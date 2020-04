La terre et le sang: raciste et simplet

Il n’y a pas une tonne de bons films en version française originale sur Netflix. Et ce n’est malheureusement pas la mise en ligne cette semaine de La terre et le sang qui va changer la donne.

Saïd (Sami Bouajila) est le gérant d’une scierie située dans une région forestière et reculée de la France.

L’entreprise fonctionne à perte et Saïd songe très sérieusement à vendre.

Un jour, il découvre qu’un de ses employés a caché une voiture dans un entrepôt de la scierie. Dans le véhicule, sont dissimulés huit kilos de cocaïne que le frère de l’employé en question a volé lors d’un hold-up dans un commissariat de police.

Il faudra très peu de temps à la pègre pour découvrir ce qu’il est advenu de la drogue. Et pour prendre d’assaut la scierie…

Raciste

Ce qui m’a le plus déçu de ce film de Julien Leclercq (un cinéaste français âgé de 40 ans qui se spécialise dans le film d’action), c’est son caractère raciste – qu’il soit volontaire ou non.

Dans La terre et le sang, plus votre peau est foncée, plus méchant vous êtes.

C’est ainsi que tous les policiers et les victimes collatérales sont Blancs, que le personnel de l’usine semble avoir des origines maghrébines et que les redoutables membres de la pègre sont Noirs.

Aussi gênant que maladroit.

Simplet

La terre et le sang est aussi un film simple.

Tout d’abord parce qu’il est divisé en trois actes bien distincts (la mise en situation, la préparation à l’attaque et l’attaque), mais aussi, parce qu’il n’a absolument aucun deuxième degré.

Même la série Rambo démontre plus de profondeur et de portée sociale que ce film aux mérites artistiques très limités.

Certaines scènes sont également dépourvues de toute logique.

Par exemple, qui est assez con pour braquer un commissariat de police pour voler de la cocaïne? Et qui est assez stupide pour voler et cacher ladite drogue à son patron – un mafieux sadique – en espérant s’en tirer sans conséquence?

Des trous dans le récit que les scénaristes espèrent que le spectateur ignorera puisqu’ils servent finalement qu’à mettre en scène la grande pétarade finale dans la scierie.

Pétarade qui, à l’image du reste du film, est une copie banale très peu inspirée de ce qui se fait à Hollywood.

The Quarry: histoire banale, dilemmes moraux complexes

Le faux pasteur (Shea Whigham) et le shérif (Michael Shannon). – Gracieuseté

The Quarry devait être lancé en salles à la fin mars. Pandémie oblige, l’oeuvre de Scott Teems est maintenant disponible en location sur Google Play. Il s’agit d’une incursion fort intéressante dans le très hispanique sud des États-Unis où la religion et la pauvreté occupent une place prépondérante.

Un jour, alors qu’il roule vers sa nouvelle paroisse du sud-ouest du Texas, un pasteur aperçoit un homme étendu en bordure de la route (Shea Whigham).

L’homme d’Église prend donc le vagabond à bord de son véhicule. En chemin, lors d’une pause, l’homme tue le pasteur et décide d’assumer son identité.

Il se rend donc dans la nouvelle paroisse en question – où personne ne l’a jamais vu – où il s’improvise curé.

Petit à petit, le shérif du village (Michael Shannon) commence à avoir des soupçons sur l’homme d’Église.

La mise en accusation d’un jeune immigrant mexicain pour le meurtre du pasteur original forcera l’imposteur a prendre des décisions très difficiles.

Dilemmes moraux

The Quarry est loin d’être un chef d’oeuvre et n’est pas non plus un incontournable. C’est en fait un petit film qui n’a pas dû coûter très cher à tourner, mais qui a attiré mon attention en raison de la présence au générique de Michael Shannon.

L’Américain du Kentucky, connu pour son interprétation de Zod dans Man of Steel (2013) et sa performance exceptionnelle dans Take Shelter (2011), est un des comédiens les plus sous-estimés de Hollywood.

Ironiquement, dans The Quarry, Shannon se fait voler la vedette pour Shea Whigham.

Le vétéran spécialiste des rôles secondaires – pour ne pas dire tertiaires – à Hollywood fait preuve ici d’un grand talent.

Surtout que, jamais un comédien dans un rôle principal n’aura aussi peu parlé depuis la fin du cinéma muet!

Outre le jeu de Whigham, The Quarry se distingue par la complexité des dilemmes moraux devant lequel il met ses personnages.

Il est beaucoup question du pardon et du besoin très chrétien de tendre l’autre joue.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’oeuvre de Teems soulève plusieurs dilemmes, dont certains sont totalement insolubles.

The Quarry nous propose également un voyage très éducatif dans le sud profond des États-Unis.

Un endroit où la culture et la langue espagnole dominent, mais où les droits et la puissance de l’homme blanc prévalent.

Au final, The Quarry nous propose une histoire assez banale, mais réalise le tour de force de mettre nos croyances – spirituelles et morales – à l’épreuve.