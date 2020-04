19 idées pour faciliter vos préparations de repas

Cette semaine, je réponds aux questions de lecteurs qui peinent à synchroniser le télétravail, l’emploi du temps des enfants, les activités pédagogiques, le ménage, etc. À tout cela, s’ajoute aussi la préparation des repas de la semaine! Comment s’y prendre sans perdre la tête? Voici 19 astuces culinaires pour vous aider à maintenir le cap durant le confinement.

1. Si le télétravail vous a fait gagner de précieuses minutes, profitez-en pour faire de la préparation de repas avant de commencer votre journée de travail (couper des légumes et des fruits pour les collations, faire mariner la protéine qui sera consommée au souper, etc.).

2. L’annulation des activités parascolaires vous a aussi fait gagner du temps? Profitez de chacune de ces «périodes» pour faire de la préparation de repas. Et tant qu’à y être, invitez l’enfant associé à ladite activité à venir vous aider! Ainsi, au lieu d’aller à son entrainement de hockey, Léo ira cuisiner avec papa!

3. Pour plaire aux papilles gustatives de votre famille, demandez-leur de vous partager deux ou trois de leurs recettes préférées.

4. Une fois les recettes en main, créez votre planificateur de repas en y incluant les recettes préférées de chacun (déjeuners, diners, soupers, collations).

5. Si vous êtes à court d’idées, inspirez-vous de « thèmes ». Par exemple: le lundi, «journée légumineuse»; le mardi, «journée pâtes alimentaires»; le mercredi, «journée mexicaine», etc.

6. Doublez les recettes et congelez les surplus. Pour des idées de recettes à congeler, allez faire un tour dans internet.

7. Si l’âge de vos enfants le permet, assignez-leur des tâches quotidiennes ou hebdomadaires (qu’ils auront à faire dès leur réveil): l’un s’occupe de la collation de l’après-midi; l’autre peut vérifier le planificateur de menu et débuter la préparation du souper ou décongeler un mets, etc.

8. Sortez vos gadgets de cuisine. Ils peuvent vous faire économiser de précieuses minutes: robot culinaire, mijoteuse, cuiseur à riz, autocuiseur, mélangeur, etc.

9. Faites une pierre, deux coups ! Cuisinez vos protéines en double et apprêtez-les de différentes façons: tofu ou poulet grillé servi avec une sauce aux arachides le mardi soir et servi en brochettes le jeudi soir.

10. Créez et congelez de savoureux blocs de construction: jus d’orange et de lime, purée de fraises et ananas, pâte de tomate, vin rouge ou blanc, vinaigrettes, etc. Ces petits cubes de saveurs donneront un goût de renouveau à n’importe quels plats : bouteille d’eau, chili, salade de pâte, etc.

11. On peut aussi créer des sachets de saveurs: sachets mexicains (poudre de chili, paprika, cumin, poivre de Cayenne); sachets grecs (origan, romarin, aneth, menthe, sel, poivre, poudre d’ail, zeste de citron). Ces bouquets de saveur donneront du punch aux soupes, vinaigrettes, macaroni, riz, tofu, volaille, poisson, pommes de terre grelots, etc.

12. Variez vos légumes de la semaine: crudités; légumes rôtis au four; légumes surgelés, mélange de salade en sac, potage de légumes, etc.

13. Cuisinez vos protéines en une seule journée: marinez et cuisez le tofu, le tempeh, les légumineuses, la volaille, le poisson, etc. Congelez les protéines qui seront consommées vers la fin de la semaine.

14. Cuisinez les grains entiers pour la semaine: pâtes alimentaires, riz sauvage, quinoa, coucous, etc. Vous aurez qu’à les réchauffer au moment du repas. Les grains cuits se conservent de 5 à 6 jours au réfrigérateur.

15. Maximisez votre planificateur de repas en surlignant en jaune les plats qui devront être décongelés la veille, en encerclant en vert les plats qui ont eu du succès (que vous remettrez au menu) et en rouge les plats qui n’ont pas été appréciés (que vous ne mettrez plus au menu).

16. Pour réduire le désordre et le gaspillage alimentaire, organisez les repas dans une séquence logique. Consommez et cuisinez les aliments qui ont une durée de conservation plus courte (fraises, fèves germées, volaille, etc.) en début de semaine.

17. Maximisez l’espace de votre congélateur en utilisant des contenants rectangles ou carrés et en plaçant les sacs de congélation à plat (se décongèlent également plus rapidement).

18. Ayez du plaisir et soyez culinairement aventureux!

19. Surtout, ne perdez pas vos nouvelles habitudes lorsque le confinement sera terminé. Au contraire, il sera encore plus important que jamais de les maintenir!

Tenez le coup! Ça va bien aller!