Thomas et les autres

«Espèce de saint Thomas!» Vous connaissez l’expression pour désigner l’incrédulité. Je trouve que c’est injuste d’étiqueter ainsi Thomas à son moment de doute.

Thomas est d’abord un croyant. Il a tout laissé pour être disciple du Christ. Il l’a accompagné; il a écouté ses discours et vu ses miracles.

Lorsque Jésus annonce sa mort, il dira «Allons à Jérusalem pour mourir avec lui» (Jn 11). À la Cène, il pose des questions pour approfondir le message (Jn 16). La tradition chrétienne retient qu’après la Pentecôte, il est allé évangéliser l’Inde.

Thomas a beaucoup cru. Il a douté une fois. Et c’est ce que le monde retient de lui. Dommage!

Il nous arrive d’utiliser la même façon de faire pour des gens de notre entourage. Nous enfermons des gens dans des catégories à partir d’un épisode unique de leur vie… qui ne leur rend pas toujours honneur. Nous réduisons les gens à un unique faux pas, qui efface des années de bonté et d’efforts.

Telle personne donnerait sa chemise pour aider; elle lutte pour guérir des blessures d’enfance. Elle a un problème de dépendance et on la désigne ainsi: toxicomane, alcoolique, joueur pathologique, etc. Telle autre s’efforce de respecter les consignes de distanciation elle fait du bien en réconfortant. Si elle monte dans sa voiture pour aller se chercher un café (au lieu de «péter les plombs» à la maison), on dit que cela n’est pas essentiel: elle est irresponsable! Dommage!

+++

Lorsque les disciples annoncent à Thomas qu’ils ont vu le Seigneur, il devient agressif et cynique. Comme une personne déçue qui a tendance à critiquer dans les autres ce qu’elle a désiré pour elle-même et qu’elle n’a pas pu atteindre.

Thomas veut éteindre la joie contagieuse des autres.

Comment Jésus le guérit-il? Il s’approche et ne lui fait aucun reproche. Il le rencontre là où il est. Il fait preuve de miséricorde. Et les disciples en font autant. Ils ne tiennent pas rigueur à Thomas. Ils se réjouissent que son «alléluia» a passé au creuset de son doute.

Il y aurait beaucoup à dire au sujet de Thomas. Mais à trop parler de lui, on néglige les autres. Comme on accorde trop d’importance à ceux qui exigent des preuves en parlant fort de leurs déceptions, négligeant ainsi la majorité qui croient humblement sans avoir vu.

+++

Avant Thomas, il y a les 10 autres qui avaient reçu la visite du Ressuscité. Quelle joie! Spontanément, ils vont vers Thomas. Ils étaient tristes qu’il n’était pas avec eux. Ils sont encore plus tristes lorsqu’il refuse de les croire. La joie des disciples est assombrie. Comme ça arrive d’être déçu lorsque des gens ne rejoignent pas les autres dans leurs élans. La joie est moindre lorsqu’elle n’est pas partagée.

En dépit de cela, les apôtres sont enthousiastes d’apprivoiser un nouveau mode de présence de Jésus. Ils ne saisissent pas tout (nous en avons de multiples preuves dans les évangiles), mais ils intuitionnent que la résurrection ouvre des perspectives nouvelles pour Jésus. Et pour eux aussi.

La résurrection projette l’existence vers une vie qui n’est plus soumise à la loi de la mort et du devenir; elle est le commencement d’une nouvelle manière de vivre. Elle n’élimine pas le vieux monde, mais elle en inaugure un autre. C’est quelque chose d’unique, de neuf et d’inédit, qui ne rentre pas dans le monde de l’expérience d’alors. C’est une autre dimension par rapport à ce qui était connu jusqu’à date. Dieu crée une dimension nouvelle de la réalité humaine.

Cela exige de s’insérer dans une nouvelle vision d’histoire. D’orienter la vie à partir d’autres valeurs. De prendre l’engagement à vivre d’une vie toujours nouvelle. Non pas dans un autre monde. Mais ici et maintenant. Voilà le défi de la foi en la résurrection et le sérieux de la foi que cela exige.

L’histoire de Thomas se termine en mentionnant les nombreux autres signes de la résurrection. Mais Dieu se révèle sans fracas, à travers des signes discrets. Tellement qu’Il peut être ignoré de plusieurs. Il ne veut atteindre les siens que par la foi. «Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos cœurs et, si nous lui ouvrons, lentement il nous rend capables de voir» (Benoit XVI).

Cette semaine…

Tenté d’écrire le journal de mon triduum pascal confiné dans mon presbytère (devenu mon monastère). J’ai manqué de temps: trop occupé à goûter chaque moment. Malgré mes appréhensions, ce fut un moment fort de spiritualité. Comme plusieurs me l’ont dit: l’absence de la communauté a été compensée par l’intériorité. Ces deux pôles sont essentiels pour tenir dans la foi.

Réalisé l’importance de la communauté dans la guérison de Thomas. Au lieu de lui apparaître en privé (ce qui lui aurait sauvé la face), Jésus vient vers Thomas alors qu’il est avec les autres. Ce sont eux aussi, chacun avec ses travers, qui l’amènent à la foi en lui faisant confiance. Paraphrasant Gandhi, je dis: «L’Église est un océan; même si quelques gouttes sont souillées, l’océan ne le devient pas.»

Prié pour les «saints Thomas» de la pandémie et de la crise écologique. Il y a encore trop de sceptiques qui refusent de faire confiance à la science et qui imaginent toutes sortes de complots. Cette diversion occulte les vrais enjeux. Dans l’espérance que le confinement fera réfléchir pour voir plus clair.

Entendu le meilleur et le pire en matière d’interprétation sur la toile virtuelle. Chacun fait ce qu’il peut, avec ce qu’il a (à commencer par moi !). Plusieurs ont raison de chanter avec Fred Pellerin: «J’apprends à me tenir debout». Il y a dans cette chanson un clin d’œil à saint Thomas: «On nous dit que le doute, c’est l’Bon Dieu qui clignote. Ma foi est fébrile comme une chandelle.»