Du confinement naît un retour aux valeurs essentielles

Demain, 21 avril, il y aura quarante jours que le premier cas de la COVID-19 a été décelé au Nouveau-Brunswick. Nous franchissons aujourd’hui le 32e jour de confinement.

Vendredi dernier, le premier ministre Blaine Higgs a indiqué que les mesures d’urgence et les règles de confinement pourraient être assouplies à compter du début mai. Les activités commerciales pourraient aussi reprendre graduellement.

Le chef du parti libéral, Kevin Vickers, a fait la suggestion de la tenue d’un sommet sur la relance de l’économie de la province. C’est une bonne suggestion et M. Higgs a indiqué qu’il allait y donner suite. Je retiens aussi la suggestion du chef du Parti vert, David Coon, que nous devrions miser sur la culture de légumes pour relancer notre économie et nous assurer d’un approvisionnement suffisant dans notre province.

La semaine dernière, notre province a connu trois journées sans nouveau cas et le nombre de personnes guéries se chiffrait samedi à 87. Seuls 118 cas ont été décelés sur les 10 347 tests de dépistage effectués. Malheureusement, trois des cinq personnes hospitalisées demeuraient toujours aux soins intensifs.

La propagation du coronavirus a régressé au pays depuis la semaine dernière et du progrès a été réalisé au cours des derniers jours dans la recherche et le testage de vaccins potentiels. Un vaccin pourrait même être lancé cet automne en Grande-Bretagne. Il y a donc de la lumière au bout du tunnel.

Je voulais surtout vous faire part aujourd’hui d’une réflexion faite la semaine dernière sur les effets positifs du confinement. J’en ai discuté avec des amis proches et nous trouvions collectivement qu’un retour aux VALEURS ESSENTIELLES semble s’être installé dans nos chaumières acadiennes. Ces valeurs comportent évidemment de bonnes relations familiales, se nourrir, se loger, vivre en harmonie les uns les autres et avec la nature, mais aussi apprendre à vivre avec moins de luxe et de commodités. S’ajoute à ces valeurs traditionnelles une grande appréciation pour les travailleurs et les travailleuses qui mettent leurs vies à risque pour nous assurer que nous ayons la nourriture, les médicaments et autres services nécessaires en ce temps de crise.

Quelqu’un a récemment décrit en ces termes le premier mois de confinement que nous venons de vivre: la première semaine, les commerces au détail ont manqué de Purell; la deuxième semaine, c’était au tour du papier de toilette à disparaître rapidement des étagères; la troisième semaine, la levure, la poudre à pâte et la farine se faisaient de plus en plus rares; la quatrième semaine, c’était au tour des teintures à cheveux et des tondeuses (clippers) à manquer à l’appel.

Et depuis les derniers jours, les graines de semis s’envolent tout aussi rapidement des étagères. Plusieurs pensent faire un jardin l’été prochain et certains se sont même mis à faire repousser des légumes dans des bols d’eau.

Les gens apprennent graduellement à faire chez eux ce qu’ils achetaient auparavant, devenant ainsi plus autosuffisants.

Malgré le faible prix de l’essence, nous nous déplaçons rarement et nos achats se limitent à la nourriture, aux médicaments et autres articles nécessaires à notre vie de confinés. Nous mangeons bien et nous vivons bien malgré les défis que comporte l’éloignement de nos familles et de nos amis.

Plusieurs d’entre vous ont trouvé moyen de vous rapprocher de vos enfants, petits enfants et autres membres de votre famille au moyen du bon vieux téléphone ou des médias sociaux.

Comme c’est mon cas, vos activités sportives et récréatives, les sorties entre amis, les soupers au resto, etc., vous manquent sans doute, mais grâce aux médias sociaux, nous gardons contact et nous nous faisons même de nouveaux amis.

Plusieurs font fièrement du pain pour la première fois et mijotent de petits plats maison dénichés dans les recettes de maman ou de grand-maman. Les mets maison et pour emporter ont remplacé les sorties au restaurant.

Ce retour aux sources s’explique aussi par notre grande disponibilité et la volonté de nous garder occupés à des activités positives, tout en respectant les directives de la Santé publique.

Sur ce, bonne semaine à tous.