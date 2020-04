Hommage à Roland Haché, maire, député et ministre

Vendredi, l’ancien député-ministre et maire de Petit Rocher, Roland Haché, s’est éteint à l’âge de 72 ans.

J’aimerais lui rendre hommage aujourd’hui pour ce qu’il a fait pour la région Chaleur et le Nord de la province. Je veux aussi vous parler de l’homme qu’il était.

Nous avons été des adversaires politiques à deux reprises dans la circonscription de Nigadoo-Chaleur (aujourd’hui appelée Restigouche-Chaleur). Il a survécu à la vague bleue de 1999 et m’a battu à nouveau en 2003. C’est donc dire que les électeurs de notre région appréciaient le travail qu’il a fait comme maire et comme député.

Peu après l’élection de 2003, j’ai été nommé sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Roland se pointe un jour à notre bureau en compagnie de représentants du conseil municipal de Petit Rocher pour rencontrer le ministre au sujet d’un projet d’usine de traitement d’eaux usées de 2 millions $. Je n’étais pas à la rencontre, mais mes collègues m’ont rapporté qu’il avait convaincu le ministre d’approuver le projet. Tout ce que j’ai eu à faire a été de signer en bas du document.

En 2006, il est réélu député de Nigadoo-Chaleur et devient ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux. De mon côté, je suis nommé vice-président (N.-B.) de l’Agence économique du Canada atlantique (APÉCA).

Peu de temps après, nous nous rencontrons pour souper avec son adjoint, Daniel Guitard. Ensemble, nous décidons de mettre le passé derrière nous et de nous mettre à travailler ensemble pour notre région et pour le Nord de la province.

Nos collaborations ont été aussi discrètes que nombreuses. Un premier exemple: la boîte à chansons La Bibitte au CCNB avait besoin de 50 000$ pour acheter un système de son. Daniel me donne un coup de fil et je réussis à trouver des sous dans un fond de tiroir (une expression que les fonctionnaires connaissent bien) pour financer une partie du projet. De son côté, Roland trouve la balance de fonds nécessaires auprès du gouvernement provincial.

Un autre projet que Roland chérissait était celui d’un terrain de soccer synthétique à Petit-Rocher. Il s’est donc occupé de faire approuver le projet au niveau provincial. De mon côté, je devais recommander tous les projets communautaires au ministre de l’APÉCA, ce que je fis pour ce projet, de connivence avec Roland, évidemment. Il m’a rendu hommage lors de l’annonce du projet, geste que j’ai beaucoup apprécié. Ça, c’était du grand Roland Haché. Un homme généreux avec beaucoup de classe.

Un bon jour, le prévôt aux incendies se pointe à la Banque alimentaire Coup d’Pouce de Petit Rocher et ferme temporairement la banque jusqu’à ce qu’une sortie d’urgence soit installée.

Là encore, Roland a trouvé les fonds nécessaires et la banque a pu retourner à son site actuel.

Roland était particulièrement fier d’avoir pu faire débloquer une partie des 73 millions $ en subventions pour l’expansion du port de Belledune et d’avoir pu faire transférer la propriété du terrain de l’ancienne Alfo au Village de Petit Rocher.

Après nos retraites respectives, nous nous sommes rencontrés par hasard à plusieurs reprises dans la région Chaleur.

Une bonne journée, je le rencontre à l’Hôpital Général Chaleur où il venait d’apprendre qu’il était atteint d’un cancer. Typiquement Roland, il portait son sourire habituel et était convaincu de pouvoir s’en sortir avec des traitements.

Roland a aussi beaucoup fait comme ministre de l’Éducation, lui-même un ancien enseignant et professeur au CCNB. Il a entre autres vu à l’agrandissement du gymnase et à l’ajout d’une scène de spectacles à l’école Carrefour Étudiant de Beresford.

Au cours des dernières semaines, j’ai reçu une demande d’ami de lui sur Facebook que je me suis empressé d’accepter. À quelques reprises, il a aimé certaines de mes publications. Il le faisait probablement de son lit d’hôpital.

Roland Haché a laissé sa marque sur notre région et sur notre province. Je me considère chanceux de l’avoir eu comme ami. À sa conjointe, à son fils et à toute sa famille, la région Chaleur et tous nos lecteurs offrent leurs plus sincères condoléances.

Bonne semaine à tous.