Le «crime» de Trump contre l’humanité

Donald Trump a annoncé cette semaine qu’il suspendait le financement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), responsable de la nécessaire coordination au niveau mondial de la réponse à la pandémie de COVID-19. La raison: l’agence spécialisée de l’organisation des Nations unies est «très centrée sur la Chine». Un «jeu dangereux», pour certains; une tentative «répugnante», voire un «crime contre l’humanité», pour d’autres. Priver l’OMS de ces fonds ne fera que priver les personnes les plus vulnérables au COVID-19 à travers le monde.

Les États-Unis sont le plus grand donateur de l’OMS, avec un financement évalué à 400 ou 500 millions $ en contributions évaluées en frais d’adhésion et en dons. En théorie, la Maison-Blanche ne peut pas bloquer le financement des institutions internationales mandatées par le Congrès. Mais l’administration de Trump a déjà montré toute son ingéniosité à cet égard, par exemple en contournant ces obstacles constitutionnels sur d’autres questions. Elle pourrait tout simplement omettre de débourser les fonds destinés à l’OMS.

En début d’année, le même très cohérent M. Trump saluait pourtant les efforts de l’OMS et le travail acharné et la transparence de Pékin à l’égard du virus. Aujourd’hui, à l’approche des élections américaines de novembre, le président incompétent se démène comme un diable dans un bénitier à la recherche de boucs émissaires pour la réponse très tardive et chaotique de son administration à la crise sanitaire. C’est surtout cette réponse défaillante qui expose aujourd’hui son pays à une fulgurante progression de la maladie.

La propagande électoraliste a amené Trump à parler, dès mi-mars, dans un discours depuis le Bureau ovale à la Maison-Blanche, d’un virus «étranger» et à annoncer une interdiction de 30 jours sur les voyages en provenance d’Europe. Toutefois, au moment de la publication de son interdiction, les cas d’infection qui se propageaient déjà abondants aux États-Unis avaient mis à mal l’efficacité potentielle d’une telle politique.

C’est la même logique qui justifie la tentative de Trump de jeter aujourd’hui sur l’OMS le blâme pour son échec désastreux à protéger son pays, malgré les avertissements répétés de l’organisme onusien et d’autres de son pays. Ce faisant, M. Trump et ses partisans se figent sur un tweet de l’OMS du 14 janvier faisant état des résultats d’études préliminaires chinoises suggérant qu’il n’y avait «aucune preuve claire» de transmission interhumaine.

Ainsi que l’ont montré des enquêtes du journal Le Monde depuis janvier, Pékin aurait réussi à influer sur certaines des décisions de l’organisme et à retarder des annonces sur la transmission du virus entre humains qui auraient sans doute sauvé des vies si elles étaient arrivées plus tôt.

L’OMS a quand même tiré la sonnette d’alarme sur l’épidémie dès le 5 janvier, et à partir du 7 janvier, elle informait déjà les responsables de la santé publique des États-Unis et d’autres gouvernements nationaux sur l’épidémie lors d’appels réguliers par téléconférence. Le 9 janvier, l’OMS a même distribué des directives aux États membres pour leur propre évaluation et planification des risques.

Elle redouble d’effort aujourd’hui et les experts et responsables de la santé publique des pays s’accordent généralement à lui décerner un satisfecit, et reconnaissent qu’elle s’est beaucoup améliorée sur les performances critiquées de l’organisation face à l’épidémie d’Ebola en 2014, et qu’elle s’est de loin mieux comportée en comparaison avec la façon dont les États-Unis ont géré la COVID-19.

Quant à la Chine, sa tentative initiale de supprimer toute information publique sur le virus s’est révélée désastreuse. Depuis, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 nouvellement signalés a considérablement baissé. Les usines chinoises rouvrent progressivement. Les chercheurs chinois sont en train de hâter la mise au point de vaccins contre le virus. Pendant ce temps, le nombre officiel de morts en Chine a été largement dépassé en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, en Italie et aux États-Unis.

Comme l’écrit cette semaine le magazine d’actualité économique The Economist, certains observateurs de la politique étrangère en Occident avertissent que la pandémie restera dans les mémoires non seulement comme une catastrophe humaine, mais aussi comme un tournant géopolitique consacrant le transfert de la puissance loin des États-Unis. Mine de rien, Trump parachève résolument son œuvre de suicide américain et de démolition de l’ordre mondial libéral.