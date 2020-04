COVID-19: restez vigilants avec les pièces et les billets

Les gestes les plus anodins sont devenus des actes de bravoure à l’heure de la COVID-19. On reconnaît les valeureux à ceux qui ne tremblent pas lorsqu’est venu le temps d’aller faire l’épicerie. Pour l’Acadie Nouvelle, il est temps de parler de ces héros de leur foyer familial. Mais surtout, l’heure est venue de leur prodiguer quelques conseils.

Certains sont évidents et ont dû vous être répétés une dizaine, voire une bonne centaine de fois. Dans la file d’attente à la caisse, gardez une distance de deux mètres minimum avec le client qui vous précède. Avant d’aller à l’épicerie, lavez-vous les mains pour ne pas contaminer les produits que vous allez toucher. Et une fois sortis du magasin, lavez-vous les encore pour ne pas faire porter de risque à votre famille.

Mais entre ces deux actions, un acte bien banal à son importance: celui du paiement de votre panier. Alors, que faire?

Monnaie? Billets? Ou paiement sans contact ? Par ordre, lequel faut-il privilégier pour sa santé?

On vous dit tout. Ou plutôt, les chercheurs du Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf (en Allemagne) vous donnent leurs recommandations scientifiques.

Dans des travaux présentés lors du dernier Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID), cette équipe allemande a étudié l’activité antimicrobienne déjà connue du cuivre sur des pièces de 5 centimes, 50 centimes et 1 euro, mais aussi sur des billets de 5 euros. Cela dans des conditions de transfert tactile réaliste qui simulait la contamination sèche par contact avec la peau.

Pour rappel, ces billets sont en fibre de coton. Dans les pièces de 1 et 2 euros, la partie «or» est un alliage de cuivre, zinc et nickel, alors que la partie «argent» est en cupronickel: 75% cuivre et 25% nickel.

De leur côté, les pièces de 10 centimes, 20 centimes et 50 centimes sont en or ou «alliage nordique», composé de cuivre, d’aluminium, de zinc et d’étain. Enfin, les pièces de 5 centimes, 2 centimes et 1 centime sont en acier recouvert de cuivre. Vous savez tout à présent.

Au cours de cette expérience, les bactéries Enterococcus faecium ou Staphylococcus aureus ont été transmises d’une surface primaire contaminée sèche aux pièces de monnaie ou aux billets de banque par un doigt ganté, afin de simuler la contamination.

La culture des prélèvements effectués sur les pièces et les billets a été effectuée toute de suite après le transfert, puis 24 heures après le stockage.

Et les résultats sont sans appel. Dans les neuf expériences utilisant les bactéries E. faecium et S. aureus, les auteurs ont retrouvé un nombre variable de bactéries transférées sur les différentes surfaces.

Plus en détail, la surface plus petite de la pièce de 5 centimes entraînait une quantité inférieure de bactéries transférées par rapport aux pièces de 50 centimes et 1 euro. Mais bonne nouvelle, toutes les pièces contenant du cuivre présentaient une activité antimicrobienne détectable.

En chiffres, après 24 heures, sur les pièces de 5 centimes, 50 centimes et 1 euro, la concentration de S. aureus était réduite de 98,7 à 99,5% et d’E. faecium de 96,8 à 99,0%, respectivement. À l’inverse, après 24h sur un billet de banque, le nombre de cellules bactériennes ne diminuait pas pantoute. Aïe!

La conclusion de ces scientifiques est la suivante: dans la majorité des expériences, les bactéries n’ont pas été totalement éliminées des pièces, même au bout de 24 heures. La monnaie pourrait ainsi être un vecteur de transmission des microbes en cas de mains souillées.

Concernant la COVID-19, sachez que les surfaces contenant des métaux antimicrobiens tels que le cuivre présentent également une activité antivirale contre la COVID-19, réduisant drastiquement la période pendant laquelle le nouveau coronavirus reste infectieux (seulement 4 heures).

Sauf qu’encore une fois, ce n’est pas le cas des surfaces polymériques comme les billets, où le virus peut survivre plusieurs jours. Si le risque de transmission du virus par les pièces et les billets est bien inférieur à celui d’un contact en face à face avec une personne infectée, il n’est pas entièrement nul. Vous l’avez donc compris, le paiement par carte sans contact reste toujours le plus sûr.

Heureusement pour vous, Mastercard et Visa ont annoncé début avril qu’ils augmentaient leur limite de paiement sans contact à 250 $ au Canada. Jusqu’à présent, la limite était souvent située à 100 $.

Et pour ceux qui trouvent que ce n’est pas assez, dites-vous que vous êtes chanceux à côté d’autres pays. Par exemple, ce plafond passera de 30 à seulement 50 euros en France… et à partir du 11 mai!

Pour relancer notre économie sans trop de risques, on est bien mieux de faire et payer nos emplettes en Acadie cet été. Envoyez à maison!