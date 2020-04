Cinq raisons de garder une bonne distance physique

1) Le seul traitement

À l’heure actuelle, et dans l’attente du vaccin, le confinement reste la mesure la plus efficace pour lutter contre le nouveau coronavirus. C’est en réduisant les contacts physiques entre personnes le plus longtemps possible que nous en viendrons à bout et reprendrons prochainement une vie normale. Loin d’être une incantation, cette recommandation est démontrée par la science, selon les résultats d’une étude menée dans un espace simulé de la cité-État de Singapour, en Asie du Sud-Est. Cet effort collectif paye!

Dr Alex Cook et son équipe de l’Université nationale de Singapour (NUS) ont étudié divers scénarios d’éloignement physique à partir de trois indices de contagion différents, également nommés «taux de reproduction de base» (R0). Cet indice montre la capacité du virus à se répandre dans la population. Les mesures d’éloignement analysées étaient la quarantaine (des personnes infectées et de leurs proches); la quarantaine et la fermeture des écoles; et la quarantaine et la fermeture des lieux de travail. Cette dernière mesure a donné les meilleurs résultats, mais c’est l’addition des trois qui s’est montrée la plus efficace pour réduire les nouveaux cas de la COVID-19. Éclairant!

2) Moins de pollution

Les mesures de confinement adoptées par l’ensemble des gouvernements pour lutter contre la propagation du coronavirus ont eu des effets plus que positifs sur la planète. Il y a quelques semaines, des météorologues montraient, à l’aide d’images satellites, que la pollution avait considérablement diminué en Chine. Et récemment, ils ont dévoilé que le même phénomène se produisait en Amérique du Nord. La NASA a ainsi pu mesurer l’étendue des conséquences de la quarantaine sur la qualité de l’air américain.

La première image représente la concentration moyenne de dioxyde d’azote (NO2) dans l’air pour le mois de mars, de 2015 à 2019. En temps normal, on observe qu’elle est particulièrement élevée dans la ville de New York et ses alentours. Mais selon les données partagées par la NASA, il y aurait actuellement environ 30% moins de dioxyde d’azote dans l’air sur la côte-est américaine, très touchée par le virus.

Il s’agit ici d’un bon indicateur de la baisse de l’activité humaine, étant donné que le NO2 est rejeté dans l’air notamment par l’essence. La diminution de ces taux est aussi une bonne nouvelle pour notre santé, car ce polluant est connu pour aggraver l’asthme et causer de la toux. Des symptômes respiratoires qu’il est bon d’éviter en ce moment…

3) Un infecté le transmet à deux ou trois personnes

Lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 27 février, Zhong Nanshan, scientifique de la Commission nationale de la santé de la Chine, a établi combien de personnes pouvaient être contaminées par un porteur du nouveau coronavirus. «La contamination se produit probablement pendant cette épidémie de façon plus intensive qu’à l’époque du SARS-CoV de 2003, en prenant en considération les données statistiques disponibles à ce stade. Une personne contaminée est capable d’en infecter de deux à trois autres», a conclu le pneumologue chinois. D’après ce spécialiste, c’est cette capacité exceptionnelle à contaminer un nombre important de personnes qui explique la dissémination rapide et internationale de la COVID-19.

4) Le virus capable de voler jusqu’à 4 mètres

Le nouveau coronavirus contamine à la fois les surfaces et l’air à proximité des personnes, et jusqu’à quatre mètres d’eux, selon des travaux réalisés dans un hôpital de campagne de Wuhan publiés vendredi par les Centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC) d’Atlanta. «Le SARS-CoV-2 était largement distribué dans l’air et sur la surface d’objets dans les services de réanimation et de soins généraux, ce qui implique un risque potentiellement élevé de contamination pour les personnels soignants et les autres contacts proches», écrivent les chercheurs. Les zones les plus contaminées étaient près des patients en soins intensifs. Et les objets les plus infectés étaient les souris d’ordinateur, les poubelles, les lits et sans surprise les poignées de portes. Plus inquiétant encore, la moitié des semelles des chaussures des soignants avait aussi des traces du virus.

5) Chaque heure sauve des vies

En France, le président Emmanuel Macron promet même qu’en restant à la maison, la population française sauverait une vie toutes les huit minutes. Cette promesse est tirée d’une étude de l’Imperial College de Londres dans laquelle des scientifiques anglais se sont penchés sur les retombées du confinement et de la distanciation sociale. Plus exactement, la recherche estime que le plan de quarantaine du Gouvernement français aurait permis de sauver 2500 personnes. C’est ce nombre qui a été retenu pour en déduire le nombre de vies sauvées par minute. Sortez vos calculettes, si une vie est sauvée toutes les huit minutes, cela revient à 180 vies sauvées par jour. Comme la France a confiné sa population à partir du 17 mars, et que l’étude a été publiée à la fin de ce mois, on peut donc retenir une durée de 14 jours multipliée par 180. Et le résultat est correct: 2520 vies auraient ainsi été épargnées.

Restez chez vous!