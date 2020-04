Le périple extraordinaire de Saint-Luc de La Corne

Membre d’une illustre famille, le chevalier Saint-Luc de la Corne est l’un des sept survivants du naufrage de l’Auguste sur les côtes du Cap-Breton à l’automne 1761. Alors que Louisbourg est tout près, il décide de laisser ses compagnons et entreprend de regagner le Canada à pied. Il réussira cet exploit grâce à une poignée de Micmacs et d’Acadiens.

Saint-Luc de la Corne était un officier militaire né au Canada, issu d’une famille noble d’Auvergne. L’un de ses frères Louis, dit Chevalier de La Corne, s’est entre autres démarqué lors de campagnes militaires en Acadie.

Saint-Luc de La Corne a beaucoup de succès pendant sa carrière militaire et dans ses entreprises commerciales et marchandes. C’est un grand gaillard. Une force de la nature.

VERS L’EXIL, UN NAUFRAGE

Il faut se fier à la bonne foi de Saint-Luc de La Corne pour les détails de son aventure, car il en a été pratiquement le seul témoin. Il en a fait un compte-rendu: «Journal du voyage de M. Saint-Luc de La Corne dans le navire l’Auguste, en l’an 1761», publié une première fois en 1778.

Après la Conquête de 1759 et 1760, La Corne décide de s’exiler en France. Avec deux de ses fils, son frère Louis et deux de ses neveux, ils embarquent à Québec sur le navire l’Auguste.

Le navire compte 121 passagers, dont plusieurs autres membres de familles canadiennes très en vues: La Vérendrye, Pécody de Contrecoeur, La Durantay, de l’Épervanche et de Villebon.

Le navire largue les amarres le 15 octobre 1761. Les choses vont rapidement aller mal. Dès le lendemain, le navire perd une ancre. Le 28, à l’embouchure du Saint-Laurent, une tempête éclate et durera trois jours. Une autre survient après une accalmie de quelques jours et fait dériver l’Auguste du trajet prévu. Il est alors près des côtes du nord du Cap-Breton.

Le capitaine Joseph Knowles n’a pas de carte pour ces côtes qu’il n’était pas censé frôler. L’équipage est épuisé. La tempête abime fortement le navire. Finalement, le capitaine sent qu’il n’a pas le choix et tente d’accoster.

C’est la catastrophe: certains se jettent à l’eau dans l’espoir de gagner la côte qui est si près, mais ils se noient. Les vagues en emportent d’autres. Il reste une chaloupe. Elle est mise à l’eau. Sept passagers parviennent à y prendre place.

La Corne et le capitaine sont parmi les 7 rescapés. Il a décrit ainsi la scène: «Il me serait assez difficile de dépeindre l’horreur de ma situation; les cris de ceux restés dans le navire, les efforts inutiles de ceux qui (…) s’étaient jetés à la mer, la perspective de quelques autres qui, comme moi jeté sur le rivage, étaient sans connaissance; un froid et une pluie abondante, la certitude de la mort de mes enfants, accablé de fatigue sur une plage inconnue.»

L’Auguste a échoué dans la baie d’Aspy, dans l’extrémité nord-est de l’Île. Il y a 114 victimes.

EN ROUTE VERS L’INCONNU

Le capitaine croit que Louisbourg n’est pas loin. Après avoir rendu, autant que possible, les devoirs funèbres aux corps qui s’étaient échoués sur le rivage, le groupe se met en marche deux ou trois jours plus tard, avec des provisions pour seulement quelques jours.

Le 25 novembre, ils arrivent à Niganiche (l’actuel Ingonish), où ils trouvent quelques petites maisons abandonnées (des Acadiens y vivaient avant la Déportation). L’un des rescapés est trop malade pour continuer et un autre décide de rester avec lui. Les cinq autres repartent le lendemain. Le 4 décembre, en piètre état, ils rencontrent deux Amérindiens. L’espoir renaît.

Avec leur aide, les 5 se rendent à Saint-Pierre, où se trouvent quelques habitations et une dizaine d’Acadiens. Nous sommes le 9 décembre. La Corne envoie deux Micmacs porter secours aux deux compagnons restés à Niganiche, mais ils les retrouveront sans vie.

Trois membres du groupe, dont le capitaine, vont prendre la route de Louisbourg, mais sans La Corne qui craint d’être déporté en Angleterre. «J’avais trop essuyé de malheurs pour m’exposer à de nouveaux», explique-t-il.

Il décide donc de faire le trajet jusqu’au Canada à pied, en compagnie d’un dernier compagnon et avec l’aide de guides micmacs et acadiens. Ils vont de petits établissements en petits établissements où se cachent encore des poignées d’Acadiens. À Pomquet, La Corne y laisse le dernier rescapé qui l’accompagnait, celui-ci ne pouvant plus continuer.

L’épopée se poursuit et le 21, il arrive à Tatamagouche, ancien village acadien important. De là il se rend, début janvier au fort Cumberland, l’ancien Beauséjour, où il est bien accueilli. Il en repart le 14, revigoré.

Deux semaines plus tard, il atteint la rivière Saint-Jean où il joint le père Germain, qui est alors près de terminer sa longue mission auprès des Malécites. En début février, il est déjà à Grand-Sault et longe les rivières Saint-Jean et Madawaska jusqu’au lac Témiscouata. C’est là où il se départira des deux guides acadiens qui l’accompagnaient depuis le Cap-Breton.

De là, La Corne se rend facilement à Kamouraska où sa longue marche prend fin. Il a parcouru plus de 1000 kilomètres en une centaine de jours. À pied.

Il fait envoyer une carriole pour gagner Québec, où il arrive le 23 février 1762.

La Corne décide de rester au Canada. Il va d’ailleurs très bien s’intégrer au nouveau régime britannique, tant par ses fonctions militaires que civiles. Il sera même nommé au Conseil législatif de la nouvelle «Province de Québec» créé par l’Acte de Québec en 1775.

L’épave de l’Auguste a été retrouvée il y a plusieurs années. Certains objets ont été récupérés.