Chronique d’un confiné (4)

Une autre semaine à regarder passer le temps. Pourtant, je ne suis pas inactif. Tous les matins, même rituel: je me lève, fais mes ablutions, mets le café en marche, m’envoie une dizaine de pilules derrière la cravate.

Souvent s’ajoutent à ce rituel, une banane et des toasts au beurre de pinottes que je mange devant mon écran, en épluchant mon fil de presse dégorgeant de manchettes focalisant sur les multiples facettes de nos vies atteintes par le mozusse de virus.

À 11 heures, j’écoute le point de presse du premier ministre canadien, et à 13 heures, celui du premier ministre québécois, toujours liés au mozusse de virus.

J’ai tenté, à quelques reprises, d’écouter ceux du premier ministre Higgs. Rien de charismatique, encore moins de transcendant. Il aligne des phrases comme un sous-ministre dépassé par les événements et qui attend la nounou fédérale pour lui dire quoi faire. Outre l’anglais, j’ai constaté qu’il marmonnait des phrases en esperanto ou en urdu. Ce qui m’a bien étonné.

Le reste du temps, je cogite sur le sens de la vie, sur ce que j’ai fait de la mienne. Et sur ce que je ferai de celle qui me reste!

***

Déjà, je dois poursuivre ma recherche d’un appartement, comme je vous l’ai dit dans mon poisson d’avril. (C’était un des bouts authentiques…). Ça peut sembler secondaire dans les petites communautés acadiennes, mais ici, au Québec, la location des appartements étant fortement balisée par des règlements visant à protéger les locataires, dans les circonstances, cette recherche est à toutes fins utiles impossible, vu le confinement.

J’ai aussi entrepris de faire le tri de mes archives. Mais je me demande si ça en vaut la peine. Même que j’en suis rendu à me demander si ce n’est pas prétentieux de croire que ses archives peuvent avoir assez de valeur pour être encore signifiantes dans le futur. À l’heure actuelle, elles sont plus près du bac à recyclage que d’un centre d’archives!

Surtout que notre époque semble totalement absorbée par son présent. Le passé l’indiffère et elle ne donne aucun signe de capacité de se projeter dans l’avenir, outre les innovations techniques et électroniques annuelles des Google et Apple de ce monde. Seule compte la jouissance immédiate du moment présent, grâce à la surconsommation et à l’évasion hédoniste.

Dans ce contexte, l’infiltration dans nos cellules de ce mozusse de virus accentue encore plus dramatiquement notre obsession du temps présent. Car ce précieux présent devient soudainement une urgence qui exige que l’on freine la surconsommation et l’hédonisme, puisque la mort nous guette.

***

C’est d’autant plus déstabilisant que notre époque ne sait déjà plus que faire de la mort. C’est pourquoi on expédie les rites funéraires, qu’on s’en tient au strict minimum quand disparaît quelqu’un. Vite, tournons la page, la mort dérange notre vécu, pis c’est ben tannant!

Quand est apparu le virus de l’immunodéficience humaine, le virus du sida, au début des années 1980, de larges pans de la société se sont sentis hors d’atteinte puisque le virus semblait s’attaquer surtout aux homosexuels. Les homosexuels tombaient comme des mouches, c’était l’hécatombe. Lorsqu’on s’est aperçu que les hétéros aussi étaient touchés, de même que les femmes, on a arrêté les jokes plates sur les gays, et on a commencé à chercher une solution.

Cette fois, ce sont les vieux qui sont les plus vulnérables à un virus. Et j’imagine que pour nombre de jeunes et un peu moins jeunes, la menace du virus apparaît lointaine, un peu irréelle même. Sauf que cette fois, les gouvernements ont dès le début pris des mesures drastiques pour tout le monde, afin d’endiguer sa propagation. D’où le financement de la recherche, le confinement, l’arrêt des activités non essentielles.

C’est déjà un plus. Quand un groupe de la société est menacé, c’est toute la société qui l’est, en réalité.

***

Je suis bien conscient, en écrivant cette chronique, qu’il y a des sujets plus amusants à aborder dans la vie. La mort n’est jamais drôle.

Mais quand les chefs de gouvernement en sont rendus à faire le décompte quotidien des morts, tous les jours, dans tous les médias, il faut avoir l’humilité de reconnaître qu’un événement hors du commun a préséance sur les facéties de chroniqueur. La lucidité a ses exigences.

Toutefois, ce n’est que partie remise! Les érables vont se mettre à couler éventuellement, de même que les propos décousus, les délires d’écrivain et les rossignolades de joyeux luron. N’ayez crainte!

***

En attendant, il serait bon que le ciel soit un peu plus clément et nous envoie quelques merveilleux jours de soleil et de chaleur! On dirait que même le climat est confiné et c’est comme si la planète s’était arrêtée de tournoyer dans le cosmos, figée sur place, inquiète et aux aguets.

Au moins, vous avez la chance de vivre au Niou-Brunswick, là où le mozusse de virus ne fait pas trop de dégâts. Surtout qu’il paraît que le Niou-Brunswick est tellement mieux que le Couibec face au virus. J’ai lu ça sur l’Internet.

Le Couibec-bashing a bon dos. Honnêtement, en lisant ça j’ai eu envie de brailler, parce que ce chauvinisme au ras des pâquerettes me rend triste.

Il n’y a pas de «meilleur» entre le Niou-Brunswick et le Couibec. Il y a deux territoires de superficie différente, de démographie différente, avec des moyens différents pour faire face à ce mozusse de virus.

Et aussi: deux peuples frères.

Le fait que le Niou-Brunswick n’ait pas de décès dû au virus est une excellente nouvelle qui peut s’expliquer par sa faible densité démographique qui est, en soi, une forme de distanciation sociale naturelle. Alors que dans les grands centres urbains, on se pile sur les pieds.

Pas de quoi se péter les bretelles pour en faire de la petite politique démagogique aussi pernicieuse que ridicule. L’heure est à la solidarité, non?

Han, Madame?