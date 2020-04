Trolls World Tour: pour un très jeune public seulement

Un des effets positifs de la pandémie est que certains films qui devaient être lancés en salles sont disponibles en ligne beaucoup plus tôt que prévu. C’est le cas de Trolls World Tour, une oeuvre dont l’absence de subtilité et le caractère prévisible font qu’elle ne devrait plaire qu’à un très jeune public.

Vous connaissez sûrement les Trolls. Ce sont de petites créatures souriantes et affables qui arborent une tête à la chevelure aussi abondante qu’unique.

Dans cette nouvelle aventure, une petite rebelle du nom de Barb tente d’unir de force toutes les espèces de trolls sous l’enseigne de la musique rock.

Parce qu’il faut savoir que chaque tribu a sa musique de prédilection: le pop, le soul, le country, le classique, le rock et l’électro.

Déterminés à empêcher que Barb parvienne à ses fins, la reine Puppy et son ami Branch partiront en mission.

S’ensuit une longue (et parfois beaucoup trop longue…) et maladroite métaphore sur le conformiste et les différences.

Stéréotypé

Les meilleurs films d’animation sont ceux qui plaisent à tous les publics, ceux qu’un enfant et ses parents peuvent apprécier ensemble sans trouver le temps long.

La plupart des oeuvres de Pixar sont un succès à ce chapitre, tout comme certaines de Dreamworks (Shrek, Dragons et Kung Fu Panda, pour ne nommer que ceux-là) et d’Illuminations (les Minions, Pets, et la série du Docteur Seuss).

Trolls World Tour n’entre malheureusement pas dans cette catégorie.

Si les chansons du début du film sont accrocheuses et vont faire taper du pied toute la famille, ça se gâte très rapidement.

Le film se met alors à enligner les plus gros clichés associés à chaque type de musique (le cuir des rockers, la légèreté du pop, etc.) et s’appuie sur une histoire très très bancale (et par moment totalement incompréhensible) pour justifier sa petite leçon de morale sur le pouvoir de la différence.

C’est banal, c’est stéréotypé, c’est usé et c’est maladroit tout à la fois.

Je suis convaincu que la très grande majorité des enfants âgés de moins de 10 ans vont tout de même adorer.

Ces trolls sont sympathiques, ils sont énergiques, ils chantent et dansent dans une mer de scintillement et de bons sentiments.

La triste vérité, toutefois, c’est qu’au-delà de cette avalanche de confettis, Trolls World Tour n’a pas vraiment d’âme.

Si vous avez envie de quelque chose d’un peu plus substantiel sur la tolérance envers la différence, laissez-moi vous proposer The Good Dinosaure (2015), Inside Out (2015) Happy Feet (2006) et Babe (1995).

Love. Wedding. Repeat: une comédie qui fait peu rire

Jake et Dina. – Gracieuseté

Pour une comédie sentimentale, Love. Wedding. Repeat (Netflix) n’a rien de drôle, ni de très romantique.

À la suite d’un week-end passé à Rome, Jack (Sam Claflin) tombe amoureux de la meilleure amie de sa soeur, Dina (Olivia Munn).

En raison d’un concours de circonstances, lorsque la fin de semaine prend fin, le jeune homme ne parvient pas à exprimer ses sentiments.

Piteux, il retourne en Angleterre et elle aux États-Unis.

Deux ans plus tard, la soeur de Jack se marie à un Italien et Jack est déterminé à profiter de l’occasion pour conquérir Dina.

Les choses ne se dérouleront toutefois pas aussi facilement que prévu alors qu’une ribambelle d’ex-amants viendront perturber la noce.

Ininspiré

Love. Wedding. Repeat est le remake d’une comédie française intitulée Plan de table (2012).

La prémisse est vraiment intéressante: il suffit parfois de très peu de choses pour trouver l’amour (ou le perdre).

Malheureusement, l’exécution est longue et ennuyeuse.

Mis à part quelques exceptions mettant en scène l’endormi personnage de Bryan (Joel Fry), je n’ai pratiquement pas ri.

Je ne me suis pas non plus soucié le moins du monde du sort sentimental des personnages, tous aussi caricaturaux les uns que les autres.

Comment les veulent les (très peu inspirées) lois de la comédie romantique contemporaine, quelques personnages évoluent et deviennent de meilleures personnes à la fin de leurs aventures, mais ici, l’opération semble davantage provoquée par l’intervention du Saint-Esprit que par un réel désir de croissance personnelle.

Les décors semblent prometteurs en début de film alors que le générique nous transporte à vol d’oiseau sur les sites touristiques de Rome (le Colisée, le Vatican, etc.). Un mirage qui prend rapidement fin quand le mariage débute et que la confinée réception pourrait avoir été filmée dans n’importe quel studio de cinéma…

Ininspirée, ennuyeux et très long par moment, Love. Wedding. Repeat plaira peut-être aux romantiques endurcis, mais côté divertissement, on a vu beaucoup mieux…