandement les achats impulsifs.

Détail très important à l’épicerie, pour vous maintenir en santé, n’oubliez pas d’observer ces trois conseils: pratiquez en tout temps la distanciation sociale, lavez-vous les mains régulièrement et évitez de vous toucher le visage!

Pour ne jamais être pris au dépourvu

Au cas où vous devez repousser de quelques jours votre prochaine sortie à l’épicerie, voici quelques articles non périssables à avoir à portée de main:

– thon, saumon et sardine en conserve;

– grains entiers : riz, quinoa, couscous, pâtes;

– craquelins, galettes de riz, nachos, tortillas;

– légumes et fruits en conserve, sauce aux pommes non sucrée;

– boissons de soya (emballage Tetra Pak);

– légumineuses en conserve;

– tomates en dés et sauce tomate, etc.

Mesures préventives

Au retour à la maison, placez tous les sacs d’épicerie sur une seule surface bien délimitée; cela évitera de contaminer la cuisine au grand complet.

Ensuite, lavez-vous les mains, remplissez l’évier d’eau chaude savonneuse, puis lavez les fruits et les légumes (mangue, orange, clémentine, melon, poire, ananas, concombre, tomate, céleri, aubergines, etc.), les boîtes de conserve, les bouteilles, et les sacs d’épicerie réutilisables. Bien rincer.

Pour plus d’informations, je vous invite à lire en ligne l’article intitulé «COVID-19: comment décontaminer son épicerie».

La situation n’est pas facile, mais en prenant au sérieux les recommandations de nos gouvernements et des spécialistes, nous serons en mesure de revoir bientôt nos familles et nos amis. Restons à la maison et ne sortons que par nécessité! Gardons l’esprit positif et profitons-en pour concocter de beaux et bons plats! À la prochaine!