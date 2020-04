Dolphin Reef: d’une banalité…

NDLR: Jusqu’à nouvel ordre, la chronique Au grand écran vous proposera deux films par semaine qui peuvent être vus sur les plateformes de diffusion en continu (comme Netflix).

Le genre du film documentaire animalier se renouvelle très mal. Pas surprenant donc que Disney ait conservé Dolphin Reef dans sa voute presque deux ans avant de le lancer en catimini sur sa plateforme de diffusion en continu…

Echo est un dauphin qui vit près d’un récif de corail d’un atoll du sud de l’océan Pacifique.

Le petit mammifère est rendu à l’âge où il doit apprendre à se nourrir et à se défendre par lui même. Parce que les eaux de l’atoll regorgent de requins et d’épaulards et elles sont loin d’être sécuritaires, même pour un dauphin d’âge adulte…

Le hic c’est qu’Echo est curieux et enjoué. S’il était un humain, on dirait qu’il souffre d’un déficit d’attention. Sa mère pourra-t-elle lui inculquer les leçons nécessaires à sa survie avant qu’il ne soit trop tard?

Magnifique

Les progrès de la technologie font en sorte que les documentaires animaliers sont de plus en plus intimes. On est plus près que jamais des animaux et c’est le cas dans Dolphin Reef.

J’avoue avoir été très impressionné de voir à quel point les caméras ont pu s’approcher des dauphins et autres résidents du récif sans les déranger. Tellement que je croyais que les prises de vue provenaient de drones. Le générique m’a toutefois prouvé le contraire…

Certaines scènes sont magnifiques, principalement celles mettant en vedette les baleines à bosses et les requins.

Convenu

Malheureusement, comme je l’indiquais plus haut, il est devenu très difficile d’innover dans le domaine du documentaire animalier.

À peu près toutes les espèces ont été captées dans leur environnement sur film, que ce soit par Discovery Channel, National Geographic ou BBC, entre autres. Sans compter qu’il s’agit de la 14e oeuvre de la collection DisneyNature. Bref, le filon a été surexploité.

Narré par Natalie Portman, Dolphin Reef tente d’aller plus loin et nous raconte le quotidien d’Echo sous la forme d’une histoire.

Sans être ennuyeux, le film n’a rien de bien excitant. La musique (symphonique, à la Disney) rend le tout un peu plus intéressant, mais on apprend très peu de choses et on sait dès le départ que l’histoire va bien se terminer.

Envie d’une belle aventure sous-marine? Découvrez ou redécouvrez les deux films de la série Nemo.

Envie d’un documentaire maritime éducatif? Rendez-vous dans la section National Geographic de Disney+.

Coffee & Kareem: aussi peu subtile que son titre

Kareem et Coffee ont un talent spécial pour se mettre les pieds dans les plats. – Gracieuseté

Les films mettant en vedette un duo de policiers mal assortis sont fréquents au cinéma. 48 Hours, Bad Boys, Lethal Weapon et leurs suites ont tous connu du succès. On ne peut en dire autant de Coffee & Kareem (Netflix), une oeuvre à la limite offensante qui est aussi peu inspirée que son titre.

Kareem (Terrence Little Gardenhigh), un jeune noir âgé de 12 ans, accepte très mal que sa mère célibataire fréquente Coffee, un policier blanc (Ed Helms) de Detroit.

Tellement que le garçon est prêt à payer un trafiquant de drogue pour tuer son nouveau beau-père (vous voyez comme ça vole haut…).

Lors de sa rencontre avec le criminel en question, Kareem est malgré lui témoin du meurtre d’un policier.

Il n’en faut pas plus pour qu’il devienne la cible du gang du trafiquant.

Pour survivre, Kareem n’a d’autre choix que se tourner vers son nouveau beau-père. Malheureusement pour lui, Coffee n’est pas le policier le plus compétent…

Un prétexte

Coffee & Kareem est un prétexte de film. Quelqu’un quelque part a jugé que Terrence Little Gardenhigh était dégourdi pour son âge et qu’il pourrait être la vedette d’une comédie.

Le résultat est un film qui repose exclusivement sur la prémisse très bancale (et peu originale) du conflit entre Kareem et Coffee.

Tout ça est extrêmement prévisible. Comme on pouvait le prévoir dès la première minute, les deux lascars finissent par s’aider à devenir meilleurs et à s’apprécier.

Le récit traite également d’un ennuyeux complot dans lequel des policiers sont impliqués dans un trafic de drogues avec des Canadiens français. Contraintes budgétaires obligent, il y a moins d’une dizaine de personnages dans le film, de sorte qu’il est assez facile de deviner qui sont les flics corrompus…

Et quand la scène d’action la plus rigolote d’un film implique deux voitures qui se poursuivent au ralenti pendant une minute dans un carrefour giratoire, vous savez que vous avez affaire à un navet.

Offensant

Reste que le pire avec Coffee & Kareem, c’est le niveau de son humour.

Il peut être déridant au début d’entendre un enfant prononcer des jurons, mais à la 300e fois, le gag a depuis longtemps perdu toute sa saveur.

Les insultes que s’échangent Coffee et Kareem sont de plus homophobes et racistes, ce qui n’a absolument rien d’amusant.

Les artisans du film se défendront sûrement en disant que leur oeuvre se veut satirique. Je leur répondrai que pour être satirique, un film doit d’abord être drôle et subtil.